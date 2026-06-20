"Pasti sekarang pertanyaan-pertanyaan akan bermunculan": Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann menjelaskan dilemanya terkait pemain pengganti andalan DFB, Deniz Undav

Mengingat musim luar biasa yang dijalani Undav di Stuttgart, pertanyaan apakah pemain berusia 29 tahun itu layak menjadi starter di Piala Dunia sudah menjadi topik hangat seputar pertandingan persahabatan pada akhir Maret. Namun, Nagelsmann lebih mempercayai Kai Havertz sebagai penyerang tengah dalam susunan pemain awalnya, yang diturunkan sebagai starter baik pada laga pembuka saat mengalahkan Curacao 7-1 maupun saat melawan Pantai Gading.

Sementara itu, Undav sudah diturunkan sebagai pemain pengganti saat melawan Curacao, dan tampil meyakinkan dengan mencetak satu gol serta memberikan dua assist dalam waktu bermain kurang dari setengah jam. "Kita bisa memikirkan segala kemungkinan, dari kedua sisi," jelas Nagelsmann mengenai rencananya selanjutnya terkait Undav di Piala Dunia yang akan digelar di AS, Meksiko, dan Kanada. Dilema yang dihadapinya: "Bisa juga dikatakan bahwa saya membiarkannya tetap dalam ritme dan perannya, karena dia telah dua kali berperan penting dalam menentukan hasil pertandingan," kata Nagelsmann, yang juga memiliki alasan untuk terus mengandalkan pemain asal Stuttgart itu sebagai pemain pengganti andalan.

Sementara itu, Undav sendiri berkomentar singkat mengenai penampilannya yang gemilang di Toronto: “Saya dalam kondisi yang tepat. Saya berusaha membawa rasa percaya diri saya ke

lapangan. Saya tahu bahwa saya bisa mencetak gol di setiap pertandingan, apalagi dengan rekan-rekan setim yang luar biasa. Mereka memudahkan tugas saya. Saya hanya berusaha untuk selalu siap.” Dia sama sekali tidak merasa gugup, “Ini hanya pertandingan sepak bola. Tim membuat segalanya jadi mudah bagi saya, sehingga saya bisa bermain dengan penuh semangat,” lanjut Undav. Kini yang terpenting: “Pertahankan ritme ini, pertahankan sikap positif – dan kemudian menangkan pertandingan berikutnya.”

Berkat kemenangan atas Pantai Gading, Jerman sudah dipastikan lolos ke babak gugur. Memang, secara teoritis, tim DFB masih bisa tergelincir ke peringkat ketiga jika kalah dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Ekuador pada hari Kamis. Namun, dengan enam poin, berdasarkan konfigurasi di grup-grup lain, sudah jelas bahwa mereka akan termasuk di antara delapan tim peringkat ketiga terbaik, yang bersama dengan juara dan runner-up dari semua grup juga akan lolos ke babak 16 besar.