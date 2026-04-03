“Para selebriti harus keluar dari ruang ganti” — Kapten Wrexham, Dominic Hyam, mengenai potensi gangguan dari kamera dokumenter dalam upaya promosi ke Liga Premier
Seri 'Selamat Datang di Wrexham' telah mendokumentasikan kemunculan yang sangat pesat
Hyam bergabung dengan proyek ambisius Red Dragons pada musim panas 2025, saat ia resmi pindah ke Wales Utara dari Blackburn. Bek berusia 30 tahun itu dipercayakan ban kapten dan ditugaskan untuk memimpin tim di lapangan.
Ia termasuk di antara mereka yang harus beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan unik mewakili klub yang dimiliki oleh bintang-bintang Hollywood, dengan serial ‘Welcome to Wrexham’ yang terus mendokumentasikan kenaikan pesat menuju kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Hyam mengakui bahwa bermain untuk Wrexham menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan klub mana pun, tetapi ia berhasil bersinar di bawah sorotan yang paling terang - dengan pengakuan internasional yang semakin meningkat bersama Skotlandia menjelang Piala Dunia 2026.
Bagaimana Wrexham menghindari gangguan dari para bintang papan atas
Hyam memiliki banyak hal yang dipertaruhkan dalam beberapa pekan ke depan, baik bersama klub maupun tim nasional, dan ia telah menceritakan kepada Daily Record tentang bagaimana ia dan Wrexham berupaya mengejar impian bersama: “Mungkin secara tidak sadar. Saya sudah mengesampingkan sebagian besar hal itu.
“Sebagai kapten, ada banyak keributan, selalu ada sesuatu yang terjadi di Wrexham. Ini seperti Hollywood, tapi kami punya tugas yang harus diselesaikan, kami adalah pesepakbola profesional.
“Dan saatnya tiba ketika kamera harus pergi dan selebriti harus keluar dari ruang ganti. Jadi ada banyak hal yang datang bersama Wrexham, tapi kami profesional dan kami punya tugas yang harus diselesaikan. Pemilik klub belum membicarakan Piala Dunia, sama sekali tidak. Kami fokus pada satu hal. Itu akan hebat bagi saya dan klub, tapi satu pertandingan demi satu.”
Hyam menambahkan, dengan Wrexham berupaya mengamankan promosi keempat berturut-turut yang memecahkan rekor: “Kami punya sesuatu untuk diperjuangkan – tujuh pertandingan besar tersisa dan semoga kami bisa masuk ke babak playoff. Untuk mencapai Piala Dunia dan Liga Premier, itu mungkin puncaknya.
“Tentu saja masih banyak kerja keras dan pasang surut yang akan datang. Jadi saya tidak akan terlalu bersemangat, tapi tak perlu diragukan lagi itu adalah impian. Saya ingin berpikir bahwa tidak ada yang akan mengganggu saya. Saya tidak akan tahu sampai saya berada di sana, tetapi inilah pertandingan-pertandingan yang ingin Anda mainkan. Saya mencoba membayangkan apa yang akan dipikirkan diri saya yang berusia 10 atau 11 tahun jika bermain di panggung nasional, setelah baru saja melakukan debut penuh. Saya akan membiarkan hal ini meresap.”
Red Dragons menghadapi tekanan dalam upaya mereka menembus Liga Premier
George Dobson, yang membantu Wrexham promosi dari League One musim lalu, adalah salah satu pemain yang ingin menghadapi tekanan yang kini dihadapi tim asuhan Parkinson. Mengenai perjalanan cepat mereka dari National League ke Premier League, ia berkata: “Inilah pertandingan-pertandingan yang ingin Anda mainkan, dan kami sedang berjuang untuk masuk ke liga terbaik di dunia. Kami telah menempatkan diri dalam posisi yang sangat baik di mana kami tahu bahwa kami bisa bermain dengan kekuatan penuh selama tujuh pertandingan dan memberikan yang terbaik yang kami miliki.
“Ada suasana yang sangat baik di ruang ganti dan antusiasme yang nyata menjelang bulan terakhir musim ini, karena masih banyak yang harus diperjuangkan.”
Gelandang pekerja keras ini menambahkan: “Kami telah tampil baik dalam berbagai jenis pertandingan tahun ini. Saya merasa itu adalah kekuatan besar kami, mampu beradaptasi dan bermain melawan berbagai gaya tim yang berbeda.
“Tentu saja ada banyak hal yang bisa diraih, tapi tidak ada yang perlu ditakuti. Sungguh sangat mengasyikkan dalam hal bersaing untuk memperebutkan hadiah yang luar biasa. Itu adalah posisi yang sangat brilian, dan kami tahu kami tidak boleh menyesal, dan kami harus memberikan segalanya mulai sekarang hingga akhir musim. Saya merasa sebagai sebuah kelompok, kami benar-benar telah tumbuh dalam hal kepercayaan diri, dan penampilan serta hasil yang kami raih berada di level yang bagus, dan kami hanya harus memastikan kami segera kembali ke level itu sekarang.”
Apakah Wrexham akan finis di zona play-off?
Setelah jeda internasional terakhir pada musim 2025-26, Wrexham akan kembali beraksi pada hari Jumat saat bertandang ke markas West Brom yang sedang terancam degradasi. Saat ini, mereka berada di peringkat ketujuh klasemen Championship, dan hanya selisih gol yang membuat mereka belum masuk ke zona play-off.