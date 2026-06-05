Bagian humas FC Bologna baru-baru ini benar-benar dikejutkan. Meskipun biasanya komentar sebanyak 100 atau lebih di bawah postingan media sosial klub Serie A Italia ini merupakan hal yang sangat langka, sebuah pengumuman kali ini benar-benar meledak. Domenico Tedesco akan menjadi pelatih baru Rossoblu; pria berusia 40 tahun ini menandatangani kontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan satu tahun.
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Para penggemar Fenerbahçe mengantar kepergiannya dengan air mata! Mengapa bagian humas FC Bologna terkejut dengan kepergian Domenico Tedesco
Di X, saat ini terdapat lebih dari 1.200 komentar. Dan siapa pun yang melihatnya sekilas akan menyadari: Hampir 100 persen komentar di sana berasal dari para penggemar Fenerbahçe. Tedesco secara mengejutkan dipecat dari klub legendaris asal Istanbul tersebut pada akhir April—setelah kekalahan kedua di liga.
Hal itu membuat para pendukung yang bersemangat itu begitu marah, sehingga Presiden Sadettin Saran mengumumkan hanya sehari kemudian bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilihan yang akan digelar akhir pekan mendatang. Betapa Tedesco dicintai oleh para penggemar Fener, hal itu juga mereka buktikan di dunia nyata. Di dua bandara sekaligus.
Baik saat Tedesco berangkat dari ibu kota Turki maupun setelah mendarat di Stuttgart, suasana di sana seperti dalam keadaan darurat dan dipenuhi kerumunan. Para penggemar mengucapkan selamat tinggal kepadanya sambil menangis, dan Tedesco hanya bisa melewati kerumunan dengan bantuan besar dari polisi dan petugas keamanan.
Tedesco tak terkalahkan dalam 22 pertandingan pertamanya bersama Fenerbahçe
Jika dilihat secara objektif, wajar saja jika para pendukung yang secara tradisional sangat emosional bereaksi seperti itu. Bagaimanapun juga, Tedesco telah mengembalikan kesuksesan ke Fener, meskipun hal itu belum langsung berbuah gelar juara. Namun demikian, prestasinya di Bosporus tetap patut dibanggakan.
Pada pekan ke-5 Süper Lig, ia mengambil alih tim yang dibentuk sesuai keinginan pelatih bintang Jose Mourinho. Dalam 22 pertandingan liga pertama, Tedesco tak terkalahkan, dan pada Januari ia membawa Supercup kembali ke distrik Kadiköy untuk pertama kalinya setelah sebelas tahun. Hingga Tedesco dipecat, peluang untuk meraih gelar juara pertama setelah dua belas tahun pun masih terbuka.
Hal ini sangat mengesankan, terutama jika mengingat berbagai rintangan yang harus dihadapi sang pelatih. Hanya 13 hari setelah kepindahannya ke Turki, Presiden Ali Koc yang telah lama menjabat dan membawa Tedesco ke Istanbul, digantikan oleh Saran. Pada awal Desember, kapten Mert Hakan Yandas juga ditahan sebagai bagian dari skandal taruhan yang terungkap di Turki pada musim gugur. Selain itu, Fener sempat dilanda wabah cedera yang menimpa lebih dari setengah lusin pemain.
- AFP
Guendouzi membandingkan Tedesco dengan Emery
Pada akhirnya, lima hari yang pahit itulah yang menjadi faktor penentu bagi petinggi klub untuk tiba-tiba memecat pelatih yang sangat disukai itu. Di ajang piala, mereka tersingkir di perempat final setelah melalui perpanjangan waktu melawan Konyaspor, lalu mereka kehilangan peluang meraih gelar juara liga setelah kalah 0-3 dalam derby melawan Galatasaray, yang kemudian menjadi juara.
Keputusan itu mengejutkan Tedesco: "Kami baru saja membahas perpanjangan kontrak lebih awal," kata Tedesco kepada dpa. "Kini, setelah kekalahan liga kedua musim ini, kami berpisah jalan. Ini sekali lagi menunjukkan betapa dinamisnya dunia sepak bola saat ini. Saat saya mulai, tujuannya adalah membangun sesuatu bersama yang juga berkelanjutan. Kami ingin menangani hal-hal ini bersama-sama dengan cara yang sedikit berbeda dari yang mungkin biasa dilakukan di masa lalu."
Matteo Guendouzi, mantan pemain Hertha yang baru direkrut pada Januari, tidak segan-segan memuji Tedesco setelah pemecatannya, yang sebelumnya ia bandingkan dengan Unai Emery: "Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya, Pelatih. Merupakan suatu kehormatan dapat bekerja sama dengan pelatih dan manusia yang luar biasa seperti Anda."
- AFP
Reputasi Tedesco di luar negeri sangat berbeda dengan di Jerman
Meskipun baru menjabat selama tujuh bulan, secara statistik Tedesco pun mengikuti jejak tiga pendahulunya di Fenerbahçe. Ia pun harus mundur, meskipun rata-rata poinnya mencapai setidaknya 2,0. Nasib serupa sebelumnya juga dialami oleh Mourinho (2,02), Ismail Kartal (2,4), dan Jorge Jesus (2,23). Dari 45 pertandingan resmi yang dijalani bersama Fener, Tedesco memenangkan 26 di antaranya, dengan hanya tujuh kekalahan. Rata-rata 2,0 poin per pertandingan merupakan yang terbaik dari enam klub yang pernah dilatihnya sejauh ini.
