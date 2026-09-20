Parma-Genoa pada pekan kelima sudah menjadi duel perebutan keselamatan: kedua tim baru mengumpulkan satu poin dalam 4 pertandingan pertama dan kekalahan akan sangat memperumit posisi di klasemen. Cuesta dan De Rossi mempertaruhkan banyak hal dalam laga di Tardini pukul 15.00: siapa yang kalah bisa menjalani jeda dengan sulit, siapa yang menang bisa menghidupkan kembali musim mereka.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Parma-Genoa LIVE 1-0: Romero!
Daftar pertandingan
PARMA-GENOA 1-0
PENCETAK GOL: Romero (P)
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Carlos, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Toure, Lontani; Romero. Pelatih: Cuesta
GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue; Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias; Osmajic. Pelatih: De Rossi
WASIT: Mariani
KARTU KUNING: Drobnic (P), Otoa, Marcandalli (G)
KARTU MERAH:
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