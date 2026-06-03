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Para penggemar tertawa terbahak-bahak melihat pose kocak Rayan Cherki dalam foto tim Prancis menjelang Piala Dunia
Momen viral bagi bintang Manchester City
Saat skuad berkumpul di Clairefontaine untuk acara pelepasan tradisional menjelang turnamen, seharusnya suasana di sana dipenuhi rasa kebanggaan nasional. Namun, pengguna media sosial dengan cepat teralihkan perhatiannya oleh gelandang serang berusia 22 tahun itu, yang terlihat di barisan depan foto resmi sambil melakukan posisi jongkok yang tampak sangat canggung.
Gambar tersebut, yang dibagikan di berbagai platform resmi, memperlihatkan Cherki tampak tegang di sudut kanan bawah bingkai. Sementara rekan-rekan setimnya berdiri dengan santai, postur kaku bintang City ini memicu gelombang komentar bercanda yang penuh keprihatinan dari para pendukung di dunia maya. Ini bukan pertama kalinya ia menjadi berita utama karena tingkah lakunya di luar lapangan, setelah baru-baru ini menjadi viral karena berhasil mengambil foto selfie yang nakal bersama Pangeran William saat Manchester City mengangkat trofi Piala FA.
Para penggemar bereaksi terhadap foto tim yang 'canggung'
Dunia maya langsung ramai menanggapi momen canggung tersebut, dengan foto tersebut meraih ribuan bagikan dan suka hanya dalam hitungan menit setelah diunggah. Seorang penggemar di X bertanya: “Apakah Cherki baik-baik saja?” sementara yang lain kebingungan melihat posenya, dan berkomentar: “Apa yang dilakukan Cherki? Pose apa itu? Hahaha.”
Kegembiraan terus berlanjut saat muncul berbagai teori tentang mengapa sang pemain sayap tampak begitu kesusahan secara fisik. “Tolong biarkan Cherki ke toilet,” canda seorang pendukung, sementara yang lain hanya menghela napas: “Apakah Cherki bisa memiliki satu momen normal saja?” Yang lain menyarankan bahwa ia mungkin berusaha merendahkan diri agar tidak menghalangi orang-orang di belakangnya, tetapi hal itu tak banyak membantu menghentikan gelombang meme yang viral.
Mbappe dan Macron tampil bersama di atas panggung
Cherki bukanlah satu-satunya yang menjadi perbincangan dalam foto yang dipenuhi bintang-bintang itu, yang menampilkan para pemain terbaik sepak bola Prancis. Bintang Real Madrid, Kylian Mbappé, juga menarik perhatian karena posisinya yang menonjol. Mantan pemain PSG itu berdiri hampir tepat di depan Presiden Macron, sehingga membuat beberapa penggemar bercanda bahwa kapten tim nasional itu merasa kehadirannya lebih berpengaruh daripada kehadiran kepala negara.
- AFP
Deschamps dihadapkan pada masalah cedera
Meskipun foto tim tersebut memberikan sedikit kelegaan yang menghibur, suasana di kubu Prancis tetap fokus pada tugas berat yang menanti. Didier Deschamps harus menghadapi sejumlah tantangan, dimulai dengan masalah kebugaran para pemain kunci. Pilar pertahanan Arsenal, William Saliba, mungkin terpaksa menjalani operasi punggung setelah turnamen ini, meskipun tim medis telah menyatakan dirinya siap untuk bertanding di Amerika Utara.
Di luar ruang medis, Deschamps juga dihadapkan pada tugas berat mengelola kelompok pemain yang penuh ego namun sangat berbakat. Ia dianugerahi kelimpahan opsi penyerang, dengan Mbappe, pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembele, Marcus Thuram, dan Jean-Philippe Mateta yang klinis, semua berebut menit bermain bersama talenta muda seperti Michael Olise, Bradley Barcola, dan Desire Doue.
Dengan begitu banyak pemain yang berebut posisi starter, lini serang Prancis ini tampaknya akan menjadi yang paling ditakuti di turnamen ini. Saat mereka bersiap menghadapi Senegal dalam laga pembuka Grup I, harapan tertuju pada Deschamps agar dapat menyeimbangkan skuadnya dengan sukses, dan agar Cherki serta rekan-rekannya dapat beradaptasi di lapangan dengan efektif, sebagaimana mereka telah memikat imajinasi publik di luar lapangan.