Federico Cherubini, CEO Parma, berbicara kepada mikrofon DAZN sebelum pertandingan hari ini melawan Inter di Meazza.





DARI CUESTA KE GILARDINO

"Pergantian Cuesta-Gilardino? Tahun lalu kami membuat pilihan yang berani, kami mengalami banyak kesulitan tetapi itu adalah tahun ketika kami selalu menemukan alasan untuk bersatu dan mengatasinya - lapor FcInter1908 -. Tahun ini kami bereaksi dengan cara yang berbeda saat menghadapi kesulitan, lebih baik berpisah ketika situasinya berjalan, saya tidak mengatakan baik, kami melakukannya setelah sebuah kemenangan dan sampai hari ini kami aman karena memang benar untuk tidak memanfaatkan momen negatif".