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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Parma-Genoa LIVE 1-0: Romero!

Parma Calcio 1913 vs Genoa
Serie A
Parma Calcio 1913
Genoa

Ikuti secara langsung Parma-Genoa, pertandingan yang berlaku untuk pekan kelima Serie A.

Parma-Genoa pada pekan kelima sudah menjadi duel perebutan keselamatan: kedua tim baru mengumpulkan satu poin dalam 4 pertandingan pertama dan kekalahan akan sangat memperumit posisi di klasemen. Cuesta dan De Rossi mempertaruhkan banyak hal dalam laga di Tardini pukul 15.00: siapa yang kalah bisa menjalani jeda dengan sulit, siapa yang menang bisa menghidupkan kembali musim mereka.


  • Daftar pertandingan

    PARMA-GENOA 1-0

    PENCETAK GOL: Romero (P)

    PARMA (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Carlos, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Toure, Lontani; Romero. Pelatih: Cuesta

    GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue; Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias; Osmajic. Pelatih: De Rossi

    WASIT: Mariani

    KARTU KUNING: Drobnic (P), Otoa, Marcandalli (G)

    KARTU MERAH:

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