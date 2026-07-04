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'Pasti gila' - Lionel Scaloni menanggapi Argentina yang nyaris terhindar dari kekalahan paling mengejutkan sepanjang sejarah Piala Dunia saat melawan Cape Verde
Argentina lolos dari ancaman serius dari Cape Verde
Pertandingan ke-100 Scaloni sebagai pelatih kepala Argentina nyaris berakhir dengan bencana, karena Albiceleste dipaksa berjuang habis-habisan oleh Cape Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Argentina gagal mendominasi seperti yang diharapkan dan harus melalui babak perpanjangan waktu sebelum akhirnya memastikan tempat mereka di babak 16 besar dengan kemenangan 3-2. Penampilan penuh semangat Cape Verde membuat tim asuhan Scaloni harus berjuang mati-matian untuk bertahan dalam salah satu pertandingan sistem gugur tersulit dalam sejarah internasional mereka belakangan ini.
- Getty Images Sport
Refleksi atas malam yang bersejarah
Scaloni mengakui bahwa pertandingan ini memiliki makna khusus karena merupakan laga ke-100-nya sebagai pelatih, sekaligus menyadari betapa dekatnya Argentina dengan eliminasi yang mengejutkan.
"Tim ini tidak pernah menyerah. Akan sangat gila jika kami kalah di pertandingan ke-100 saya, tapi begitulah sepak bola," kata Scaloni, seperti dikutip TyC Sports. "Itu adalah pertandingan yang sangat berat. Kita harus selalu mengambil sisi positifnya, tim ini tidak pernah menyerah. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami; ketika orang bilang tidak ada lawan yang mudah... hari ini mereka membuktikan bahwa mereka adalah tim yang hebat."
Pelajaran yang dipetik meski meraih kemenangan
Scaloni memuji karakter para pemainnya setelah mereka berhasil mengatasi kelelahan dan kendala taktis selama pertandingan yang berlangsung 120 menit itu. Pelatih Argentina itu juga mengakui bahwa ia tak pernah merasa nyaman meskipun timnya menguasai sebagian besar jalannya pertandingan.
"Saya agak skeptis, dan saya tidak pernah menganggap tim kami sudah lolos," akunya. "Pengalaman telah mengajarkan saya hal itu. Namun memang benar bahwa pertandingan ini berjalan buruk, hasilnya bisa saja sebaliknya, meskipun kami lah yang mengendalikan permainan.
"Mereka bilang kepada saya bahwa kami berada di bagian yang lebih mudah di undian. Sekarang mereka menyadari bahwa tidak ada pertandingan yang mudah. Kami tahu ini akan sulit. Kami menderita terlalu banyak, kami pantas menang, tapi lawan membuat segalanya sulit bagi kami. Saya akan membahas hal-hal negatif dengan para pemain, tapi saya akan fokus pada hal-hal positif: tim terus menyerang, kami mampu menahan tekanan, dan kami berhasil meraih kemenangan."
- Getty Images Sport
Bersiaplah untuk menghadapi Mesir
Kemenangan tersebut memastikan Albiceleste lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi Mesir—yang mengalahkan Australia melalui adu penalti—di Atlanta pada hari Selasa.
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