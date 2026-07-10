108 juta euro untuk Sandro Tonali ke Newcastle United, hampir 100 juta euro untuk Mateus Fernandes, yang pada usia 21 tahun berhasil mencatatkan prestasi unik dengan membuat klubnya terdegradasi dari Liga Premier dua kali berturut-turut. Selain itu, sekitar 60 juta euro untuk bek tengah Jan Paul van Hecke dari Brighton — dan ditambah lagi pemain berpengalaman Andrew Robertson dari FC Liverpool yang didatangkan tanpa biaya transfer, namun tentu saja gajinya tidak murah.
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Pasar transfer yang tak terkendali: Bagaimana Tottenham Hotspur saat ini benar-benar memuncakkan kegilaan belanja pemain
Tidak ada klub yang telah mengeluarkan uang sebanyak Tottenham Hotspur untuk biaya transfer selama jendela transfer yang masih baru ini: menurut transfermarkt.de, jumlahnya mencapai 267 juta euro sejauh ini — atau 167 juta lebih banyak daripada Manchester City yang berada di peringkat kedua.
Berbeda dengan Spurs, Cityzens menghabiskan sebagian besar uangnya — 135 juta euro — untuk seorang pemain yang benar-benar layak disebut sebagai pemain kelas atas: Elliot Anderson, yang selalu masuk dalam starting eleven dalam kelima pertandingan Piala Dunia yang telah dilalui tim Inggris yang tangguh tersebut.
Sebaliknya, Spurs, yang musim lalu nyaris terdegradasi, justru menghabiskan banyak uang untuk pemain-pemain yang memang menjanjikan, namun masih harus membuktikan diri lebih jauh. Hal ini tergolong luar biasa bahkan untuk pasar transfer Inggris yang sedang memanas.
Bahwa klub-klub Liga Premier membayar biaya transfer yang tinggi sudah menjadi hal biasa. Namun, yang baru adalah kategori pemain mana saja yang harganya sudah mencapai angka tiga digit juta yang diminta oleh klub asal mereka.
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Tottenham Hotspur: Lebih dari 200 juta euro untuk dua pemain yang tidak ikut serta dalam Piala Dunia
Pemain asal Italia, Sandro Tonali, dianggap sebagai pemain inti yang tak terbantahkan di Newcastle dan jelas menjadi secercah harapan di tengah tim yang sedang terpuruk. Gelandang ini tampil dalam 53 pertandingan pada musim lalu, mencetak tiga gol, dan memberikan tujuh assist.
Musim yang bagus, namun tidak cukup untuk menjelaskan nilai pasarnya yang melampaui angka 100 juta euro sekilas. Dalam daftar pemain termahal berdasarkan biaya transfer di Liga Premier, Tonali kini menempati peringkat kesembilan.
Hanya tiga peringkat di belakangnya: rekan setim barunya, Mateus Fernandes, yang datang dari West Ham United. Pemain asal Portugal itu awalnya terdegradasi dari Liga Premier bersama FC Southampton pada tahun 2025. Selanjutnya, gelandang tengah tersebut pindah ke West Ham United dengan biaya sekitar 44 juta euro, menandatangani kontrak jangka panjang, dan harus menerima degradasi berikutnya setahun kemudian. Kini, Tottenham tetap membayar 99 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun itu dan mengikatnya hingga tahun 2031.
Secara keseluruhan, kedua gelandang ini—yang sama-sama tidak ikut serta dalam Piala Dunia dan sama-sama termasuk dalam kategori: lebih baik dari rata-rata, tetapi tentu saja bukan pemain kelas atas mutlak—menghabiskan biaya lebih dari 200 juta euro.
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"Saya suka apa yang dilakukan Spurs": Di Inggris, gelombang belanja besar-besaran Tottenham mendapat sambutan positif
Kepindahan Paul van Hecke ke London Utara juga sejalan dengan gambaran ini. Bersama Robertson, yang bergabung dari Liverpool tanpa biaya transfer, Tottenham pun berhasil membentuk poros baru yang nyaris sepenuhnya baru dalam waktu beberapa minggu saja.
