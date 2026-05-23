Para penggemar Tottenham yang terkenal menyebut Cristian Romero sebagai 'orang bodoh yang tak bisa diperbaiki' karena keputusannya untuk TIDAK hadir dalam laga krusial melawan Everton di Liga Premier yang menentukan nasib degradasi

Analis sepak bola Amerika Selatan, Tim Vickery, menjadi yang pertama mengungkap berita ini, sekaligus menjelaskan konteks domestik yang mendasari perjalanan kontroversial sang kapten ke Buenos Aires. Menjelaskan mengapa pertandingan tersebut memiliki makna pribadi yang begitu mendalam bagi sang bek, Vickery mengatakan kepada talkSPORT: “Dia akan hadir di final Kejuaraan Argentina antara Belgrano dan River Plate.

"Belgrano adalah klub Romero. Itu adalah klub tempat dia memulai kariernya, dan dia adalah penggemar klub tersebut. Belgrano belum pernah memenangkan Kejuaraan Argentina. Mereka akan menghadapi River Plate, yang telah memenangkan gelar lebih banyak daripada klub lain mana pun, jadi ini adalah momen bersejarah. Lima belas tahun lalu, kedua tim ini bertemu di babak play-off yang membuat River Plate terdegradasi. Jika Tottenham terdegradasi sudah di luar dugaan, River Plate terdegradasi bahkan lebih di luar dugaan lagi.”