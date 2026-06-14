Para penggemar Liverpool dibuat bingung oleh unggahan aneh Darwin Nunez di media sosial, sementara Andoni Iraola didesak untuk kembali merekrut striker asal Uruguay tersebut

Waktu posting klub yang aneh itu langsung memicu respons besar-besaran di dunia maya, dengan para pendukung terbagi antara antusiasme dan kecurigaan. Menanggapi cuitan resmi tersebut, penggemar @CalvinCaleb7 menulis: "Kupikir ini postingan selamat datang kembali untuk Darwin!", sementara @TheKopoholic hanya menambahkan: "Bawa dia pulang."

Perasaan tersebut sangat dibagikan oleh @pathless__path, yang menyoroti kesesuaian taktis striker tersebut dengan manajer baru: "Haha, saya kira Nunez bergabung lagi dan siap menari kegirangan. Tolong bawa dia secara gratis. Dia cocok dengan gaya permainan Iraola. Dia mengenal klub ini dan akan berjuang habis-habisan untuk tim."

Bahkan para penggemar yang lebih skeptis pun memperhatikan tren ini dan bertanya-tanya apakah ada motif tersembunyi. @ateenfc menyarankan, "Admin tahu apa yang mereka lakukan," dan @TeeRobinho berteori bahwa klub sedang "mencoba mengukur apakah para penggemar ingin dia kembali." Teori ini disetujui oleh @TaintlessRed, yang mengaitkan cuitan tersebut langsung dengan rumor status bebas transfer: "Ini pilihan yang menarik untuk mencuit tentang Darwin yang bergabung 4 tahun lalu. Kami tidak melakukan itu untuk pemain lain yang bergabung dan pergi setelah hanya 4 tahun. Saya bertanya-tanya apakah kami mencoba membawanya kembali secara gratis?"