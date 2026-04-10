AFP
Para penggemar Man Utd 'menginginkan pemain baru', namun Bruno Fernandes menekankan pentingnya perpanjangan kontrak Harry Maguire
Fernandes menanggapi harapan para penggemar akan kedatangan pemain baru
United diperkirakan akan mendatangkan pemain baru musim panas ini dalam upaya mereka untuk membangun kembali tim setelah musim yang penuh gejolak. Meskipun nama-nama seperti Elliot Anderson dan Adam Wharton dikaitkan sebagai pengganti gelandang Casemiro, klub terlebih dahulu bergerak untuk memastikan bek tengah andalan mereka tetap bertahan untuk saat ini. Kapten United, Fernandes, menyampaikan pandangannya secara jujur saat berbicara mengenai perpanjangan kontrak Maguire di Old Trafford. Gelandang tersebut menyarankan bahwa para pendukung sering kali meremehkan pemain yang telah lama membela klub hingga mereka meninggalkan klub.
Fernandes memuji ketangguhan dan peran penting Maguire
Pernyataannya itu muncul tak lama setelah Maguire setuju untuk memperpanjang masa tinggalnya di United, dengan menandatangani kontrak satu tahun yang mencakup opsi perpanjangan satu musim lagi. Fernandes menggunakan analogi yang blak-blakan untuk menggambarkan bagaimana para pendukung memandang perombakan skuad.
"Saya pikir Harry sudah lama berada di sini," kata Fernandes kepada Men In Blazers Media Network. "Saya selalu mengatakan ini dengan cara yang mudah dipahami: orang-orang menyukai hal-hal baru. Anda tahu, ketika Anda memiliki hal yang sama terlalu lama, Anda mulai menginginkan yang baru dan sepak bola pun sama.
"Kamu punya pemain yang sama dan orang-orang ingin menggantinya, lalu ketika kamu menggantinya dan itu tidak berhasil, kamu ingin yang lama kembali. Selalu seperti itu. Orang-orang ingin pemain baru, mereka ingin nama-nama baru, mereka ingin kegembiraan, mereka ingin melihat orang-orang berbeda mengenakan seragam itu dan itu wajar, dan saya pikir Harry telah mengatasinya dengan sangat baik."
Kebangkitan Man Utd di bawah Carrick
Kontrak baru Maguire diraih di tengah masa transisi di Old Trafford, menyusul penunjukan manajer sementara Michael Carrick setelah kepergian Ruben Amorim. Di bawah asuhan Carrick, United telah naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier, yang menempatkan mereka dalam persaingan ketat untuk kembali berlaga di Liga Champions. Dan Fernandes menekankan bahwa bek asal Inggris itu telah menjadi sosok kunci dalam kebangkitan klub belakangan ini.
"Dia sangat penting dalam banyak momen bersama kami dan pengakuan dari klub ini memang pantas dia dapatkan karena dia juga sangat penting bagi tim dan ruang ganti," tambahnya. "Kehilangan seseorang dengan pengalaman dan suaranya di musim di mana segalanya akan berubah, akan berbeda, Anda tetap membutuhkan pilar-pilar untuk tetap bertahan dan menunjukkan apa yang harus kami ubah agar lebih sukses."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setan Merah memasuki fase akhir musim ini dengan fokus untuk mengamankan posisi empat besar di Liga Premier. Saat ini berada di peringkat ketiga klasemen, mereka berada dalam posisi yang menguntungkan untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Tim asuhan Carrick kini bersiap menjamu Leeds United dalam laga Liga Premier pada hari Senin, yang akan dilanjutkan dengan lawatan ke markas Chelsea akhir pekan depan.