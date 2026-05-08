"Pasti ada orang di balik ini" - Federico Valverde menyebut insiden Aurelien Tchouameni "dibesar-besarkan" saat bintang Real Madrid itu menjelaskan alasannya dirawat di rumah sakit

Insiden ini terjadi di tengah musim yang mengecewakan bagi Real Madrid, yang terancam mengakhiri musim tanpa gelar dan baru-baru ini tersingkir dari Liga Champions. Valverde mengakui bahwa situasi tersebut mencerminkan beban emosional yang dialami sepanjang musim dan meminta maaf atas kontroversi yang timbul akibat insiden tersebut.

Dia menambahkan: "Maaf. Saya benar-benar menyesal karena situasi ini menyakitkan bagi saya, momen yang sedang kita alami ini menyakitkan bagi saya. Real Madrid adalah salah satu hal terpenting dalam hidup saya, dan saya tidak bisa bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Hasilnya adalah akumulasi berbagai hal yang memuncak dalam perkelahian yang tidak masuk akal, merusak citra saya, dan memberi ruang bagi keraguan yang akan mereka rekayasa, fitnah, dan tambahkan bahan bakar ke api sebuah insiden."

"Saya tidak ragu bahwa setiap perselisihan yang mungkin kami miliki di luar lapangan tidak ada artinya di atas lapangan, dan jika saya harus membelanya di dalam stadion, saya akan menjadi yang pertama. Saya tidak akan berbicara sampai akhir musim. Kami tersingkir dari Liga Champions, dan saya menahan amarah serta kekecewaan saya sendiri. Kita telah menyia-nyiakan satu tahun lagi, dan saya tidak dalam posisi untuk mengunggah di media sosial ketika satu-satunya wajah yang harus saya tunjukkan adalah di lapangan, dan saya merasa itulah yang saya lakukan."

"Itulah mengapa saya adalah orang yang paling sedih dan terluka karena harus menghadapi situasi ini yang menghalangi saya untuk bermain di pertandingan berikutnya akibat keputusan medis. Saya selalu memberikan yang terbaik, hingga akhir, dan hal ini menyakitkan bagi saya lebih dari siapa pun karena tidak bisa melakukannya. Saya siap bekerja sama dengan klub dan rekan-rekan setim dalam setiap keputusan yang mereka anggap perlu. Terima kasih."