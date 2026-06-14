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Para penggemar Liverpool dibuat bingung oleh unggahan aneh Darwin Nunez di media sosial, sementara Andoni Iraola didesak untuk kembali merekrut striker asal Uruguay tersebut
Penyerang asal Uruguay secara mengejutkan menjadi pemain bebas transfer
Nunez dilaporkan telah menjadi pemain bebas transfer setelah secara bersama-sama memutuskan kontraknya dengan Al-Hilal. Pemain berusia 26 tahun itu baru bergabung dengan Liga Pro Arab Saudi tahun lalu, namun kedatangan Karim Benzema secara efektif membuatnya terpinggirkan dari daftar skuad. Kini, Liverpool dilaporkan ditawari kesempatan untuk membawa kembali penyerang tersebut ke Liga Premier tanpa harus membayar sepeser pun biaya transfer.
Dengan The Reds yang saat ini sedang mengevaluasi opsi penyerang mereka menyusul cedera jangka panjang yang dialami Hugo Ekitike, peluang untuk mendapatkan pemain internasional berpengalaman secara gratis bisa jadi terlalu menggoda untuk diabaikan oleh petinggi klub. Selain itu, atribut fisik dan tekanan intensitas tinggi Nunez dipandang sangat cocok secara taktis dengan gaya agresif yang diterapkan oleh manajer baru Andoni Iraola. Selama masa baktinya sebelumnya bersama Liverpool, Nunez hanya mencetak 40 gol dan 26 assist dari 143 penampilan, namun kerja kerasnya tetap menjadi favorit di kalangan sebagian penggemar setia Kop.
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Postingan di media sosial memicu spekulasi tentang reuni
Menambah bahan bakar ke dalam spekulasi tentang ketersediaannya yang tiba-tiba, tim media sosial Liverpool memicu gelombang kebingungan di X dengan mengunggah: "Darwin Nunez bergabung dengan The Reds empat tahun yang lalu hari ini." Meskipun biasanya ini hanyalah unggahan peringatan hari jadi biasa, waktu pengunggahannya justru membuat para penggemar terkejut mengingat situasi kontrak sang striker saat ini. Para pendukung dengan cepat mempertanyakan mengapa klub menyoroti seorang pemain yang hengkang setelah masa bakti yang singkat, sehingga membuat banyak orang meyakini bahwa pengumuman "selamat datang kembali" akan segera dilakukan.
Para penggemar menanggapi postingan yang penuh teka-teki dan kemungkinan kembalinya sang artis
Waktu posting klub yang aneh itu langsung memicu respons besar-besaran di dunia maya, dengan para pendukung terbagi antara antusiasme dan kecurigaan. Menanggapi cuitan resmi tersebut, penggemar @CalvinCaleb7 menulis: "Kupikir ini postingan selamat datang kembali untuk Darwin!", sementara @TheKopoholic hanya menambahkan: "Bawa dia pulang."
Perasaan tersebut sangat dibagikan oleh @pathless__path, yang menyoroti kesesuaian taktis striker tersebut dengan manajer baru: "Haha, saya kira Nunez bergabung lagi dan siap menari kegirangan. Tolong bawa dia secara gratis. Dia cocok dengan gaya permainan Iraola. Dia mengenal klub ini dan akan berjuang habis-habisan untuk tim."
Bahkan para penggemar yang lebih skeptis pun memperhatikan tren ini dan bertanya-tanya apakah ada motif tersembunyi. @ateenfc menyarankan, "Admin tahu apa yang mereka lakukan," dan @TeeRobinho berteori bahwa klub sedang "mencoba mengukur apakah para penggemar ingin dia kembali." Teori ini disetujui oleh @TaintlessRed, yang mengaitkan cuitan tersebut langsung dengan rumor status bebas transfer: "Ini pilihan yang menarik untuk mencuit tentang Darwin yang bergabung 4 tahun lalu. Kami tidak melakukan itu untuk pemain lain yang bergabung dan pergi setelah hanya 4 tahun. Saya bertanya-tanya apakah kami mencoba membawanya kembali secara gratis?"
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Barcelona dan para pesaingnya di Liga Premier mengincar
Liverpool bukanlah satu-satunya klub yang dikaitkan dengan pemain berusia 26 tahun itu. Menurut Mundo Deportivo, Barcelona juga dilaporkan sedang memantau Nunez sebagai calon pengganti Robert Lewandowski yang lebih terjangkau. Di Inggris, Chelsea dan Newcastle United juga dikaitkan dengan pemain asal Uruguay ini karena mereka ingin memperkuat lini serang masing-masing menjelang musim baru. Jika Liverpool ingin mendapatkan jasanya, mereka mungkin harus bertindak cepat meskipun masih ada keraguan mengenai ketajamannya.
The Reds harus memutuskan apakah keakraban Nunez dengan kota dan klub tersebut lebih penting daripada kekecewaan dari masa baktinya yang pertama, di mana ia mencatat tingkat konversi tembakan yang sangat rendah, hanya sedikit di atas 11 persen. Meskipun para penggemar di media sosial tampak terpecah antara antusiasme dan kebingungan, prospek transfer gratis untuk pemain yang beberapa tahun lalu dibeli seharga £64 juta tetap menjadi subplot yang menarik di bursa transfer musim panas ini. Untuk saat ini, aktivitas media sosial Liverpool telah berhasil menjadikan Nunez sebagai topik pembicaraan di Merseyside sekali lagi.