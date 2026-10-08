AFP
Diterjemahkan oleh
'Pasti orang Prancis!' - Bintang Real Madrid Aurelien Tchouameni menyebut tiga pilihan mengejutkan untuk Ballon d'Or 2026
Tiga pemain Prancis didukung untuk meraih kejayaan
Tchouameni mengungkapkan kandidat utamanya untuk Ballon d'Or 2026 mendatang, dengan menjagokan tiga rekan setimnya di tim nasional untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut. Gelandang Prancis itu sangat yakin bahwa penghargaan individu paling prestisius di dunia sepakbola harus tetap berada di negaranya setelah kampanye yang berkesan.
Dalam wawancara dengan France24, Tchouameni membuka siapa saja favorit pribadinya untuk meraih penghargaan tertinggi itu. Ia secara khusus menyoroti pencapaian luar biasa Kylian Mbappe, Ousmane Dembele dan Michael Olise, seraya menegaskan bahwa penampilan menonjol mereka sepanjang musim 2025-26 telah menempatkan mereka di puncak olahraga ini.
- AFP
Putusan Ballon d'Or
Persaingan untuk Ballon d'Or 2026 telah memicu perdebatan besar, tetapi Tchouameni benar-benar tegas ketika ditanya siapa pemenang pilihannya. Gelandang itu tidak ragu menunjukkan kebanggaan nasionalnya, dengan menyampaikan argumen penuh semangat agar rekan-rekan senegaranya mendapat pengakuan atas pencapaian luar biasa mereka di panggung terbesar.
"Ballon d'Or jelas harus jatuh kepada pemain Prancis," kata Tchouameni dalam wawancara tersebut. "Kylian menjalani musim yang luar biasa, Ousmane juga dengan menjuarai Liga Champions bersama PSG, dan tentu saja Michael Olise."
Menandai musim yang spektakuler
Tiga kandidat itu adalah pemain-pemain yang sangat dikenal Tchouameni. Ia menyaksikan langsung kemampuan luar biasa mereka, sekaligus mencatat bagaimana penampilan kelas dunia mereka meninggalkan jejak besar pada musim 2025-26.
Pencapaian luar biasa Dembele dalam membantu PSG menjuarai Liga Champions jelas membekas bagi sang gelandang. Keberhasilannya di panggung terbesar Eropa memberikan dorongan besar bagi kredibilitas pribadinya.
Sementara itu, Mbappe dan Olise sama-sama menikmati kampanye individu yang luar biasa. Kecemerlangan konsisten mereka di lapangan sepenuhnya membenarkan masuknya mereka ke dalam daftar eksklusif kandidat terdepan versi Tchouameni untuk penghargaan tersebut.
- AFP
Panggilan dari London
Edisi ke-70 seremoni Ballon d'Or akan digelar di London. Dunia sepak bola akan berkumpul di ibu kota Inggris itu pada 26 Oktober untuk gala yang gemerlap tersebut. Masih harus dilihat siapa tepatnya yang akan pulang membawa trofi terkenal itu. Namun, Tchouameni tanpa diragukan lagi akan berharap salah satu dari tiga kompatriot favoritnya meraih penghargaan tertinggi pada malam itu.
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