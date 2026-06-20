Parma, inilah kapan pemain berbakat Lontani akan menandatangani kontrak: ia bergabung secara gratis dari Milan

Simone Lontani bergabung dengan klub Rossonero pada tahun 2022 dari Cesena berkat penampilannya yang meyakinkan di tim junior klub asal Romagna tersebut, yang menarik perhatian para pemandu bakat Milan.

Pada musim 2023-24, ia mencetak 13 gol dalam 20 pertandingan di kejuaraan U17.

Pada musim berikutnya, jumlah golnya di tim U17 Rossonero meningkat menjadi 15, termasuk satu gol di babak semifinal U17 melawan Juventus.

Pada musim terakhir, Lontani absen dalam beberapa pertandingan karena cedera, namun di tim Primavera ia tetap mencatatkan performa yang sangat baik dengan mencetak 10 gol dalam 21 pertandingan, ditambah 3 assist. Penyerang ini juga melakukan debutnya di Serie D bersama Milan Futuro.





Minggu depan, ia diperkirakan akan menandatangani kontrak dengan Parma; Lontani akan memulai babak baru kariernya di Ducato.