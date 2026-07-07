Ada para legenda yang melampaui batas waktu. Namun, pada akhirnya tiba saatnya ketika bahkan para legenda terbesar pun harus menerima bahwa waktu, pada akhirnya, telah mengejar mereka. Piala Dunia di Portugal terutama menceritakan hal ini: kisah sebuah tim yang tak mampu melepaskan diri dari beban mitosnya sendiri. Cristiano Ronaldo, dalam turnamen ini, adalah masalahnya. Bukan salah satu penyebabnya, melainkan penyebab utamanya. Selama 441 menit dari total 450 menit, ia tetap berada di lapangan, memaksakan peran sentral yang tidak lagi dibenarkan oleh penampilannya. Intinya bukanlah untuk memperdebatkan kariernya, maupun kehebatannya, yang kini telah terukir dalam sejarah sepak bola. Intinya adalah memiliki kejujuran untuk menilai masa kini. Dan masa kini menceritakan tentang seorang pemain yang, alih-alih mengangkat Portugal, justru akhirnya membatasi potensinya.
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Paradoks Portugal: Timnas yang masih terjebak dalam mitos Cristiano Ronaldo dan pelatih yang biasa-biasa saja seperti Martinez
TERLALU MEMAKAN TEMPAT
Paradoksnya, masalahnya bukan hanya soal teknis. Masalahnya terutama bersifat manusiawi. Karena pada titik tertentu dalam kariernya, para pemain kelas dunia dipanggil untuk menunjukkan kebesaran jiwa terakhir: memahami kapan harus mundur selangkah. Ronaldo seharusnya menjadi yang pertama menerima peran yang berbeda, yaitu sebagai pemain pendukung kelas atas, sosok yang mampu memberikan dampak saat pertandingan berlangsung, serta pemimpin yang bersedia mengutamakan tim di atas egonya sendiri. Itu akan menjadi tindakan yang paling sulit, namun juga yang paling mulia. Yang terjadi justru sebaliknya. Kepribadiannya tetap menghalangi, sosoknya terlalu dominan sehingga Portugal tidak bisa berkembang secara mandiri. Dan ketika seorang tokoh sekelas dia terus menuntut menjadi pusat perhatian, hal itu tak terhindarkan akan memengaruhi segalanya: hierarki, keputusan pelatih, bahkan kebebasan rekan-rekan setimnya.
GONCALO RAMOS, KORBAN PERTAMA
Korban yang paling mencolok adalah Gonçalo Ramos. Portugal sebenarnya sudah memiliki penyerang tengah andalan saat ini, namun tidak berani benar-benar mempercayakan lini serang kepadanya. Padahal, angka-angka berbicara sendiri: jika melihat para pemain yang telah bermain setidaknya 150 menit di Piala Dunia, Ramos memiliki rasio menit-gol terbaik keenam dalam sejarah kompetisi ini, dengan empat gol dalam hanya 187 menit, atau satu gol setiap 47 (data Opta). Statistik ini saja sudah cukup untuk menggambarkan peluang besar yang terlewatkan. Ramos menawarkan kedalaman, mobilitas, intensitas, dan tekanan. Semua hal yang tidak lagi dapat dijamin oleh Ronaldo versi saat ini. Namun, Portugal terus berputar di sekitar ikon mereka alih-alih di sekitar penyerang tengah mereka yang paling fungsional. Itu adalah pilihan yang didasari emosi, bahkan sebelum pertimbangan teknis.
KESALAHAN PELATIH MARTINEZ
Dan di sinilah tanggung jawab Roberto Martínez menjadi bahkan lebih berat daripada tanggung jawab kaptennya. Sebab, seorang juara mungkin kesulitan menerima masa-masa kemundurannya; sebaliknya, seorang pelatih kepala memiliki kewajiban untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Martínez tidak melakukannya. Dia tidak memiliki keberanian yang cukup untuk menjelaskan bahwa Portugal membutuhkan hal lain; dia juga tidak memiliki kewibawaan untuk menggeser Ronaldo dari posisi sentral yang justru merugikan tim. Dia memilih jalan tengah, padahal yang dibutuhkan adalah keputusan tegas. Dia memperlakukan Ronaldo sebagai simbol yang tak tersentuh, alih-alih sebagai pemain yang harus dinilai semata-mata berdasarkan apa yang masih bisa dia berikan di lapangan. Dan inilah kesalahan terbesarnya.
Piala Dunia Penyesalan
Hasil pertandingan pun menceritakan kisah yang sama. Portugal baru berhasil mengalahkan Kroasia setelah Ronaldo ditarik keluar. Mereka bermain imbang melawan Kongo dan Kolombia. Mereka kalah dari Spanyol. Hasil tersebut terlalu minim bagi tim nasional yang, berdasarkan kualitas dan kedalaman skuadnya, seharusnya bisa menargetkan pencapaian yang jauh lebih tinggi. Piala Dunia ini terutama meninggalkan rasa penyesalan. Sebab, Portugal memiliki talenta di setiap lini, ide-ide kreatif, pemain cadangan yang mumpuni, serta generasi baru yang siap mengambil alih tongkat estafet. Yang kurang adalah keberanian untuk menjalani transisi tersebut. Tim-tim besar menjadi hebat ketika tidak ada satu nama pun yang lebih penting daripada tim itu sendiri.
SANTAI DARI MASA LALU
Sebaliknya, Portugal tetap terjebak dalam masa lalunya. Ronaldo seharusnya yang pertama menyadarinya. Martínez seharusnya memaksanya untuk menyadarinya. Tak satu pun dari mereka yang melakukannya. Dan tim nasional yang dibentuk untuk bermimpi itu akhirnya harus menanggung beban legenda mereka sendiri, hingga mengubah pemain paling ikoniknya menjadi beban yang tak pernah berani mereka tinggalkan di pelabuhan.
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