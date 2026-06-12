Wakil kapten Ghana, gelandangVillarreal Thomas Partey, tidak akan ikut serta dalam pertandingan pertama Ghana di Piala Dunia di Toronto, setelah permohonan masuknya ke Kanada ditolak, seperti dilaporkan oleh The Athletic. The Black Stars akan memulai turnamen mereka di BMO Field melawan Panama, Rabu, 17 Juni, namun saat ini mantan pemain Arsenal tersebut tidak dapat masuk ke negara tersebut.
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Partisipasi Partey di Piala Dunia bersama Ghana terancam: Kanada melarangnya masuk karena tuduhan pemerkosaan
KANADA MENOLAK
Hukum Kanada menetapkan bahwa "jika Anda telah melakukan atau dihukum karena suatu tindak pidana, Anda mungkin tidak diizinkan masuk ke negara tersebut".Saat ini Partey sedang menghadapi dakwaan, namun ia masih menunggu persidangan dan belum divonis bersalah, sehingga ia sebenarnya dapat dengan mudah masuk ke AS: FIFA jelas tidak dapat campur tangan dalam yurisdiksi Kanada.
TUDUHAN PEMERKOSAAN DAN TANTANGAN TERHADAP INGGRIS
Pemain berusia 32 tahun itu dikabarkan siap untuk berlaga di Piala Dunia keduanya bersama Ghana: pada bulan November, iaakan menghadapi persidangan atas tujuh tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual terhadap empat wanita berbeda, yang terjadi selama ia tinggal di London, Inggris. Tuduhan-tuduhan tersebut selalu dibantah oleh sang pemain melalui pengacaranya: posisi hukum Partey menjadi masalah terutama menjelang pertandingan Inggris vs Ghana pada 23 Juni di Boston, yang merupakan pertandingan Grup L. FA, federasi sepak bola Inggris, bahkan dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk melarang para pemainnya berjabat tangan dengan Partey selama ritual prapertandingan.
KASUS DIPLOMATIK
Insiden diplomatik ini terjadi saat pertandingan persahabatan prapiala dunia Ghana melawan Wales di Cardiff: Partey, yang bermain secara reguler, disambut dengan sorakan dan cemoohan setiap kali menyentuh bola, selama 45 menit penuh saat pelatih Carlos Queiroz membiarkannya tetap di lapangan. Hal ini bukanlah hal baru bagi gelandang tersebut, yang telah bermain selama empat musim terakhir di Liga Premier dengan ditemani siulan yang sama setiap kali ia meninggalkan Emirates Stadium bersama Arsenal. Namun, hal ini cukup untuk menjadikannya sebuah kasus. “Sejauh yang saya tahu, di setiap sudut dunia berlaku asas praduga tak bersalah dan hanya ketika seseorang dihukum barulah ia menjadi bersalah,” kata Queiroz mengenai situasi Partey. “Saat ini, dan ini tidak hanya berlaku untuk Thomas, kita hidup di dunia media sosial di mana seseorang dihukum bahkan sebelum ia memiliki kesempatan untuk membela diri.”
Piala Dunia Terancam
Polisi London mulai menyelidiki Partey pada Februari 2022, setelah adanya laporan kasus pemerkosaan. Petualangannya bersama Arsenal berakhir pada 30 Juni 2025: beberapa hari sebelumnya, Partey secara resmi didakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kejahatan tersebut diduga terjadi di rumahnya, antara tahun 2021 dan 2022. Kini, penolakan izin masuk ke Kanada berisiko membuatnya absen dari Piala Dunia.