Para penggemar diperingatkan agar tidak menghadiri pertandingan Prancis melawan Irak karena kondisi cuaca mengancam penundaan kick-off

Penyelenggara turnamen dan pihak berwenang setempat bertindak cepat untuk mengeluarkan imbauan keselamatan karena "cuaca buruk di wilayah tersebut" mengancam jalannya pertandingan. Philadelphia Stadium, yang juga dikenal sebagai Lincoln Financial Field, telah mengonfirmasi bahwa gerbang tidak akan dibuka pada waktu yang semula dijadwalkan, dan para penggemar yang belum tiba diminta untuk tidak datang demi keselamatan mereka sendiri.

Sebuah pernyataan yang dirilis oleh stadion di X berbunyi: "Karena cuaca buruk di wilayah tersebut, pembukaan gerbang akan ditunda. Jika Anda tidak berada di daerah tersebut, mohon jangan datang ke Stadion Philadelphia saat ini. Waktu pembukaan gerbang yang baru akan diumumkan setelah cuaca membaik. Jika Anda berada di dekat Stadion Philadelphia, mohon berlindung."