Tchouameni mengungkapkan kandidat utamanya untuk Ballon d'Or 2026 mendatang, dengan menjagokan tiga rekan setimnya di tim nasional untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut. Gelandang Prancis itu sangat yakin bahwa penghargaan individu paling prestisius di dunia sepakbola harus tetap berada di negaranya setelah kampanye yang berkesan.

Dalam wawancara dengan France24, Tchouameni membuka siapa saja favorit pribadinya untuk meraih penghargaan tertinggi itu. Ia secara khusus menyoroti pencapaian luar biasa Kylian Mbappe, Ousmane Dembele dan Michael Olise, seraya menegaskan bahwa penampilan menonjol mereka sepanjang musim 2025-26 telah menempatkan mereka di puncak olahraga ini.