Pertandingan Torino-Parma merupakan penampilan kedua berturut-turut sebagai starter bagi Benjamin Cremaschi, gelandang asal Amerika Serikat kelahiran 2005 yang membela Parma, namun hal itu tidak berlangsung lama: pelatih Parma, Carlos Cuesta, terpaksa melakukan pergantian pemain pertama dengan memasukkan Britschgi pada menit ke-11 pertandingan.
Parma, Cremaschi mengalami cedera beberapa menit setelah pertandingan melawan Torino dimulai dan keluar lapangan sambil menangis: apa yang terjadi
Beberapa menit sebelumnya, Cremaschi tergeletak di lapangan sambil meringis kesakitan di lututnya, yang menarik perhatian para pemain cadangan. Tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ini adalah masalah serius, hingga mantan pemain Inter Miami itu pun menangis sambil menutupi wajahnya, awalnya dengan tangan dan kemudian dengan bajunya, jelas menyadari bahwa ia terpaksa harus absen dalam waktu yang cukup lama.
