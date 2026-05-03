Para penggemar Man Utd diperkirakan akan memberi penghormatan kepada Diogo Jota dengan tepuk tangan pada menit ke-20 saat pertandingan melawan Liverpool
Persatuan di Old Trafford
Dalam sebuah bentuk sportivitas yang mengharukan, para pendukung United telah menginisiasi rencana untuk menggelar tepuk tangan selama satu menit pada menit ke-20 pertandingan hari ini. Usulan ini, yang sejalan dengan nomor punggung yang dikenakan Jota di Anfield, telah mendapat dukungan melalui diskusi dengan Manchester United Supporters’ Trust (MUST). Meskipun Setan Merah sedang fokus pada pertarungan krusial untuk lolos ke Liga Champions, klub telah mengakui gerakan yang diprakarsai para pendukung ini yang bertujuan untuk mengenang mantan penyerang Liverpool tersebut.
Contoh teladan dalam solidaritas
Jika penonton tuan rumah turut berpartisipasi, ini akan menjadi momen kedua yang signifikan di mana kedua kelompok suporter rival bersatu dalam duka. Pada tahun 2022, para penggemar Liverpool pernah memberikan penghormatan kepada Cristiano Ronaldo hanya sehari setelah kepergian putranya yang baru lahir. Meskipun sang penyerang legendaris tidak hadir dalam pertandingan tersebut, Anfield bersatu menyanyikan ‘You’ll Never Walk Alone’ pada menit ketujuh.
Merenungkan suasana itu, komentator Martin Tyler mencatat: “Kita bisa membicarakan rivalitas ini, yang terkadang sangat tajam dalam sepak bola Inggris, tetapi semua orang berada di halaman yang sama di sini - halaman belasungkawa.” Gary Neville juga memuji sikap tersebut saat itu, menyebutnya sebagai “sentuhan kelas yang luar biasa,” sementara Ronaldo kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas belas kasih yang ditunjukkan.
Kehilangan tragis yang dikenang
Aksi yang direncanakan hari ini merupakan bentuk penghormatan atas duka yang dirasakan oleh seluruh dunia sepak bola menyusul kecelakaan mobil fatal di Spanyol yang merenggut nyawa Jota dan saudaranya, Andre Silva. Insiden tersebut terjadi setelah ban mobil mereka pecah dan menyebabkan kendaraan terbakar, meskipun proses hukum baru-baru ini memastikan tidak ada pertanggungjawaban pidana. Tindakan penghormatan ini mencerminkan perasaan yang diungkapkan oleh Ronaldo beberapa tahun lalu, yang menyatakan bahwa di saat-saat tragedi, olahraga ini menjadi "satu keluarga global". Dengan menghormati Jota, para penggemar United membalas empati yang sebelumnya ditunjukkan oleh rival mereka selama masa yang sama-sama memilukan.
Pertandingan penting di Eropa
Di lapangan, pentingnya hasil pertandingan ini tidak bisa diremehkan, karena pasukan Michael Carrick berupaya memastikan secara matematis tempat mereka di Liga Champions musim depan. Kemenangan akan memastikan tercapainya target Setan Merah, namun mereka harus menghadapi tim Liverpool yang tangguh di bawah asuhan Arne Slot, yang bertekad untuk menyalip mereka di klasemen. Di tengah musim transisi dan jadwal pertandingan yang penuh tekanan, kedua tim harus menemukan keseimbangan antara sifat kompetitif yang sengit dari derby Northwest dan momen-momen hening untuk merenung yang terjadi di tribun penonton.