Enrique menerapkan formasi 4-3-3 yang cair, dengan mengutamakan serangan langsung ke depan ketimbang penguasaan bola yang berkepanjangan. Saat membangun serangan, Achraf Hakimi kerap bergerak ke posisi tengah untuk membantu Vitinha dan Joao Neves. Pergerakan ini memungkinkan PSG beralih ke struktur 3-2-2-3 saat menguasai bola, dengan para pemain sayap tetap berada di posisi tinggi dan melebar untuk menahan bek sayap Barcelona.

Saat bertahan, PSG tampil agresif dan proaktif pada babak pertama, menekan tinggi dan terlibat dalam duel-duel fisik. Pendekatan itu nyaris langsung membuahkan hasil ketika Khvicha Kvaratskhelia membentur tiang gawang dalam dua menit pertama setelah PSG merebut bola di area depan. Hasilnya baru datang pada menit ke-38, ketika Lamine Yamal kehilangan bola di dekat kotak penaltinya sendiri dan Desire Doue menerobos lewat tengah sebelum melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berbuah gol. Selepas jeda, PSG beralih untuk membaca permainan dan menutup jalur umpan dengan cermat.

Sejatinya, pertandingan bisa tuntas jauh lebih awal seandainya Ferran Torres tidak mengalami malam yang mengecewakan saat menghadapi mantan klubnya. Masuk pada menit ke-20 menggantikan Ousmane Dembele yang cedera, Torres tampak dibayangi masa lalunya. Ia menyia-nyiakan peluang emas dari jarak dekat pada menit ke-25, lalu tembakannya membentur tiang kanan pada menit ke-71. Itu menjadi kali kedua PSG membentur tiang gawang setelah tembakan Kvaratskhelia di awal laga.