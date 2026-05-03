Para penggemar Man Utd diperkirakan akan memberi penghormatan kepada Diogo Jota dengan tepuk tangan pada menit ke-20 saat pertandingan melawan Liverpool

Jika penonton tuan rumah turut berpartisipasi, ini akan menjadi momen kedua yang signifikan di mana kedua kelompok suporter rival bersatu dalam duka. Pada tahun 2022, para penggemar Liverpool pernah memberikan penghormatan kepada Cristiano Ronaldo hanya sehari setelah kepergian putranya yang baru lahir. Meskipun sang penyerang legendaris tidak hadir dalam pertandingan tersebut, Anfield bersatu menyanyikan ‘You’ll Never Walk Alone’ pada menit ketujuh.

Merenungkan suasana itu, komentator Martin Tyler mencatat: “Kita bisa membicarakan rivalitas ini, yang terkadang sangat tajam dalam sepak bola Inggris, tetapi semua orang berada di halaman yang sama di sini - halaman belasungkawa.” Gary Neville juga memuji sikap tersebut saat itu, menyebutnya sebagai “sentuhan kelas yang luar biasa,” sementara Ronaldo kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas belas kasih yang ditunjukkan.