Setelah musim lalu yang mengecewakan, di mana Tottenham lama berjuang menghindari degradasi, di bawah asuhan Pelatih Roberto De Zerbi, tim ini diharapkan bisa memulai babak baru. Pelatih asal Italia itu secara sadar mendesak perekrutan dini agar timnya sudah bisa bermain kompak sejak masa pramusim.
Di Inggris, perkembangan ini sama sekali tidak dipandang secara kritis. Pakar Sky, Jamie Carragher, bahkan secara tegas menyambut baik langkah ini. “Saya suka apa yang dilakukan Spurs, dan saya suka apa yang dilakukan De Zerbi,” katanya.
Selama bertahun-tahun, Tottenham sering menunda urusan transfer hingga akhir periode bursa transfer. Kini, klub tersebut mengambil langkah sebaliknya dan memberikan kepastian perencanaan sedini mungkin kepada pelatih, demikian menurut Carragher.
Dari segi olahraga, strategi ini tampak masuk akal. Namun, secara finansial, hal ini bisa memiliki konsekuensi yang luas. Pasalnya, setiap transfer sedikit banyak memengaruhi pasar.
Mantan pemain tim nasional Gary Neville pun tidak hanya menyoroti pengeluaran Tottenham, tetapi juga pendapatan dari penjualan pemain klub-klub Liga Premier lainnya. “Hal ini menunjukkan kepada saya bahwa Tottenham sangat ambisius. Namun, tahukah kalian apa yang sangat menarik perhatian saya? Newcastle. 130 juta poundsterling untuk Isak. 69 juta poundsterling untuk Gordon. 100 juta poundsterling untuk Tonali.” Yang ia maksud adalah pendapatan yang berhasil dihasilkan Newcastle selama dua musim panas terakhir dari penjualan para pemainnya.
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Apa arti lonjakan harga transfer yang kembali terjadi bagi FC Bayern dan klub-klub lainnya?
Liga Premier sudah lama bukan lagi sekadar liga yang membayar dengan angka-angka fantastis. Liga ini menjual para pemainnya—tidak hanya antar klub, tetapi kini juga dengan harga yang dulu hampir secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi para superstar terbesar. Hal ini membuat lebih banyak uang mengalir ke kas klub, yang pada gilirannya membanjiri pasar—dan semua klub lain dari liga-liga biasa pun tertinggal.
Betapa cepatnya perkembangan ini berdampak pada seluruh pasar telah terlihat dari negosiasi sengit seputar Nick Woltemade musim panas lalu.
FC Bayern München pada akhirnya mungkin akan membayar antara 60 hingga 65 juta euro kepada VfB Stuttgart untuknya. Namun, pada saat-saat terakhir, Newcastle—yang baru saja menerima 145 juta euro dari Liverpool untuk Alexander Isak—muncul dan menawar 75 juta euro: Woltemade pun pindah ke Inggris.
Tottenham kini kembali menaikkan standar harga ini. Akibatnya bisa jadi efek domino. Jika dua gelandang berkualitas dari Liga Premier bersama-sama berharga lebih dari 200 juta euro, secara otomatis ekspektasi klub-klub lain terhadap harga jual pemain mereka pun akan meningkat.
Ke depannya, klub-klub akan semakin sering mengacu pada kesepakatan serupa, agen-agen akan memiliki argumen baru dalam negosiasi, dan bahkan pemain-pemain kelas dua pun akan meraih nilai transfer yang beberapa tahun lalu masih tak terbayangkan. Namun, apakah investasi Tottenham ini akan membuahkan hasil secara olahraga, baru akan terlihat paling cepat pada musim depan.
Siapa saja pemain termahal di Liga Premier?
Posisi
Pemain
Biaya transfer dalam jutaan euro
Pindah dari - ke
1
Alexander Isak
145
Newcastle - Liverpool
2
Elliot Anderson
135
Nottingham - Manchester City
3
Florian Wirtz
125
Leverkusen - Liverpool
4
Enzo Fernandez
121
Benfica - Chelsea
5
Jack Grealish
117,5
Aston Villa - Manchester City
6
Declan Rice
116,6
West Ham United - Arsenal FC
7
Moises Caicedo
116
Brighton - Chelsea FC
8
Romelu Lukaku
113
Inter - Chelsea FC
9
Sandro Tonali
108
Newcastle - Tottenham Hotspur
10
Paul Pogba
105
Juventus - Manchester United
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