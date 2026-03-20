Lautaro Valenti menjadi tamu dalam podcast Talk Player. Di antara berbagai topik yang dibahas dalam wawancara tersebut, pemain Parma ini menceritakan awal kariernya, saat ia diculik bersama pasangannya dan agennya, serta berbicara tentang beberapa pemain dan pelatih yang pernah menjadi rekan setimnya dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ini adalah pernyataannya.
Parma, Lautaro Valenti, dan kasus penculikan: “Mereka menodongkan pistol ke lututku. Aku takut tidak bisa bermain lagi”
PENCULIKAN
Ketika usianya masih 20 tahun dan berada di Argentina, Valenti mengalami momen-momen menakutkan saat diculik oleh sekelompok perampok bersama pacarnyadan agennya. Inilah kenangannya: "Satu-satunya ketakutan yang saya rasakan adalah pistol yang diarahkan ke lututsaya dan ketakutan tidak bisa bermain sepak bola lagi. Mereka menginginkan uang, agen saya juga ada di sana, jadi tidak ada masalah. Saya tidak gelisah. Apakah saya takut mati? Tidak, tapi takut tidak bisa bermain sepak bola, ya. Apakah penculikan itu memberi saya kekuatan lebih? Tidak, saya tidak pernah memikirkannya, masa lalu sudah berlalu."
PARMA
"Yang istimewa dari Parma adalah kasih sayang dari semua orang dan setiap orang yang berada di sini. Sudah bertahun-tahun saya di sini dan saya merasakan kehangatan dari begitu banyak orang. Mengapa Parma? Saya ingin bermain di Eropa, Parma adalah tim pertama yang menginginkan saya, dan saya telah berjanji kepada mereka. Awalnya agak sulit karena banyak cedera; sementara di Argentina saya tidak pernah mengalami cedera, semuanya dimulai di sini. Agak sulit di awal, tapi jika kamu memiliki mental yang kuat, kamu bisa bangkit kembali."
CHIVU DAN CUESTA
"Apakah saya mengira Chivu bisa melatih klub besar? Ya, saya sudah tahu dia bisa jadi pelatih yang hebat.Cuesta datang dari klub besar di Inggris, jadi saya rasa dia telah membawa banyak motivasi dan kekuatan baginya; menyenangkan bekerja sama dengannya."
REKAN SETIM
“Pellegrino tahu bahwa kami selalu mendukungnya, jadi dia melakukan apa yang harus dilakukannya untuk membantu tim. Ya, mungkin dia masih kurang beberapa gol, tapi ada pemain lain yang bisa membantunya mencetak gol. Namun, jika dia tetap kuat, dia akan melakukan apa pun yang dia inginkan. Bernabè? Diaterlalu hebat. Secara sepak bola, dia terlalu hebat. Menurut saya, menggiring bola baginya seperti berbicara, sangat mudah. Jadi, jika dia tetap di jalurnya, dia akan melakukan hal-hal besar.”
Tentang Leoni, mantan rekan setimnya yang kini bermain di Liverpool, ia menambahkan: "Kami sering berkomunikasi, saya cukup sering mendengar kabar darinya tentang bagaimana keadaannya secara umum, bagaimana proses pemulihannya. Saya katakan padanya bahwa ia harus melihat ke depan dan tidak memikirkan kakinya, ia harus fokus untuk pulih secepat mungkin. Nanti, saat dia kembali ke lapangan, dia tidak boleh memikirkan lututnya, karena jika dia memikirkan lututnya, agak sulit mengendalikan permainan. Dia hanya perlu memikirkan apa yang ada di depannya."