Goal.com
Live
Manchester United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Para penggemar Man Utd diperkirakan akan memberi penghormatan kepada Diogo Jota dengan tepuk tangan pada menit ke-20 saat pertandingan melawan Liverpool

Manchester United
D. Jota
Manchester United vs Liverpool
Liverpool
Premier League

Para pendukung Manchester United didorong untuk mengesampingkan rivalitas historis mereka dan ikut serta dalam penghormatan yang dilakukan di seluruh stadion untuk mendiang Diogo Jota selama pertandingan krusial melawan Liverpool pada hari Minggu. Aksi tepuk tangan selama satu menit yang diusulkan ini bertujuan untuk menghormati mantan penyerang Anfield tersebut menyusul kepergiannya yang tragis, yang mencerminkan momen persatuan yang langka antara dua pesaing terberat dalam sepak bola Inggris.

  • Persatuan di Old Trafford

    Dalam sebuah bentuk sportivitas yang mengharukan, para pendukung United telah menginisiasi rencana untuk menggelar tepuk tangan selama satu menit pada menit ke-20 pertandingan hari ini. Usulan ini, yang sejalan dengan nomor punggung yang dikenakan Jota di Anfield, telah mendapat dukungan melalui diskusi dengan Manchester United Supporters’ Trust (MUST). Meskipun Setan Merah sedang fokus pada pertarungan krusial untuk lolos ke Liga Champions, klub telah mengakui gerakan yang diprakarsai para pendukung ini yang bertujuan untuk mengenang mantan penyerang Liverpool tersebut.

    • Iklan
  • Liverpool FC v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Contoh teladan dalam solidaritas

    Jika penonton tuan rumah turut berpartisipasi, ini akan menjadi momen kedua yang signifikan di mana kedua kelompok suporter rival bersatu dalam duka. Pada tahun 2022, para penggemar Liverpool pernah memberikan penghormatan kepada Cristiano Ronaldo hanya sehari setelah kepergian putranya yang baru lahir. Meskipun sang penyerang legendaris tidak hadir dalam pertandingan tersebut, Anfield bersatu menyanyikan ‘You’ll Never Walk Alone’ pada menit ketujuh.

    Merenungkan suasana itu, komentator Martin Tyler mencatat: “Kita bisa membicarakan rivalitas ini, yang terkadang sangat tajam dalam sepak bola Inggris, tetapi semua orang berada di halaman yang sama di sini - halaman belasungkawa.” Gary Neville juga memuji sikap tersebut saat itu, menyebutnya sebagai “sentuhan kelas yang luar biasa,” sementara Ronaldo kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas belas kasih yang ditunjukkan.

  • Kehilangan tragis yang dikenang

    Aksi yang direncanakan hari ini merupakan bentuk penghormatan atas duka yang dirasakan oleh seluruh dunia sepak bola menyusul kecelakaan mobil fatal di Spanyol yang merenggut nyawa Jota dan saudaranya, Andre Silva. Insiden tersebut terjadi setelah ban mobil mereka pecah dan menyebabkan kendaraan terbakar, meskipun proses hukum baru-baru ini memastikan tidak ada pertanggungjawaban pidana. Tindakan penghormatan ini mencerminkan perasaan yang diungkapkan oleh Ronaldo beberapa tahun lalu, yang menyatakan bahwa di saat-saat tragedi, olahraga ini menjadi "satu keluarga global". Dengan menghormati Jota, para penggemar United membalas empati yang sebelumnya ditunjukkan oleh rival mereka selama masa yang sama-sama memilukan.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pertandingan penting di Eropa

    Di lapangan, pentingnya hasil pertandingan ini tidak bisa diremehkan, karena pasukan Michael Carrick berupaya memastikan secara matematis tempat mereka di Liga Champions musim depan. Kemenangan akan memastikan tercapainya target Setan Merah, namun mereka harus menghadapi tim Liverpool yang tangguh di bawah asuhan Arne Slot, yang bertekad untuk menyalip mereka di klasemen. Di tengah musim transisi dan jadwal pertandingan yang penuh tekanan, kedua tim harus menemukan keseimbangan antara sifat kompetitif yang sengit dari derby Northwest dan momen-momen hening untuk merenung yang terjadi di tribun penonton.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV