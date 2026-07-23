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Comotto Milan prima magliaGetty Images

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Parma, bukan hanya Camarda: jajaki kemungkinan dengan Milan juga untuk wonderkid Comotto

AC Milan
Parma Calcio 1913

Parma sangat tertarik pada Christian Comotto dari AC Milan: penjajakan eksploratif

Saat ini mereka sedang menjalani pemusatan latihan bersama Milan, baru saja mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak hingga 2031, tetapi masa depan mereka masih sepenuhnya belum pasti. Camarda adalah salah satu nama yang sedang dievaluasi Parma secara internal, demikian juga rekannya Christian Comotto. Dalam beberapa hari terakhir, Federico Cherubini telah menjajaki ketersediaan keduanya dengan agennya, Giuseppe Riso.

  • MINAT KONKRET

    AC Milan menaruh perhatian besar, terutama untuk proyeksi masa depan, pada Comotto dan Camarda dan telah membuktikannya dengan memperpanjang kontrak keduanya hingga 2031: satu-satunya solusi yang memungkinkan adalah peminjaman. Parma benar-benar tertarik pada gelandang yang baru kembali dari masa peminjaman di Spezia dan menunggu sinyal dari via Aldo Rossi.

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