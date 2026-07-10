Tidak ada klub yang telah mengeluarkan uang sebanyak Tottenham Hotspur untuk biaya transfer selama jendela transfer yang masih baru ini: menurut transfermarkt.de, jumlahnya mencapai 267 juta euro sejauh ini — atau 167 juta lebih banyak daripada Manchester City yang berada di peringkat kedua.

Berbeda dengan Spurs, Cityzens menghabiskan sebagian besar uangnya — 135 juta euro — untuk seorang pemain yang benar-benar layak disebut sebagai pemain kelas atas: Elliot Anderson, yang selalu masuk dalam starting eleven dalam kelima pertandingan Piala Dunia yang telah dilalui tim Inggris yang tangguh tersebut.

Sebaliknya, Spurs, yang musim lalu nyaris terdegradasi, justru menghabiskan banyak uang untuk pemain-pemain yang memang menjanjikan, namun masih harus membuktikan diri lebih jauh. Hal ini tergolong luar biasa bahkan untuk pasar transfer Inggris yang sedang memanas.

Bahwa klub-klub Liga Premier membayar biaya transfer yang tinggi sudah menjadi hal biasa. Namun, yang baru adalah kategori pemain mana saja yang harganya sudah mencapai angka tiga digit juta yang diminta oleh klub asal mereka.



