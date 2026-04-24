“Pasti ada yang harus berubah” - Sikap Chelsea terkait kembalinya Jose Mourinho terungkap, sementara “The Special One” asal Portugal itu dikabarkan akan menjalani masa jabatan ketiganya di Stamford Bridge
Mencari stabilitas
Chelsea saat ini sedang mencari pengganti permanen untuk Rosenior, yang dipecat setelah gagal menstabilkan performa klub selama masa jabatannya yang singkat. Meskipun para pendukung sering meneriakkan nama Mourinho selama masa-masa sulit, dewan direksi tampaknya lebih condong ke profil pelatih yang lebih muda seperti Andoni Iraola dari Bournemouth atau Marco Silva dari Fulham. Meskipun Mourinho memiliki ikatan historis dengan klub, kepemilikan saat ini tetap berfokus pada visi jangka panjang yang berbeda untuk skuad tim utama.
Sikap Dewan telah dijelaskan
Prospek reuni romantis antara Chelsea dan manajer paling berprestasi mereka tampak semakin tipis, dengan para pengambil keputusan klub yang tampaknya bertekad untuk mengambil arah yang berbeda. Alih-alih kembali ke Liga Premier, ekspektasi saat ini menunjukkan bahwa "The Special One" sedang mempersiapkan transisi dari sepak bola klub ke panggung internasional dalam waktu dekat.
Menguraikan pandangan internal dewan direksi mengenai situasi ini dan langkah selanjutnya yang mungkin diambil Mourinho, jurnalis Ben Jacobs mengatakan kepada GiveMeSport: "Chelsea selalu meremehkan kemungkinan kembalinya Jose Mourinho. Jadi, harus ada sesuatu yang berubah di sana. Perlu dicatat bahwa Mourinho diperkirakan akan menjadi agen bebas dan banyak orang sebenarnya berpikir bahwa ia kemungkinan besar akan mengambil alih jabatan pelatih Portugal setelah Piala Dunia."
Warisan yang penuh prestasi
Mourinho tetap menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Chelsea selama dua periode kesuksesan besar yang berbeda. Masa jabatannya yang pertama antara tahun 2004 dan 2007 menghasilkan 124 kemenangan dari 185 pertandingan serta dua gelar liga, sementara kembalinya pada tahun 2013 membuatnya berhasil meraih gelar Liga Premier ketiga dan satu gelar Piala Liga lagi sebelum kepergiannya pada tahun 2015. Meskipun ia baru-baru ini mengunjungi Stamford Bridge dalam ajang Liga Champions bersama Benfica, sumber-sumber klub menegaskan bahwa fokus tetap tertuju pada manajer-manajer yang memiliki pengalaman lebih kontemporer di Liga Premier dan sejalan dengan strategi perekrutan BlueCo.
Jalan di depan
Calum McFarlane akan memimpin tim utama secara sementara hingga akhir musim, sehingga Behdad Eghbali dan para direktur olahraga dapat menyeleksi calon pelatih berikutnya dengan cermat. Klub dilaporkan memprioritaskan kandidat yang telah terbukti berpengalaman di Liga Premier untuk menghindari kesalahan yang pernah terjadi akibat penunjukan pelatih yang kurang berpengalaman sebelumnya. Meskipun bayang-bayang Mourinho masih terasa di stadion, minat dewan direksi terhadap Silva dan Iraola menunjukkan bahwa mereka mulai meninggalkan era "The Special One".