"Pasti ada orang di balik ini" - Federico Valverde menyebut insiden Aurelien Tchouameni "dibesar-besarkan" saat bintang Real Madrid itu menjelaskan alasannya dirawat di rumah sakit
Rekan setim Real Madrid berselisih di tengah ketegangan dalam sesi latihan
Valverde telah menanggapi spekulasi mengenai insiden pertengkaran yang dilaporkan terjadi dengan Tchouameni di kompleks latihan Real Madrid di Valdebebas. Valverde harus dirawat di rumah sakit pekan ini, dan sejumlah laporan mengklaim hal itu disebabkan oleh perkelahian fisik antara keduanya yang mengakibatkan gelandang asal Uruguay itu mengalami cedera kepala. Namun, sang pemain segera membantah klaim tersebut melalui pernyataan yang diunggah di media sosial.
Valverde menjelaskan perselisihan dan kecelakaan tersebut
Pemain berusia 27 tahun itu mengakui bahwa ketegangan sempat memuncak selama sesi latihan, namun menegaskan bahwa perselisihan tersebut tidak pernah berkembang menjadi perkelahian. Gelandang tersebut menjelaskan bahwa emosi memuncak akibat kelelahan dan rasa frustrasi selama musim yang padat. Menurut Valverde, perselisihan semacam itu memang umum terjadi di ruang ganti, namun biasanya tetap menjadi urusan internal.
"Kemarin saya mengalami insiden dengan seorang rekan setim selama sesi latihan. Kelelahan akibat kompetisi dan rasa frustrasi membuat segalanya menjadi berlebihan," tulisnya di Instagram. "Di ruang ganti yang normal, hal-hal seperti ini bisa terjadi dan biasanya diselesaikan secara internal tanpa menjadi konsumsi publik. Jelas, ada seseorang di sini yang menyebarkan rumor, dan hal ini, ditambah dengan musim tanpa gelar di mana Real Madrid selalu berada di bawah sorotan, membuat segalanya tampak dibesar-besarkan."
"Hari ini kami mengalami perselisihan lagi. Selama pertengkaran itu, saya secara tidak sengaja membenturkan dahi saya ke meja, sehingga menyebabkan luka kecil yang memerlukan perawatan rutin di rumah sakit. Saya merasa bahwa kemarahan saya atas situasi ini, rasa frustrasi saya melihat beberapa dari kami berjuang keras untuk melewati akhir musim, memberikan yang terbaik, telah mendorong saya hingga bertengkar dengan seorang rekan setim."
Permohonan maaf di tengah musim yang sulit
Insiden ini terjadi di tengah musim yang mengecewakan bagi Real Madrid, yang terancam mengakhiri musim tanpa gelar dan baru-baru ini tersingkir dari Liga Champions. Valverde mengakui bahwa situasi tersebut mencerminkan beban emosional yang dialami sepanjang musim dan meminta maaf atas kontroversi yang timbul akibat insiden tersebut.
Dia menambahkan: "Maaf. Saya benar-benar menyesal karena situasi ini menyakitkan bagi saya, momen yang sedang kita alami ini menyakitkan bagi saya. Real Madrid adalah salah satu hal terpenting dalam hidup saya, dan saya tidak bisa bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Hasilnya adalah akumulasi berbagai hal yang memuncak dalam perkelahian yang tidak masuk akal, merusak citra saya, dan memberi ruang bagi keraguan yang akan mereka rekayasa, fitnah, dan tambahkan bahan bakar ke api sebuah insiden."
"Saya tidak ragu bahwa setiap perselisihan yang mungkin kami miliki di luar lapangan tidak ada artinya di atas lapangan, dan jika saya harus membelanya di dalam stadion, saya akan menjadi yang pertama. Saya tidak akan berbicara sampai akhir musim. Kami tersingkir dari Liga Champions, dan saya menahan amarah serta kekecewaan saya sendiri. Kita telah menyia-nyiakan satu tahun lagi, dan saya tidak dalam posisi untuk mengunggah di media sosial ketika satu-satunya wajah yang harus saya tunjukkan adalah di lapangan, dan saya merasa itulah yang saya lakukan."
"Itulah mengapa saya adalah orang yang paling sedih dan terluka karena harus menghadapi situasi ini yang menghalangi saya untuk bermain di pertandingan berikutnya akibat keputusan medis. Saya selalu memberikan yang terbaik, hingga akhir, dan hal ini menyakitkan bagi saya lebih dari siapa pun karena tidak bisa melakukannya. Saya siap bekerja sama dengan klub dan rekan-rekan setim dalam setiap keputusan yang mereka anggap perlu. Terima kasih."
Tindakan disiplin internal
Dalam pernyataan singkat namun tegas, Los Blancos mengonfirmasi bahwa mereka telah memutuskan untuk membuka proses disiplin terhadap kedua pemain tersebut. Baik Valverde maupun Tchouameni dilaporkan akan absen dalam laga El Clasico akhir pekan ini melawan Barcelona.