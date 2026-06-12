Partisipasi Partey di Piala Dunia bersama Ghana terancam: Kanada melarangnya masuk karena tuduhan pemerkosaan

Insiden diplomatik ini terjadi saat pertandingan persahabatan prapiala dunia Ghana melawan Wales di Cardiff: Partey, yang bermain secara reguler, disambut dengan sorakan dan cemoohan setiap kali menyentuh bola, selama 45 menit penuh saat pelatih Carlos Queiroz membiarkannya tetap di lapangan. Hal ini bukanlah hal baru bagi gelandang tersebut, yang telah bermain selama empat musim terakhir di Liga Premier dengan ditemani siulan yang sama setiap kali ia meninggalkan Emirates Stadium bersama Arsenal. Namun, hal ini cukup untuk menjadikannya sebuah kasus. “Sejauh yang saya tahu, di setiap sudut dunia berlaku asas praduga tak bersalah dan hanya ketika seseorang dihukum barulah ia menjadi bersalah,” kata Queiroz mengenai situasi Partey. “Saat ini, dan ini tidak hanya berlaku untuk Thomas, kita hidup di dunia media sosial di mana seseorang dihukum bahkan sebelum ia memiliki kesempatan untuk membela diri.”







