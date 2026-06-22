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Para penggemar diperingatkan agar tidak menghadiri pertandingan Prancis melawan Irak karena kondisi cuaca mengancam penundaan kick-off
Peringatan keselamatan yang dikeluarkan kepada para pendukung
Penyelenggara turnamen dan pihak berwenang setempat bertindak cepat untuk mengeluarkan imbauan keselamatan karena "cuaca buruk di wilayah tersebut" mengancam jalannya pertandingan. Philadelphia Stadium, yang juga dikenal sebagai Lincoln Financial Field, telah mengonfirmasi bahwa gerbang tidak akan dibuka pada waktu yang semula dijadwalkan, dan para penggemar yang belum tiba diminta untuk tidak datang demi keselamatan mereka sendiri.
Sebuah pernyataan yang dirilis oleh stadion di X berbunyi: "Karena cuaca buruk di wilayah tersebut, pembukaan gerbang akan ditunda. Jika Anda tidak berada di daerah tersebut, mohon jangan datang ke Stadion Philadelphia saat ini. Waktu pembukaan gerbang yang baru akan diumumkan setelah cuaca membaik. Jika Anda berada di dekat Stadion Philadelphia, mohon berlindung."
- Getty Images Sport
Protokol untuk petir dan penundaan
Pertandingan ini berpotensi menjadi laga pertama Piala Dunia 2026 yang mengalami penundaan kick-off. Protokol keselamatan yang ketat telah diterapkan untuk acara semacam ini; jika kilat terdeteksi dalam jarak delapan mil dari stadion, semua aktivitas harus dihentikan sementara setidaknya selama 30 menit, sementara penonton dan staf akan diantar ke area aman atau tempat berlindung di dalam ruangan.
Hujan lebat sudah turun di lokasi pertandingan tiga jam sebelum waktu kick-off yang dijadwalkan pada pukul 17.00 waktu setempat. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai penundaan kick-off, penundaan pembukaan gerbang menunjukkan bahwa kemungkinan besar akan terjadi efek berantai terhadap sesi pemanasan para pemain dan waktu dimulainya pertandingan.
Taruhannya sangat tinggi bagi para pesaing di Grup I
Gangguan cuaca ini terjadi pada saat yang krusial bagi kedua negara di Grup I. Prancis memasuki turnamen ini dalam performa yang kuat, setelah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhirnya, termasuk kemenangan telak dalam laga persahabatan melawan Kolombia dan Brasil.
Tim asuhan Didier Deschamps memulai kampanye mereka dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dan berupaya mengamankan tiket lebih awal ke babak 32 besar.
Bagi Irak, kondisi ini menambah kesulitan dalam situasi di mana mereka harus menang. Setelah kalah 4-1 dari Norwegia di pertandingan pembuka, tim asuhan Graham Arnold membutuhkan hasil positif untuk menjaga harapan mereka lolos ke babak gugur tetap hidup. The Lions of Mesopotamia menunjukkan kilasan kualitas dalam pertandingan pembuka mereka, terutama melalui penyerang andalan Aymen Hussein, namun kesalahan individu di lini pertahanan terbukti merugikan di Boston.
- AFP
Kemungkinan susunan kelompok
Kemenangan bagi Les Bleus akan membuat mereka mengoleksi enam poin, yang memastikan lolos ke babak berikutnya. Namun, jika cuaca memungkinkan pertandingan berlangsung dan Irak berhasil menciptakan kejutan, Grup I akan menjadi sangat terbuka, sehingga memaksa juara dunia dua kali itu untuk menjalani pertandingan terakhir yang sangat menentukan melawan Norwegia.
Jika pertandingan ditunda secara signifikan atau dipindahkan, hal itu dapat mengganggu siklus pemulihan kedua tim menjelang pertandingan terakhir fase grup mereka. Para penggemar disarankan untuk memantau saluran resmi turnamen guna mendapatkan informasi terbaru seiring sistem badai melintasi Pennsylvania, dengan keselamatan penonton dan atlet tetap menjadi prioritas mutlak bagi FIFA.