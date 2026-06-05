Di X, saat ini terdapat lebih dari 1.200 komentar. Dan siapa pun yang melihatnya sekilas akan menyadari: Hampir 100 persen komentar di sana berasal dari para penggemar Fenerbahçe. Tedesco secara mengejutkan dipecat dari klub legendaris asal Istanbul tersebut pada akhir April—setelah kekalahan kedua di liga.

Hal itu membuat para pendukung yang bersemangat itu begitu marah, sehingga Presiden Sadettin Saran mengumumkan hanya sehari kemudian bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilihan yang akan digelar akhir pekan mendatang. Betapa Tedesco dicintai oleh para penggemar Fener, hal itu juga mereka buktikan di dunia nyata. Di dua bandara sekaligus.

Baik saat Tedesco berangkat dari ibu kota Turki maupun setelah mendarat di Stuttgart, suasana di sana seperti dalam keadaan darurat dan dipenuhi kerumunan. Para penggemar mengucapkan selamat tinggal kepadanya sambil menangis, dan Tedesco hanya bisa melewati kerumunan dengan bantuan besar dari polisi dan petugas keamanan.