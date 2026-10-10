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ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Parma, Cherubini: "Saya jelaskan pergantian Cuesta-Gilardino. Serie A tidak bisa dianggap remeh"

Parma Calcio 1913
A. Gilardino

CEO Parma berbicara sebelum laga melawan Inter

Federico Cherubini, CEO Parma, berbicara kepada mikrofon DAZN sebelum pertandingan hari ini melawan Inter di Meazza.


DARI CUESTA KE GILARDINO

"Pergantian Cuesta-Gilardino? Tahun lalu kami membuat pilihan yang berani, kami mengalami banyak kesulitan tetapi itu adalah tahun ketika kami selalu menemukan alasan untuk bersatu dan mengatasinya - lapor FcInter1908 -. Tahun ini kami bereaksi dengan cara yang berbeda saat menghadapi kesulitan, lebih baik berpisah ketika situasinya berjalan, saya tidak mengatakan baik, kami melakukannya setelah sebuah kemenangan dan sampai hari ini kami aman karena memang benar untuk tidak memanfaatkan momen negatif".

  • Tentang Gilardino

    "Kami telah membangun skuad yang lebih lengkap, kami memahami pemikiran para suporter, kehilangan pemain-pemain penting tidaklah mudah tetapi kami berpikir tentang proyek yang bisa bertahan dalam jangka panjang dengan memadukan keberlanjutan dan daya saing, hari ini tantangan Gilardino dimulai. Parma tempat Gilardino bermain dulu sulit untuk ditiru, sistemnya telah berubah tetapi kami ambisius, kami ingin berkembang secara berkelanjutan. Kami tidak menganggap remeh bahwa Parma berada di Serie A, sejarah tidak mengatakan demikian. Kami ingin meningkatkan ambisi, Gilardino adalah sosok yang termotivasi, yang selalu saya sukai dari dirinya adalah kerendahan hati, dia tidak berada di Parma karena apa yang telah dilakukannya sebagai pesepakbola, dia meraih semuanya dengan memulai dari Serie D, dia datang dari musim yang sulit dan ingin menebusnya".

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