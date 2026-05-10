Getty Images/GOAL
Diterjemahkan oleh
Pasti Bunny Shaw! Bintang Man City menghancurkan harapan Chelsea saat juara baru WSL itu bergabung dengan tim kejutan Brighton di final Piala FA Wanita
Brighton mencatat sejarah dan memastikan penampilan perdana mereka di Wembley
Brighton menjadi tim pertama yang memastikan tempatnya di Wembley, setelah keluar sebagai pemenang dalam laga seru berujung lima gol di Merseyside. Mereka melakukannya dengan susah payah, terutama setelah Liverpool unggul 2-0 hanya dalam 22 menit. Ancaman Ceri Holland di sisi kiri sangat menonjol dalam proses terciptanya kedua gol tersebut, dengan Denise O'Sullivan menyundul salah satu umpan silangnya sebelum Beata Olsson memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh umpan silang lainnya, membawa The Reds memulai pertandingan dengan sangat baik.
Namun, Brighton merespons dengan baik atas ketertinggalan tersebut, dengan Manuela Vanegas mencetak gol balasan hanya satu menit setelah gol kedua Liverpool, sehingga mempermudah tugas timnya. Di babak kedua, The Seagulls kemudian mengambil alih kendali, dan setelah Fran Kirby membentur tiang gawang, Madison Haley yang menyundul bola dari sudut sempit untuk menyamakan kedudukan.
Ada penantian panjang untuk gol penentu. Liverpool mengalami periode yang lebih baik, didorong oleh kontribusi pemain cadangan, tetapi saat pertandingan tampaknya akan berlanjut ke perpanjangan waktu, justru Brighton yang memastikan tiket mereka ke Wembley pada menit ke-95. Pertahanan yang buruk saat menghadapi tendangan bebas membuat The Reds kebobolan gol Vanegas dan mereka kembali gagal menghalau bola di menit-menit akhir, dengan Nadine Noordam menyambar bola untuk melesakkan bola melewati Jennifer Falk dan membawa The Seagulls ke final Piala FA Wanita.
- Getty Images
Akankah ada kejutan lagi? Brighton bertekad mengulangi prestasi mereka saat menghadapi Man City
Hal ini melanjutkan musim yang luar biasa bagi Brighton dan memastikan musim ini akan berakhir dengan cara yang bersejarah, karena tim putri mereka akan menginjakkan kaki di lapangan suci Wembley untuk pertama kalinya. The Seagulls memasuki semifinal hari Minggu dalam performa yang sangat baik, dengan empat hasil terakhir mereka mencatatkan kemenangan atas Arsenal dan Man City, serta hasil imbang melawan The Gunners dan Man Utd, dan tampil dalam laga besar lainnya di Liverpool hanya akan menambah momentum mereka.
Tim asuhan Dario Vidosic berharap dapat terus menjadi duri dalam daging bagi tim-tim elit pada akhir bulan ini, saat mereka kembali menghadapi Man City, setelah baru saja mengalahkan juara WSL dua minggu lalu. Kemenangan 3-2 di kandang sendiri menunda pesta gelar City bulan lalu, dan kemudian hasil imbang 1-1 melawan Arsenal memungkinkan klub Manchester itu memulai perayaan. Brighton akan penuh percaya diri untuk menciptakan kejutan lagi di final, di mana semua tekanan akan berada di pihak lawan.
Pasti Shaw! Striker yang dikabarkan akan bergabung dengan Chelsea itu terus menghantui The Blues
Sepanjang sore di Stamford Bridge, sepertinya Chelsea-lah yang akan dihadapi Brighton di final, bukan Man City.
Tuan rumahlah yang memimpin ketika tendangan Erin Cuthbert membentur pemain lawan dan masuk ke gawang pada menit kedelapan, memberi mereka keunggulan awal yang berharga dalam pertandingan yang diprediksi akan berlangsung ketat. Sam Kerr memperlebar keunggulan itu menjelang menit ke-60 ketika ia memanfaatkan kesalahan Khiara Keating untuk menyundul bola dengan mudah.
Namun, City entah bagaimana berhasil melakukan comeback paling dramatis dalam pertandingan yang lebih penuh lika-liku daripada pertandingan sebelumnya. Dengan empat menit tersisa, Mary Fowler memperkecil ketertinggalan bagi juara Inggris itu, dengan melepaskan tendangan indah ke sudut bawah gawang dari tepi kotak penalti. Tampaknya, itu hanyalah gol penghibur.
Namun, saat waktu tambahan dimulai, gol penyama kedudukan pun tercipta. Semua pembicaraan menjelang pertandingan ini berpusat pada Shaw, pencetak gol terbanyak WSL yang tampaknya akan meninggalkan City dan berpotensi bergabung dengan Chelsea musim panas ini. Pada hari itu, ia kesulitan mendapatkan umpan, melepaskan banyak tembakan namun tak pernah mengancam Hannah Hampton. Lalu, pada menit ke-91, ia berputar dengan brilian dan melepaskan bola melewati kiper Inggris nomor 1 itu untuk memaksa perpanjangan waktu.
Di sana, ia kembali menjadi pahlawan. Hampton mencoba mengoper bola dengan cepat, namun malah mengarahkannya langsung ke gelandang City, Yui Hasegawa, yang memberikan umpan silang brilian kepada Shaw. Tentu saja, ia mencetak gol sundulan yang membawa City unggul, sebuah skenario yang lebih cocok untuk Hollywood daripada Stamford Bridge.
Chelsea berusaha membalas tetapi tak mampu mencetak gol lagi. Sandy Baltimore nyaris menyamakan kedudukan secara tak terduga langsung dari tendangan sudut yang membentur tiang gawang, Cuthbert melepaskan peluang emas yang melambung di atas mistar dari dalam kotak penalti, dan Sjoeke Nusken memaksa Keating melakukan penyelamatan gemilang di menit-menit akhir. The Blues akan menyesali keruntuhan dramatis mereka di akhir laga, dengan dua gol yang tercipta mulai menit ke-86 memungkinkan City kembali ke dalam pertandingan yang sepertinya sudah mereka lepaskan.
- Getty Images
Juara WSL vs tim pendatang baru: Final Piala FA yang penuh kontras
Semua itu akan menyuguhkan final Piala FA Wanita yang luar biasa pada 31 Mei. Man City, sebagai juara WSL yang baru saja dinobatkan, tentu saja akan menjadi favorit utama. Namun, Brighton akan memiliki keyakinan yang besar akan kemampuan mereka untuk menciptakan kejutan, mengingat hasil-hasil terbaru mereka dan terutama kemenangan atas Cityzens bulan lalu.
Setelah mengakhiri penantian selama 10 tahun untuk meraih gelar WSL pertama, City kini dapat menyamai prestasi musim 2016 jika mereka menang di Wembley. Pada tahun itu, tim asuhan Nick Cushing meraih gelar ganda liga dan piala dengan memenangkan WSL dan Piala Liga. Kini, pasukan asuhan Andree Jeglertz memiliki kesempatan untuk menambahkan gelar Piala FA ke dalam kemenangan WSL tersebut, yang akan menjadi gelar pertama mereka sejak 2020.