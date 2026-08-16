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Paris Saint-Germain tuntaskan kesepakatan €55 juta untuk sensasi Belgia Mika Godts dari Ajax saat kepergian Bradley Barcola kian dekat
Wonderkid Ajax merampungkan kepindahan ke Paris
Paris Saint-Germain telah mengonfirmasi kedatangan winger Belgia Godts dari Ajax dalam kesepakatan yang pada akhirnya bisa mencapai €55 juta (£47 juta) dengan add-on, menurut raksasa Eredivisie itu. Talenta berusia 21 tahun itu telah mengikat masa depannya di Parc des Princes dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun.
Berbicara kepada situs resmi klub, Godts mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan tersebut. "Saya merasa sangat bangga bisa bergabung dengan salah satu klub terbaik di dunia," katanya. "Saya tidak sabar untuk mengenakan warna ini dan merasakan Parc des Princes serta para pendukungnya. Saya akan memberikan segalanya di lapangan untuk membalas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, dan pelatih Luis Enrique."
- Getty Images
Kampanye terobosan berbuah kepindahan ke klub elite
Godts tiba di ibu kota Prancis setelah menjalani tahun yang sensasional di Belanda, tempat ia memantapkan diri sebagai salah satu pemain sayap paling produktif di sepak bola Eropa. Dalam musim terobosannya di Eredivisie musim lalu, ia membukukan 17 gol dan 15 assist, menjadi satu dari hanya tiga pemain dalam sejarah Ajax yang mencapai 15 gol dan 15 assist dalam satu musim sejak 2010-11.
Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengakui bahwa klub tidak berdaya menghentikan kepindahan itu setelah PSG meresmikan minat mereka. "Mika adalah pemain hebat dengan kualitas yang sangat spesifik, dan kami akan sangat merindukannya," jelas Cruyff. "Kami tidak ingin kehilangannya dan lebih memilih mempertahankannya di sini setidaknya untuk satu musim lagi. Namun, ketika Anda tampil di Ajax pada level setinggi itu, klub-klub dengan kaliber seperti ini akan datang mengetuk."
Juara Piala Dunia Torres bergabung dengan biaya €50 juta
Perekrutan Godts diumumkan hanya beberapa jam setelah raksasa Prancis itu secara resmi menuntaskan transfer Ferran Torres dari Barcelona dengan total paket senilai sekitar €50 juta. Torres, yang terkenal mencetak gol penentu kemenangan di final Piala Dunia 2026, juga menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031.
- Getty/GOAL
Masa depan Barcola diragukan di tengah minat Liverpool
Masuknya para penyerang secara mendadak, termasuk mantan winger Monaco Maghnes Akliouche, semakin menambah keraguan atas masa depan Bradley Barcola. Pemain internasional Prancis itu kini berada lebih rendah dalam urutan pilihan di bawah Luis Enrique, dan laporan menyebut pemain internasional Prancis tersebut terbuka untuk pindah ke Liverpool pada musim panas ini.
Laporan mengindikasikan bahwa PSG saat ini membanderol Barcola dengan nilai fantastis £140 juta, angka yang jauh melampaui ekspektasi Liverpool saat ini. Meski Liverpool telah menggelar pembicaraan awal dengan perwakilan sang pemain, mereka perlu menegosiasikan penurunan besar pada harga yang diminta agar transfer ini memungkinkan untuk diwujudkan.
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