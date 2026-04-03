“Para selebriti harus keluar dari ruang ganti” — Kapten Wrexham, Dominic Hyam, mengenai potensi gangguan dari kamera dokumenter dalam upaya promosi ke Liga Premier

Hyam memiliki banyak hal yang dipertaruhkan dalam beberapa pekan ke depan, baik bersama klub maupun tim nasional, dan ia telah menceritakan kepada Daily Record tentang bagaimana ia dan Wrexham berupaya mengejar impian bersama: “Mungkin secara tidak sadar. Saya sudah mengesampingkan sebagian besar hal itu.

“Sebagai kapten, ada banyak keributan, selalu ada sesuatu yang terjadi di Wrexham. Ini seperti Hollywood, tapi kami punya tugas yang harus diselesaikan, kami adalah pesepakbola profesional.

“Dan saatnya tiba ketika kamera harus pergi dan selebriti harus keluar dari ruang ganti. Jadi ada banyak hal yang datang bersama Wrexham, tapi kami profesional dan kami punya tugas yang harus diselesaikan. Pemilik klub belum membicarakan Piala Dunia, sama sekali tidak. Kami fokus pada satu hal. Itu akan hebat bagi saya dan klub, tapi satu pertandingan demi satu.”

Hyam menambahkan, dengan Wrexham berupaya mengamankan promosi keempat berturut-turut yang memecahkan rekor: “Kami punya sesuatu untuk diperjuangkan – tujuh pertandingan besar tersisa dan semoga kami bisa masuk ke babak playoff. Untuk mencapai Piala Dunia dan Liga Premier, itu mungkin puncaknya.

“Tentu saja masih banyak kerja keras dan pasang surut yang akan datang. Jadi saya tidak akan terlalu bersemangat, tapi tak perlu diragukan lagi itu adalah impian. Saya ingin berpikir bahwa tidak ada yang akan mengganggu saya. Saya tidak akan tahu sampai saya berada di sana, tetapi inilah pertandingan-pertandingan yang ingin Anda mainkan. Saya mencoba membayangkan apa yang akan dipikirkan diri saya yang berusia 10 atau 11 tahun jika bermain di panggung nasional, setelah baru saja melakukan debut penuh. Saya akan membiarkan hal ini meresap.”