Peraduan taktik di Parc des Princes menyajikan benturan filosofi yang menarik. Enrique berupaya memanfaatkan ruang antara area tengah dan sayap serta transisi melalui sisi lapangan. Ia bergantian menerapkan tekanan tinggi yang agresif dan blok pertahanan menengah yang rapat, sembari rela membiarkan Barcelona lebih banyak menguasai bola. Sebaliknya, Flick menerapkan garis pertahanan tinggi agresif yang menjadi ciri khasnya. Namun, susunan pemain intinya jelas disiapkan dengan mempertimbangkan El Clasico melawan Real Madrid pada Minggu, terutama dengan menempatkan gelandang jangkar Rodri di bangku cadangan demi memainkan Marc Bernal yang masih muda.
Paris Saint-Germain vs Barcelona: Papan taktik, teori kekacauan Enrique di menit-menit akhir mengatasi garis pertahanan tinggi Flick
- AFP
Skema taktik Paris Saint Germain
Enrique menerapkan formasi 4-3-3 yang cair, dengan mengutamakan serangan langsung ke depan ketimbang penguasaan bola yang berkepanjangan. Saat membangun serangan, Achraf Hakimi kerap bergerak ke posisi tengah untuk membantu Vitinha dan Joao Neves. Pergerakan ini memungkinkan PSG beralih ke struktur 3-2-2-3 saat menguasai bola, dengan para pemain sayap tetap berada di posisi tinggi dan melebar untuk menahan bek sayap Barcelona.
Saat bertahan, PSG tampil agresif dan proaktif pada babak pertama, menekan tinggi dan terlibat dalam duel-duel fisik. Pendekatan itu nyaris langsung membuahkan hasil ketika Khvicha Kvaratskhelia membentur tiang gawang dalam dua menit pertama setelah PSG merebut bola di area depan. Hasilnya baru datang pada menit ke-38, ketika Lamine Yamal kehilangan bola di dekat kotak penaltinya sendiri dan Desire Doue menerobos lewat tengah sebelum melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berbuah gol. Selepas jeda, PSG beralih untuk membaca permainan dan menutup jalur umpan dengan cermat.
Sejatinya, pertandingan bisa tuntas jauh lebih awal seandainya Ferran Torres tidak mengalami malam yang mengecewakan saat menghadapi mantan klubnya. Masuk pada menit ke-20 menggantikan Ousmane Dembele yang cedera, Torres tampak dibayangi masa lalunya. Ia menyia-nyiakan peluang emas dari jarak dekat pada menit ke-25, lalu tembakannya membentur tiang kanan pada menit ke-71. Itu menjadi kali kedua PSG membentur tiang gawang setelah tembakan Kvaratskhelia di awal laga.
- AFP
Skema taktik Barcelona
Formasi 4-2-3-1 Flick dirancang untuk meredam PSG, dengan mengandalkan duet gelandang poros Pedri dan Bernal untuk menjaga aliran bola serta mengendalikan transisi. Namun, Barcelona harus bekerja jauh lebih keras untuk menciptakan ancaman nyata dibandingkan Paris saat melancarkan serangan balik yang tajam. Untuk menembus pertahanan rapat PSG, Barcelona mengandalkan pergerakan pemain ketiga. Taktik itu membuahkan hasil pada menit ke-55 ketika Fermin Lopez, yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak pertama, berperan efektif sebagai poros di tengah untuk menarik para bek dan mengirim Xavi Espart ke ruang di belakang mereka guna mencetak gol penyama kedudukan.
Di sisi sayap, Yamal terus bermain sangat melebar untuk menghadapi Lucas Hernandez dalam duel satu lawan satu. Namun, keputusan mengejutkan Enrique untuk menurunkan Hernandez sejak awal terbukti berhasil. Bek asal Prancis itu membatasi pergerakan Yamal lewat kontak fisik yang terukur dan pelanggaran taktis, bahkan mencetak gol sundulan penting pada menit ke-72. Sementara itu, keputusan Barcelona untuk mendorong garis pertahanan hingga hampir ke garis tengah akhirnya menjadi penyebab kejatuhan mereka. Setiap kali PSG lolos dari tekanan awal, mereka menembus lini belakang Barcelona hanya dengan sedikit operan. Hanya penampilan gemilang kiper Joan Garcia, yang melakukan 10 penyelamatan, membuat selisih skor tetap tidak terlalu besar.
