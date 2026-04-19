Hull City v Coventry City - Sky Bet Championship
"Pasti akan ada minat" - Coventry yang akan promosi ke Liga Premier mendapat peringatan dari Frank Lampard setelah mengakhiri masa absen selama 25 tahun dari kasta tertinggi

F. Lampard
Coventry City
Premier League
Championship
AFC Bournemouth

Frank Lampard berhasil membawa Coventry City kembali ke Liga Premier, mengakhiri lebih dari dua dekade masa sulit bagi The Sky Blues. Namun, klub tersebut kini telah diperingatkan bahwa popularitas manajer mereka telah meningkat begitu pesat sehingga mereka mungkin harus berjuang keras untuk mempertahankan jasanya saat kembali ke kasta tertinggi.

  • Sky Blues diperingatkan soal ketertarikan terhadap Lampard

    Terlepas dari euforia seputar kembalinya Coventry ke kasta tertinggi, pakar EFL Sam Parkin meyakini bahwa tantangan terbesar klub tersebut masih menanti. The Sky Blues memastikan promosi mereka setelah absen selama seperempat abad dari kasta tertinggi, namun sorotan kini tertuju pada sosok yang mengorkestrasi kebangkitan tim dari pinggir lapangan.

    “Hal terpenting adalah Frank Lampard masih berada di sana dan saya pikir, melihat cara Doug King berbicara tentangnya, saya yakin akan ada minat terhadap dirinya,” kata Parkin kepada BBC Final Score.

    Dia menyoroti bahwa Lampard telah dinominasikan untuk penghargaan Manajer Terbaik Musim Ini di Championship, sebuah bukti betapa dia telah membangun kembali reputasinya setelah masa sulit dalam karier kepelatihannya.

  • Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Minat dari Liga Premier semakin meningkat

    Minat terhadap mantan bintang Chelsea dan timnas Inggris ini bukan sekadar spekulasi belaka, dengan sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa tawaran dari klub lain berpotensi membawanya hengkang dari CBS Arena.

    Bournemouth dilaporkan sedang mempertimbangkannya sebagai kandidat utama untuk menggantikan Andoni Iraola, yang akan meninggalkan Vitality Stadium pada akhir musim ini.

    Parkin yakin semangat Lampard tetap tinggi seperti saat ia masih menjadi pemain. Ia mengatakan: "Dia adalah sosok yang sangat gigih saat masih menjadi pemain dan kini sebagai manajer, karena ia telah mengalami beberapa rintangan sepanjang kariernya, jadi saya pikir akan ada minat padanya. Yang terpenting adalah dia tetap di sana musim depan, beserta staf yang ia bawa bersamanya."

  • Perkembangan taktis di Coventry

    Salah satu faktor utama di balik kesuksesan Coventry adalah komitmen mereka terhadap gaya permainan sepak bola yang menyerang. Berbeda dengan tim-tim promosi lainnya yang mengandalkan ketangguhan fisik, mantan manajer Chelsea dan Everton, Lampard, telah menerapkan gaya permainan yang mendominasi divisi kedua. Namun, Parkin mempertanyakan apakah pendekatan ini akan bertahan saat naik ke Liga Premier, di mana kesalahan akan dihukum tanpa ampun.

    "Mereka memainkan sepak bola yang bagus, jadi kemungkinan besar mereka akan bermain cukup terbuka," jelas Parkin. "Apakah Frank akan mengubahnya menjadi lebih berorientasi pada pertahanan dan pragmatis musim depan, kita harus menunggu dan melihat." Pengalaman Lampard sebelumnya dalam pertarungan menghindari degradasi di Goodison Park mungkin akan memengaruhi pendekatan yang lebih hati-hati saat ia berusaha memastikan Coventry tetap bertahan di kasta tertinggi secara permanen.



  • Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Membangun kembali untuk kembali ke kasta tertinggi

    Meskipun masa depan manajer menjadi perhatian utama, skuad juga perlu mengalami perombakan besar-besaran agar mampu bersaing dengan klub-klub raksasa sepak bola Inggris.

    Kesuksesan di Championship seringkali menuntut agar sentimen disingkirkan demi kualitas Premier League, dan The Sky Blues diperkirakan akan aktif di bursa transfer mendatang untuk memperkuat barisan mereka.

    “Mereka harus melakukan sejumlah perekrutan, itulah sisi negatifnya,” tambah Parkin. “Sunderland adalah contoh yang baik untuk itu, dan bagi sebagian dari mereka, ini seperti ‘terima kasih dan semoga sukses’.”

