Scaloni memuji karakter para pemainnya setelah mereka berhasil mengatasi kelelahan dan kendala taktis selama pertandingan yang berlangsung 120 menit itu. Pelatih Argentina itu juga mengakui bahwa ia tak pernah merasa nyaman meskipun timnya menguasai sebagian besar jalannya pertandingan.

"Saya agak skeptis, dan saya tidak pernah menganggap tim kami sudah lolos," akunya. "Pengalaman telah mengajarkan saya hal itu. Namun memang benar bahwa pertandingan ini berjalan buruk, hasilnya bisa saja sebaliknya, meskipun kami lah yang mengendalikan permainan.

"Mereka bilang kepada saya bahwa kami berada di bagian yang lebih mudah di undian. Sekarang mereka menyadari bahwa tidak ada pertandingan yang mudah. Kami tahu ini akan sulit. Kami menderita terlalu banyak, kami pantas menang, tapi lawan membuat segalanya sulit bagi kami. Saya akan membahas hal-hal negatif dengan para pemain, tapi saya akan fokus pada hal-hal positif: tim terus menyerang, kami mampu menahan tekanan, dan kami berhasil meraih kemenangan."