Di stasiun ketujuh, di negara kelima secara keseluruhan, Tedesco tidak perlu menunggu lama bersama Bologna. Bahwa ia tidak pernah beristirahat lebih dari tujuh bulan sebelum terjun ke tugas berikutnya adalah fakta yang sama nyatanya dengan kenyataan bahwa ia belum pernah mencapai tahun kedua masa jabatannya di mana pun.
Masalah Tedesco, jika boleh disebut demikian, adalah bahwa ia memiliki reputasi yang sangat berbeda di luar negeri dibandingkan di tanah airnya, Jerman. Di sana, secara aneh, masa jabatannya di FC Schalke 04 (Juli 2017 hingga Maret 2019) masih membayangi citranya secara negatif, padahal ia tanpa ragu berhasil meraih posisi runner-up liga serta mencapai babak 16 besar Liga Champions.
- AFP
Hingga kini, Tedesco masih dipuja sebagai legenda di Aue
Namun, saat itu, berbeda dengan di klub-klub berikutnya, Tedesco menerapkan gaya sepak bola yang cukup pragmatis. Seringkali disebut-sebut sebagai "sepak bola paling jelek yang pernah dimainkan oleh tim peringkat kedua". Yang terlupakan adalah menyoroti klub tempat ia berkarier sebelum Gelsenkirchen dalam riwayat hidup putra dari orang tua asal Italia ini.
Tedesco baru saja memulai tugas pertamanya di sepak bola profesional kurang dari empat bulan sebelum ia memulai kariernya di Schalke. Pada usia 31 tahun, ia bergabung dengan klub divisi dua yang sedang terpuruk dan terancam degradasi. Namun, Tedesco langsung berhasil membalikkan keadaan di Erzgebirge Aue; dengan rata-rata 1,82 poin dari sebelas pertandingan, tim tersebut berhasil bertahan di liga. Hingga kini, Tedesco masih dipuja sebagai legenda di Wismut.
Setelah Schalke, Tedesco bergabung dengan Spartak Moskow, di mana pandemi Corona memaksanya kembali ke tanah air setelah 20 bulan, meskipun klub sangat ingin mempertahankannya. Kemudian ia pindah ke RB Leipzig. Di sana, pada musim pertamanya, Tedesco membawa gelar besar pertama dalam sejarah klub dengan memenangkan DFB-Pokal, sementara pada saat yang sama tim tersebut mencapai semifinal Liga Europa. Ketika ia menolak perpanjangan kontrak lebih awal, ia harus pergi setelah hanya lima pertandingan Bundesliga.
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Tedesco juga menerima tawaran dari Inggris dan Jerman
Lalu ada Belgia. Di sana, Tedesco pertama kali menjabat sebagai pelatih tim nasional pada tahun 2023. Setelah membawa negara tersebut meraih kemenangan pertama atas Jerman dalam 69 tahun pada pertandingan keduanya, butuh waktu 16 bulan sebelum Setan Merah mengalami kekalahan pertamanya di bawah asuhannya. Penampilan mereka di Euro di Jerman memang kurang mengesankan, namun pada akhirnya mereka tersingkir di babak 16 besar dengan selisih tipis akibat gol bunuh diri pada menit ke-85 melawan Prancis yang diunggulkan.
Jika melihat catatan ini, reputasi Tedesco di Jerman tampaknya sudah lama tidak beralasan. Betapa besar kontrasnya dengan reputasinya di luar Jerman, kini kembali terlihat jelas. Media Italia menyebut Tedesco sebagai pelatih ideal untuk Bologna, yang dikenal dengan gaya permainan menyerang, tekanan tinggi, dan penguasaan bola yang banyak, serta fleksibel secara taktis.
Menurut informasi SPOX, ia juga menerima tawaran dari Inggris dan Jerman, namun Tedesco telah lama memimpikan pekerjaan di negara asal orang tuanya. Sebelumnya, SSC Napoli dan Atalanta Bergamo juga telah mendekatinya.
- AFP
Sartori dari Bologna sudah lama berusaha mendekati Tedesco
Namun, baru sekarang Giovanni Sartori berhasil menjalin kerja sama dengan Tedesco. Pria berusia 69 tahun ini telah menjabat sebagai Direktur Teknis di Bologna sejak 2022, sebelumnya ia memegang jabatan tersebut selama hampir delapan tahun di Bergamo. Hubungan dengan Tedesco telah terjalin selama bertahun-tahun; bahkan sebelum pemecatannya di Istanbul, mereka sudah kembali menjalin kontak.
Setelah masa-masa yang penuh gejolak di Fener, lingkungan di Bologna yang sangat tenang menurut standar Italia kini tampaknya akan bermanfaat bagi Tedesco. Klub yang didirikan pada tahun 1909 ini memiliki tradisi yang kaya dan baru-baru ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Pada tahun 2024, mereka lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya setelah 60 tahun, dan setahun kemudian, mereka mengakhiri puasa gelar selama 51 tahun dengan kemenangan sensasional di Coppa Italia.
Jadi, ini bukanlah tugas yang mudah bagi Tedesco. Pendahulunya, Vincenzo Italiano, baru-baru ini membawa klub ini ke peringkat kedelapan yang sangat terhormat dan nyaris lolos ke kompetisi internasional.
Saat ini belum diketahui siapa lawan yang akan dihadapi Tedesco dalam debutnya. Mungkin saja manajemen baru Fenerbahce akan memenuhi permintaan terakhir para penggemar yang kecewa: Sekarang, setelah Tedesco melatih Bologna, mereka harus menggelar pertandingan persahabatan, demikian tulis para penggemar Rossoblu dalam berbagai komentar.