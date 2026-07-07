Paradoks Portugal: Timnas yang masih terjebak dalam mitos Cristiano Ronaldo dan pelatih yang biasa-biasa saja seperti Martinez

Paradoksnya, masalahnya bukan hanya soal teknis. Masalahnya terutama bersifat manusiawi. Karena pada titik tertentu dalam kariernya, para pemain kelas dunia dipanggil untuk menunjukkan kebesaran jiwa terakhir: memahami kapan harus mundur selangkah. Ronaldo seharusnya menjadi yang pertama menerima peran yang berbeda, yaitu sebagai pemain pendukung kelas atas, sosok yang mampu memberikan dampak saat pertandingan berlangsung, serta pemimpin yang bersedia mengutamakan tim di atas egonya sendiri. Itu akan menjadi tindakan yang paling sulit, namun juga yang paling mulia. Yang terjadi justru sebaliknya. Kepribadiannya tetap menghalangi, sosoknya terlalu dominan sehingga Portugal tidak bisa berkembang secara mandiri. Dan ketika seorang tokoh sekelas dia terus menuntut menjadi pusat perhatian, hal itu tak terhindarkan akan memengaruhi segalanya: hierarki, keputusan pelatih, bahkan kebebasan rekan-rekan setimnya.