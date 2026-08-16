Paris Saint-Germain tuntaskan kesepakatan €55 juta untuk sensasi Belgia Mika Godts dari Ajax saat kepergian Bradley Barcola kian dekat

Godts tiba di ibu kota Prancis setelah menjalani tahun yang sensasional di Belanda, tempat ia memantapkan diri sebagai salah satu pemain sayap paling produktif di sepak bola Eropa. Dalam musim terobosannya di Eredivisie musim lalu, ia membukukan 17 gol dan 15 assist, menjadi satu dari hanya tiga pemain dalam sejarah Ajax yang mencapai 15 gol dan 15 assist dalam satu musim sejak 2010-11.

Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengakui bahwa klub tidak berdaya menghentikan kepindahan itu setelah PSG meresmikan minat mereka. "Mika adalah pemain hebat dengan kualitas yang sangat spesifik, dan kami akan sangat merindukannya," jelas Cruyff. "Kami tidak ingin kehilangannya dan lebih memilih mempertahankannya di sini setidaknya untuk satu musim lagi. Namun, ketika Anda tampil di Ajax pada level setinggi itu, klub-klub dengan kaliber seperti ini akan datang mengetuk."



