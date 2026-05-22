Getty
Diterjemahkan oleh
Para pengkritik Martin Odegaard membuat mantan bintang Liga Premier dan timnas Norwegia itu merasa ‘terkejut dan takjub’, karena kapten Arsenal tersebut telah berubah dari ‘membosankan’ menjadi ‘luar biasa’
Odegaard pertama kali bergabung dengan Arsenal pada tahun 2021
Odegaard sudah seperti itu sejak pertama kali bergabung dengan The Gunners pada Januari 2021. Saat itu, ia sulit mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Real Madrid, klub raksasa La Liga. Tantangan di Liga Premier pun disambut dengan antusias.
Hanya sedikit yang tahu apa yang bisa diharapkan dari gelandang kreatif ini saat itu, dengan potensinya yang tak diragukan lagi - yang menjadi berita utama di seluruh dunia pada usia 15 tahun - namun belum sepenuhnya terungkap. Namun, tidak ada yang meragukan kelas dan kemampuannya dalam mengolah bola dengan cerdik di lini tengah.
Arsenal melihat cukup banyak hal dalam hitungan bulan untuk merealisasikan transfer permanen, dan sejak saat itu tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Odegaard telah mencatatkan lebih dari 230 penampilan untuk The Gunners, sekaligus mengenakan ban kapten.
Setelah mencetak gol dua digit di masing-masing dua musim pertamanya bersama Arsenal, angka tersebut menurun belakangan ini - dengan hanya mencetak satu gol musim ini. Masalah cedera terkadang menghambat pemain berusia 27 tahun ini, yang menimbulkan pertanyaan tak terelakkan mengenai kontribusinya bagi tim.
- Getty
Mengapa kritik terhadap Odegaard membuat sesama warga Norwegia terkejut
Riise terkejut bahwa perdebatan semacam itu pernah terjadi; mantan bintang Liga Premier dan pemain timnas Norwegia itu—yang berbicara atas nama BetVictor Online Casino—mengatakan kepada GOAL: “Saya terkejut dan heran bahwa dia mendapat begitu banyak kritik dari para penggemarnya sendiri. Saat Anda melihatnya masuk ke lapangan, ya, dia memang punya beban masa lalu—semua orang punya—tapi dia yang menciptakan segala hal yang dilakukan Arsenal saat dia bermain. Saat dia masuk melawan West Ham, dia benar-benar mengubah jalannya pertandingan - dengan energinya, kepemimpinannya, gerakannya, operannya, dan pandangannya.
“Saya tidak percaya kritik yang dia terima dari para penggemar Arsenal. Ketika saya melihat TikTok, semua penggemar Arsenal ini, mereka hanya menghujatnya. Saya tidak percaya karena, meski dia mengalami banyak cedera, dia tetap kembali dalam kondisi prima, tajam seperti biasa. Dia ingin berkontribusi. Dia ingin memenangkan pertandingan untuk klub. Anda bisa melihat betapa pentingnya hal itu baginya saat mereka menang melawan West Ham dan saat mereka lolos ke final Liga Champions. Anda bisa mendengar para pemain membicarakan betapa pentingnya dia.
“Dan para penggemar tidak melihat apa yang dia lakukan di luar lapangan. Dan saat dia masuk, saat dia bermain, dia berusaha mengendalikan seluruh permainan untuk tim. Ya, terkadang dia tidak berhasil, tapi saya benar-benar kagum. Dia akan sangat penting bagi Arsenal di final Liga Champions. Dan, tentu saja, juga bagi Norwegia di Piala Dunia. Dia adalah pemain yang luar biasa. Ya, dia pernah cedera, tapi dia kembali dengan kondisi fisik yang prima dan tajam seketika. Dia adalah pemain yang luar biasa.”
Odegaard mengalami masa-masa sulit di Madrid sebelum akhirnya bersinar di London
Meskipun statistik Odegaard hampir tidak mencolok pada musim 2025-26, pemain lain justru tampil menonjol di sektor tersebut. Leandro Trossard telah membuktikan dirinya sebagai aset yang berguna bagi The Gunners, dengan sebuah studi dari Bally Bet — yang membandingkan valuasi pasar saat ini dengan kontribusi di lapangan — menghitung bahwa setiap dari 12 kontribusinya dalam mencetak gol “bernilai” sekitar £1.450.000 — menempatkannya di peringkat keenam dalam daftar 'nilai terbaik' Liga Premier.
Arsenal berharap kapten mereka dapat naik peringkat lagi dalam waktu dekat, saat ia bersiap mengangkat trofi liga utama pertama dalam 22 tahun. Odegaard telah menempuh perjalanan panjang dari awal yang sederhana, dengan Riise menambahkan betapa besar pujian yang pantas diterima rekan senegaranya itu atas perjuangannya melewati masa-masa sulit - terutama di Real Madrid: “Saya tidak akan mengkritik pilihannya saat ia masih muda karena ia melakukan apa yang ia rasa benar pada saat itu.
“Tapi dia benar-benar membuat pilihan yang tepat saat dipinjamkan. Klub pinjaman yang dia tuju adalah pilihan yang tepat. Dia mengambil langkah, mendapatkan waktu bermain. Saya pikir dia luar biasa saat di Sociedad, dan kemudian dia pindah ke Arsenal. Saya pikir dia luar biasa untuk Arsenal.
“Satu-satunya hal yang orang kritik darinya adalah karena dia adalah pemain yang diharapkan semua orang untuk mendominasi pertandingan. Jika dia tidak mendominasi pertandingan, orang berpikir, ‘Oh, dia payah’. Tapi kita berbicara tentang Liga Premier di sini dan Anda tidak bisa benar-benar mengharapkan seorang pemain dengan gaya bermainnya untuk mendominasi setiap pertandingan. Anda harus mengerti, dia kadang-kadang dijaga ketat oleh lawan, yang membuka ruang bagi pemain lain untuk beraksi. Jadi, kadang-kadang lihatlah di balik hasilnya.
“Tapi menurut saya, Odegaard luar biasa dan telah tampil menakjubkan. Dulu dia dituduh sedikit membosankan karena selalu mengoper bola ke belakang, ke samping, ke belakang, ke samping. Kini dia menguasai bola, menghadapi bek dan gelandang, bermain ke depan, membangun serangan, melakukan umpan satu-dua, tendangan tumit, mencetak gol, dan menciptakan peluang di kotak penalti. Kini dia sangat penting bagi Arsenal.”
- Getty
Odegaard siap mengangkat trofi Liga Premier sebagai kapten Arsenal
Odegaard akan mengangkat trofi Liga Premier setelah Arsenal menyelesaikan jadwal kompetisi domestik mereka dengan bertandang ke Crystal Palace pada hari Minggu. Ia menjadi pemain pertama yang mengangkat trofi tersebut sejak kapten ‘Invincibles’, Patrick Vieira, pada tahun 2004.
The Gunners berharap akan memiliki alasan lain untuk merayakan pada 30 Mei saat menghadapi Paris Saint-Germain, juara Eropa saat ini, di final Liga Champions - dengan sejarah yang bisa diraih di sana saat raksasa London Utara ini berusaha meraih trofi bergengsi tersebut untuk pertama kalinya.