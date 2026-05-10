Pasti Bunny Shaw! Bintang Man City menghancurkan harapan Chelsea saat juara baru WSL itu bergabung dengan tim kejutan Brighton di final Piala FA Wanita

Sepanjang sore di Stamford Bridge, sepertinya Chelsea-lah yang akan dihadapi Brighton di final, bukan Man City.

Tuan rumahlah yang memimpin ketika tendangan Erin Cuthbert membentur pemain lawan dan masuk ke gawang pada menit kedelapan, memberi mereka keunggulan awal yang berharga dalam pertandingan yang diprediksi akan berlangsung ketat. Sam Kerr memperlebar keunggulan itu menjelang menit ke-60 ketika ia memanfaatkan kesalahan Khiara Keating untuk menyundul bola dengan mudah.

Namun, City entah bagaimana berhasil melakukan comeback paling dramatis dalam pertandingan yang lebih penuh lika-liku daripada pertandingan sebelumnya. Dengan empat menit tersisa, Mary Fowler memperkecil ketertinggalan bagi juara Inggris itu, dengan melepaskan tendangan indah ke sudut bawah gawang dari tepi kotak penalti. Tampaknya, itu hanyalah gol penghibur.

Namun, saat waktu tambahan dimulai, gol penyama kedudukan pun tercipta. Semua pembicaraan menjelang pertandingan ini berpusat pada Shaw, pencetak gol terbanyak WSL yang tampaknya akan meninggalkan City dan berpotensi bergabung dengan Chelsea musim panas ini. Pada hari itu, ia kesulitan mendapatkan umpan, melepaskan banyak tembakan namun tak pernah mengancam Hannah Hampton. Lalu, pada menit ke-91, ia berputar dengan brilian dan melepaskan bola melewati kiper Inggris nomor 1 itu untuk memaksa perpanjangan waktu.

Di sana, ia kembali menjadi pahlawan. Hampton mencoba mengoper bola dengan cepat, namun malah mengarahkannya langsung ke gelandang City, Yui Hasegawa, yang memberikan umpan silang brilian kepada Shaw. Tentu saja, ia mencetak gol sundulan yang membawa City unggul, sebuah skenario yang lebih cocok untuk Hollywood daripada Stamford Bridge.

Chelsea berusaha membalas tetapi tak mampu mencetak gol lagi. Sandy Baltimore nyaris menyamakan kedudukan secara tak terduga langsung dari tendangan sudut yang membentur tiang gawang, Cuthbert melepaskan peluang emas yang melambung di atas mistar dari dalam kotak penalti, dan Sjoeke Nusken memaksa Keating melakukan penyelamatan gemilang di menit-menit akhir. The Blues akan menyesali keruntuhan dramatis mereka di akhir laga, dengan dua gol yang tercipta mulai menit ke-86 memungkinkan City kembali ke dalam pertandingan yang sepertinya sudah mereka lepaskan.