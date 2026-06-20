"Sekarang pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan apakah dia akan mulai bermain suatu saat nanti. Hal itu sangat mungkin terjadi, tapi dia menjalankan perannya dengan sangat baik," kata Nagelsmann mengenai Undav setelah pertandingan grup kedua di Piala Dunia 2026 pada Kamis lalu, dalam wawancara dengan ZDF.
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"Pasti sekarang pertanyaan-pertanyaan akan bermunculan": Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann menjelaskan dilemanya terkait pemain pengganti andalan DFB, Deniz Undav
Nagelsmann memasukkan penyerang VfB Stuttgart itu pada menit ke-60 saat skor masih 0-1 untuk tim tuan rumah. Hanya delapan menit kemudian, Undav mencetak gol penyama kedudukan melalui tendangan voli yang membutuhkan keterampilan teknis tinggi, berkat umpan silang indah dari Nadiem Amiri yang juga baru masuk sebagai pemain pengganti.
"Umpan silang Nadiem luar biasa, dua gol hebat dari Deniz," puji Nagelsmann sambil juga memuji gol kedua sang penentu kemenangan. "Umpan dari Felix (Nmecha, red.) dan sentuhan Deniz serta pergerakannya di dalam kotak penalti – hal itu sedikit kurang kami miliki sebelumnya, karena kami terlalu banyak bermain di sekitar area tersebut. Dengan kehadirannya, ada sedikit lebih banyak tekanan di dalam kotak penalti."
Umpan luar biasa dari Felix Nmecha (Borussia Dortmund) diterima Undav dengan sempurna menggunakan kaki kanan pada menit keempat tambahan waktu, lalu dengan sentuhan kedua menggunakan kaki kiri ia mencetak gol penentu kemenangan yang disambut sorak-sorai.
“Dia adalah penyerang sejati,” kata Nagelsmann sambil memberikan pujian khusus untuk Undav: “Dia memang memiliki insting yang luar biasa, terutama pada gol kedua, saat dia menyelinap di belakang bek dan sejenak tak terjangkau. Dia mencetak dua gol luar biasa. Umpan dari Deniz, tanpa ragu dia langsung menendang pada sentuhan kedua. Itulah tipe penyerang yang tahu di mana letak gawang.”
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Julian Nagelsmann mengenai peran Deniz Undav di Piala Dunia: "Segala hal bisa dipertimbangkan"
Mengingat musim luar biasa yang dijalani Undav di Stuttgart, pertanyaan apakah pemain berusia 29 tahun itu layak menjadi starter di Piala Dunia sudah menjadi topik hangat seputar pertandingan persahabatan pada akhir Maret. Namun, Nagelsmann lebih mempercayai Kai Havertz sebagai penyerang tengah dalam susunan pemain awalnya, yang diturunkan sebagai starter baik pada laga pembuka saat mengalahkan Curacao 7-1 maupun saat melawan Pantai Gading.
Sementara itu, Undav sudah diturunkan sebagai pemain pengganti saat melawan Curacao, dan tampil meyakinkan dengan mencetak satu gol serta memberikan dua assist dalam waktu bermain kurang dari setengah jam. "Kita bisa memikirkan segala kemungkinan, dari kedua sisi," jelas Nagelsmann mengenai rencananya selanjutnya terkait Undav di Piala Dunia yang akan digelar di AS, Meksiko, dan Kanada. Dilema yang dihadapinya: "Bisa juga dikatakan bahwa saya membiarkannya tetap dalam ritme dan perannya, karena dia telah dua kali berperan penting dalam menentukan hasil pertandingan," kata Nagelsmann, yang juga memiliki alasan untuk terus mengandalkan pemain asal Stuttgart itu sebagai pemain pengganti andalan.
Sementara itu, Undav sendiri berkomentar singkat mengenai penampilannya yang gemilang di Toronto: “Saya dalam kondisi yang tepat. Saya berusaha membawa rasa percaya diri saya ke
lapangan. Saya tahu bahwa saya bisa mencetak gol di setiap pertandingan, apalagi dengan rekan-rekan setim yang luar biasa. Mereka memudahkan tugas saya. Saya hanya berusaha untuk selalu siap.” Dia sama sekali tidak merasa gugup, “Ini hanya pertandingan sepak bola. Tim membuat segalanya jadi mudah bagi saya, sehingga saya bisa bermain dengan penuh semangat,” lanjut Undav. Kini yang terpenting: “Pertahankan ritme ini, pertahankan sikap positif – dan kemudian menangkan pertandingan berikutnya.”
Berkat kemenangan atas Pantai Gading, Jerman sudah dipastikan lolos ke babak gugur. Memang, secara teoritis, tim DFB masih bisa tergelincir ke peringkat ketiga jika kalah dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Ekuador pada hari Kamis. Namun, dengan enam poin, berdasarkan konfigurasi di grup-grup lain, sudah jelas bahwa mereka akan termasuk di antara delapan tim peringkat ketiga terbaik, yang bersama dengan juara dan runner-up dari semua grup juga akan lolos ke babak 16 besar.
Tim DFB: Jadwal pertandingan tim nasional Jerman di Piala Dunia
Tanggal
Waktu (waktu Jerman)
Lawan
Hasil
14 Juni 2026
19.00
Curacao
7:1
20 Juni 2026
pukul 22.00
Pantai Gading
2:1
25 Juni 2026
pukul 22.00
Ekuador
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