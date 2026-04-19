“Pasti akan ada minat” - Coventry yang akan promosi ke Liga Premier mendapat peringatan dari Frank Lampard setelah mengakhiri masa absen selama 25 tahun dari kasta tertinggi

Terlepas dari euforia seputar kembalinya Coventry ke kasta tertinggi, pakar EFL Sam Parkin meyakini bahwa tantangan terbesar klub tersebut masih menanti. The Sky Blues memastikan promosi mereka setelah absen selama seperempat abad dari kasta tertinggi, namun sorotan kini tertuju pada sosok yang mengorkestrasi kebangkitan tim dari pinggir lapangan.

“Hal terpenting adalah Frank Lampard masih berada di sana dan saya pikir, melihat cara Doug King berbicara tentangnya, saya yakin akan ada minat terhadap dirinya,” kata Parkin kepada BBC Final Score.

Dia menyoroti bahwa Lampard telah dinominasikan untuk penghargaan Manajer Terbaik Musim Ini di Championship, sebuah bukti betapa dia telah membangun kembali reputasinya setelah masa sulit dalam karier kepelatihannya.