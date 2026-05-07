Para penggemar GOAT! Bagi Cristiano Ronaldo, mewujudkan ‘mimpinya’ terasa ‘lebih mudah’ dibandingkan dengan LeBron James, sementara bintang Al-Nassr itu berupaya menjadi rekan setim putranya, Junior
Ronaldo masih terus memburu trofi dan rekor
Ronaldo, di usia 41 tahun, kini menargetkan hal-hal yang sama sekali berbeda dari yang dulu mengisi pikirannya saat memulai perjalanan menuju status superstar. Dulu, segalanya berpusat pada meraih trofi dan mencatatkan sejarah baru.
Kedua tujuan tersebut masih tetap ada, seiring Al-Nassr mengejar gelar Liga Pro Saudi dan rekor-rekor baru terus terpecahkan menjelang Piala Dunia 2026, namun sang penyerang legendaris ini telah berhak untuk menjadi sedikit lebih mementingkan diri sendiri dalam pandangannya.
Bisakah Ronaldo meniru jejak LeBron dengan bermain bersama putranya?
Mantan penyerang Manchester United, Real Madrid, dan Juventus ini tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk mencetak 1.000 gol di ajang kompetitif sebelum memikirkan pensiun. Ia kini semakin mendekati pencapaian luar biasa tersebut.
Ronaldo juga akan menyambut baik kesempatan untuk bermain bersama Junior - yang akan genap berusia 16 tahun pada bulan Juni. Remaja berbakat ini telah mengikuti jejak ayahnya berkeliling Eropa dan ke Timur Tengah, mengasah kemampuannya di berbagai akademi sepak bola sepanjang perjalanannya.
Al-Nassr dikabarkan siap mempromosikan pemain muda ini ke skuad senior mereka, setelah melihatnya menembus tim nasional Portugal di level junior.
Selama bertahun-tahun, ada banyak contoh ayah yang bertanding bersama atau melawan anak-anak mereka, tetapi hanya sedikit yang menimbulkan kehebohan sebesar yang ditimbulkan oleh Ronaldo. Ikon bola basket James telah mencapai prestasi tersebut bersama putranya Bronny di LA Lakers, dan CR7 pun terinspirasi oleh sesama legenda sepanjang masa tersebut.
Akankah Cristiano Jr. menjadi bintang utama di Al-Nassr?
Saat ditanya tentang apa arti bermain bersama Junior bagi Ronaldo, Saha—yang pernah berbagi ruang ganti dengan pemain asal Portugal itu di Old Trafford—mengatakan kepada GOAL dalam wawancara eksklusif bekerja sama dengan Wiz Slots: “Saya rasa hal itu mungkin, mungkin saja, lebih mudah dilakukan di sepak bola daripada di NBA karena jumlah pemain yang diizinkan berada di divisi tersebut.
“Dengan nama seperti Cristiano, Anda bisa memiliki sedikit pengaruh dalam hal-hal tertentu. Saya akan sangat senang karena ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi setiap orang tua untuk memiliki kesempatan ini, agar anaknya menjadi profesional. Itu sudah merupakan pencapaian dan itu akan menjadi pelengkap yang sempurna.
“Saya yakin jika momen ini tiba, semua orang akan menghargainya karena saya pikir dedikasinya telah menunjukkan jalan yang benar bagi putranya dan itu luar biasa untuk dilihat. Bukan karena Anda berada di lingkungan yang kaya dengan segala macam kesempatan sehingga Anda berhasil. Jadi saya pikir hal itu memberikan banyak rasa hormat kepada Junior.”
Rumor transfer: Apakah Ronaldo yang tak pernah padam masih punya rencana pindah lagi?
Ronaldo, yang saat ini terikat kontrak paling menguntungkan di dunia sepak bola, masih memiliki sisa satu tahun dalam kontraknya bersama Al-Nassr. Mungkin saja 12 bulan ke depan akan memberinya kesempatan untuk membawa Junior ke dunia sepak bola profesional.
Masih harus dilihat ke arah mana karier masing-masing akan berlanjut, dengan banyak spekulasi beredar mengenai kemungkinan perpindahan lain bagi CR7 yang memungkinkan dia bermain hingga usia pertengahan 40-an - berpotensi tampil di turnamen besar lainnya di sepanjang perjalanan dan bertahan lebih lama dari rival abadinya, Lionel Messi, yang akan berusia 41 tahun saat kontraknya di Inter Miami, juara MLS Cup, berakhir pada 2028.