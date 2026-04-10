Para penggemar Man Utd 'menginginkan pemain baru', namun Bruno Fernandes menekankan pentingnya perpanjangan kontrak Harry Maguire

Pernyataannya itu muncul tak lama setelah Maguire setuju untuk memperpanjang masa tinggalnya di United, dengan menandatangani kontrak satu tahun yang mencakup opsi perpanjangan satu musim lagi. Fernandes menggunakan analogi yang blak-blakan untuk menggambarkan bagaimana para pendukung memandang perombakan skuad.

"Saya pikir Harry sudah lama berada di sini," kata Fernandes kepada Men In Blazers Media Network. "Saya selalu mengatakan ini dengan cara yang mudah dipahami: orang-orang menyukai hal-hal baru. Anda tahu, ketika Anda memiliki hal yang sama terlalu lama, Anda mulai menginginkan yang baru dan sepak bola pun sama.

"Kamu punya pemain yang sama dan orang-orang ingin menggantinya, lalu ketika kamu menggantinya dan itu tidak berhasil, kamu ingin yang lama kembali. Selalu seperti itu. Orang-orang ingin pemain baru, mereka ingin nama-nama baru, mereka ingin kegembiraan, mereka ingin melihat orang-orang berbeda mengenakan seragam itu dan itu wajar, dan saya pikir Harry telah mengatasinya dengan sangat baik."