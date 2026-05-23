Para penggemar Tottenham yang terkenal menyebut Cristian Romero sebagai 'orang bodoh yang tak bisa diperbaiki' karena keputusannya untuk TIDAK hadir dalam laga krusial melawan Everton di Liga Premier yang menentukan nasib degradasi
Kapten yang cedera absen dalam laga penentu kelangsungan tim
Bek peraih gelar Piala Dunia itu belum pernah tampil untuk klub asal London Utara tersebut sejak mengalami cedera lutut parah saat melawan Sunderland pada bulan April. Meskipun berstatus kapten, Romero dilaporkan memilih untuk tidak menghadiri pertandingan terakhir di Tottenham Hotspur Stadium. Sebaliknya, bek tengah berusia 28 tahun itu memilih untuk menempuh perjalanan sejauh 7.000 mil kembali ke tanah airnya untuk menyaksikan tim idola masa kecilnya berlaga dalam pertandingan penentu gelar domestik yang bersejarah. Kurangnya solidaritas antara jajaran direksi dan skuad selama musim yang bencana ini telah memicu kemarahan yang sangat besar di kalangan para penggemar.
Romero disebut 'bajingan'
Pengungkapan mengejutkan mengenai jadwal perjalanan sang kapten memicu reaksi publik yang cepat dan blak-blakan dari bintang acara Man v Food tersebut. Melalui media sosial, Richman mengungkapkan kemarahannya yang meluap-luap terhadap bek yang tak bisa dihubungi itu, dengan mengatakan: “Semoga semua orang menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Kecuali kamu, Cristian Romero – dasar bajingan yang tak bisa diperbaiki.”
Kesetiaan masa kecil diutamakan daripada krisis di London
Analis sepak bola Amerika Selatan, Tim Vickery, menjadi yang pertama mengungkap berita ini, sekaligus menjelaskan konteks domestik yang mendasari perjalanan kontroversial sang kapten ke Buenos Aires. Menjelaskan mengapa pertandingan tersebut memiliki makna pribadi yang begitu mendalam bagi sang bek, Vickery mengatakan kepada talkSPORT: “Dia akan hadir di final Kejuaraan Argentina antara Belgrano dan River Plate.
"Belgrano adalah klub Romero. Itu adalah klub tempat dia memulai kariernya, dan dia adalah penggemar klub tersebut. Belgrano belum pernah memenangkan Kejuaraan Argentina. Mereka akan menghadapi River Plate, yang telah memenangkan gelar lebih banyak daripada klub lain mana pun, jadi ini adalah momen bersejarah. Lima belas tahun lalu, kedua tim ini bertemu di babak play-off yang membuat River Plate terdegradasi. Jika Tottenham terdegradasi sudah di luar dugaan, River Plate terdegradasi bahkan lebih di luar dugaan lagi.”
Pertarungan bertahan hidup semakin mendekat
Tottenham harus menghindari kekalahan saat menghadapi Everton yang tangguh pada Minggu sore untuk memastikan kelangsungan mereka di kasta tertinggi dan melindungi pendapatan sebesar seperempat miliar poundsterling. Menambah kekhawatiran mereka, tim tuan rumah akan menjalani laga puncak di ibu kota ini tanpa pernah meraih kemenangan dalam 10 laga kandang terakhir mereka di liga. Jika Spurs tak mampu menahan tekanan yang begitu besar dan West Ham berhasil mengalahkan Leeds, tim asal London Utara ini akan mengalami degradasi yang tragis ke Championship.