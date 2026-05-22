Meskipun statistik Odegaard hampir tidak mencolok pada musim 2025-26, pemain lain justru tampil gemilang di sektor tersebut. Leandro Trossard telah membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi The Gunners, dengan sebuah studi dari Bally Bet — yang membandingkan valuasi pasar saat ini dengan kontribusi di lapangan — menghitung bahwa setiap dari 12 kontribusinya dalam mencetak gol “bernilai” sekitar £1.450.000 — menempatkannya di peringkat keenam dalam daftar 'nilai terbaik' Liga Premier.

Arsenal berharap kapten mereka dapat naik peringkat lagi dalam waktu dekat, saat ia bersiap mengangkat trofi liga utama pertama dalam 22 tahun. Odegaard telah menempuh perjalanan panjang dari awal yang sederhana, dengan Riise menambahkan betapa besar pujian yang pantas diterima rekan senegaranya itu atas perjuangannya melewati masa-masa sulit - terutama di Real Madrid: “Saya tidak akan mengkritik pilihannya saat ia masih muda karena ia melakukan apa yang ia rasa benar pada saat itu.

“Tapi dia benar-benar membuat pilihan yang tepat saat dipinjamkan. Klub pinjaman yang dia tuju adalah pilihan yang tepat. Dia mengambil langkah, mendapatkan waktu bermain. Saya pikir dia luar biasa saat di Sociedad, dan kemudian dia pindah ke Arsenal. Saya pikir dia luar biasa untuk Arsenal.

“Satu-satunya hal yang orang kritik darinya adalah karena dia adalah pemain yang diharapkan semua orang untuk mendominasi pertandingan. Jika dia tidak mendominasi pertandingan, orang-orang berpikir, ‘Oh, dia payah’. Tapi kita berbicara tentang Liga Premier di sini dan Anda tidak bisa benar-benar mengharapkan seorang pemain dengan gaya bermainnya untuk mendominasi setiap pertandingan. Anda harus mengerti, dia kadang-kadang dijaga ketat oleh lawan, yang membuka ruang bagi pemain lain untuk beraksi. Jadi, lihatlah di balik hasilnya kadang-kadang.

“Tapi menurut saya, Odegaard luar biasa dan telah tampil menakjubkan. Dulu dia dituduh sedikit membosankan karena selalu mengoper bola ke belakang, ke samping, ke belakang, ke samping. Kini dia menguasai bola, menghadapi bek dan gelandang, bermain ke depan, membangun serangan, melakukan umpan satu-dua, tendangan tumit, mencetak gol, dan menciptakan peluang di kotak penalti. Kini dia sangat penting bagi Arsenal.”