Adu taktik
Pertarungan taktik yang menentukan terjadi dalam fase transisi, ketika perbedaan efektivitas serangan menjadi penentu hasil akhir. Menariknya, kedua tim sama-sama mencatatkan tepat 32 sentuhan di kotak penalti lawan, tetapi hasil dari sentuhan tersebut sangat berbeda. PSG bermain langsung dan tampil tajam, mencatatkan 15 tembakan tepat sasaran dari 22 percobaan, sedangkan rangkaian serangan Barcelona yang lebih rumit hanya menghasilkan lima tembakan tepat sasaran.
Dengan merelakan penguasaan bola (47%), Enrique membuat Barcelona merasa berada dalam posisi aman, sebelum struktur permainan mereka runtuh di pengujung laga. Lini tengah baru racikan Flick yang terdiri dari Rodri, Gavi, dan Fermin Lopez memberi Barcelona kendali. Namun, ketika semakin banyak pemain mereka maju untuk mencari gol kemenangan, ruang antara lini tengah dan lini belakang yang masih bertahan dekat garis tengah lapangan menjadi mustahil untuk dijaga. PSG memanfaatkannya lewat gelandang yang masuk dari lini kedua pada menit-menit akhir: Vitinha menyambut bola yang gagal dihalau sempurna setelah upaya Fabian Ruiz diblok, lalu melepaskan tendangan voli indah pada menit ke-81. Ruiz kemudian menyelinap ke tiang jauh untuk menuntaskan umpan silang keras Hakimi pada menit ke-86. Kedua gol itu lahir dari gelandang yang maju dari lini kedua tanpa kawalan.
Penyesuaian selama pertandingan
Jalannya pertandingan berubah akibat serangkaian pergantian pemain karena cedera maupun pertimbangan taktis, yang menguji kedalaman skuad dan ketangguhan mental kedua tim. Setelah kehilangan Dani Olmo akibat cedera pada babak pertama, Flick berusaha mengambil kendali penuh saat pertandingan memasuki menit ke-60 dengan memasukkan bintangnya yang sebelumnya diistirahatkan, Rodri, bersama Gavi dan Karim Adeyemi. Rodri langsung membantu Barcelona menekan PSG dan mendominasi penguasaan bola pada babak kedua. Namun, dominasi wilayah permainan itu sebagian besar tidak membuahkan peluang berarti, apalagi gol penentu.
Di sisi lain, yang benar-benar membedakan sang juara bertahan dua kali adalah ketangguhan mental luar biasa mereka di tengah krisis cedera. Kehilangan tiga pemain inti yang tak tergantikan (Dembele, Kvaratskhelia, dan kapten Marquinhos) memaksa Enrique mengubah susunan timnya di tengah pertandingan. Perubahan taktis terakhir terjadi pada menit ke-78, ketika Enrique menarik Hernandez dan Doue untuk memasukkan Warren Zaire-Emery dan Senny Mayulu. Hingga saat itu, Yamal telah dilanggar enam kali, tiga kali oleh Hernandez dan sekali oleh Doue. Dua pemain yang bertugas membendungnya itu meninggalkan lapangan secara bersamaan. Begitu terbebas dari kawalan ketat tersebut, Yamal memanfaatkan sapuan buruk Zaire-Emery untuk mencetak gol penyama kedudukan 2-2 hanya semenit kemudian. Namun, alih-alih runtuh seperti yang mungkin terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, anak asuh Enrique mampu bertahan setelah gol itu dan memanfaatkan situasi kacau untuk membalas dengan dua gol dalam lima menit.
Kesimpulan
Pada akhirnya, Barcelona tumbang di penghujung laga karena kesediaan Luis Enrique untuk membiarkan lawan menguasai bola, lalu menghukum garis pertahanan tinggi yang agresif dan menyisakan terlalu banyak ruang di belakangnya. Meski pendekatan taktik Flick dan masuknya Rodri pada babak kedua memberi Barcelona kendali atas wilayah permainan, mereka terus maju tanpa perlindungan di lini belakang pada sepuluh menit terakhir, sehingga pertahanan mereka terbuka dan berakibat fatal. Serangan vertikal PSG yang tanpa ampun, ketangguhan struktur permainan, dan kekuatan mentalnya berhasil meruntuhkan penguasaan bola Barcelona yang tak membuahkan hasil pada saat paling menentukan.
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