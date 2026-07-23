Saat ini mereka sedang menjalani pemusatan latihan bersama Milan, baru saja mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak hingga 2031, tetapi masa depan mereka masih sepenuhnya belum pasti. Camarda adalah salah satu nama yang sedang dievaluasi Parma secara internal, demikian juga rekannya Christian Comotto. Dalam beberapa hari terakhir, Federico Cherubini telah menjajaki ketersediaan keduanya dengan agennya, Giuseppe Riso.