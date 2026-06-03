Para penggemar tertawa terbahak-bahak melihat pose kocak Rayan Cherki dalam foto tim Prancis menjelang Piala Dunia

Meskipun foto tim tersebut memberikan sedikit kelegaan yang menghibur, suasana di kubu Prancis tetap fokus pada tugas berat yang menanti. Didier Deschamps harus menghadapi sejumlah tantangan, dimulai dengan masalah kebugaran para pemain kunci. Pilar pertahanan Arsenal, William Saliba, mungkin terpaksa menjalani operasi punggung setelah turnamen ini, meskipun tim medis telah menyatakan dirinya siap untuk bertanding di Amerika Utara.

Di luar ruang medis, Deschamps juga dihadapkan pada tugas berat mengelola kelompok pemain yang penuh ego namun sangat berbakat. Ia dianugerahi kelimpahan opsi penyerang, dengan Mbappe, pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembele, Marcus Thuram, dan Jean-Philippe Mateta yang klinis, semua berebut menit bermain bersama talenta muda seperti Michael Olise, Bradley Barcola, dan Desire Doue.

Dengan begitu banyak pemain yang berebut posisi starter, lini serang Prancis ini tampaknya akan menjadi yang paling ditakuti di turnamen ini. Saat mereka bersiap menghadapi Senegal dalam laga pembuka Grup I, harapan tertuju pada Deschamps agar dapat menyeimbangkan skuadnya dengan sukses, dan agar Cherki serta rekan-rekannya dapat beradaptasi di lapangan dengan efektif, sebagaimana mereka telah memikat imajinasi publik di luar lapangan.