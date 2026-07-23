Saat ini mereka sedang menjalani pemusatan latihan bersama Milan, baru saja mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak hingga 2031, tetapi masa depan mereka masih sepenuhnya belum pasti. Camarda adalah salah satu nama yang sedang dievaluasi Parma secara internal, demikian juga rekannya Christian Comotto. Dalam beberapa hari terakhir, Federico Cherubini telah menjajaki ketersediaan keduanya dengan agennya, Giuseppe Riso.
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Parma, bukan hanya Camarda: jajaki kemungkinan dengan Milan juga untuk wonderkid Comotto
MINAT KONKRET
AC Milan menaruh perhatian besar, terutama untuk proyeksi masa depan, pada Comotto dan Camarda dan telah membuktikannya dengan memperpanjang kontrak keduanya hingga 2031: satu-satunya solusi yang memungkinkan adalah peminjaman. Parma benar-benar tertarik pada gelandang yang baru kembali dari masa peminjaman di Spezia dan menunggu sinyal dari via Aldo Rossi.
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