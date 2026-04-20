Setelah kemenangan 4-2 atas VfB Stuttgart yang memastikan gelar juara Bundesliga ke-35 lebih awal, sang penyerang jenius asal Prancis itu menjadi satu-satunya pemain Bayern Munich di lapangan Allianz Arena yang tidak mengenakan kaos juara edisi khusus bermotif Kakadu.
Para penggemar bertanya-tanya: Michael Olise menimbulkan pertanyaan dalam perayaan gelar juara FC Bayern München
Sebaliknya, Olise tetap mengenakan jersey pertandingan yang sudah ia pakai saat bertanding melawan tim asal Swabia. Hal ini menimbulkan keheranan besar di kanal media sosial juara Bundesliga tersebut, di mana banyak unggahan perayaan dipublikasikan dan sesekali Olise pun terlihat di sana.
Ketidakhadiran pemain asal Prancis itu dalam foto juara di depan Südkurve juga menimbulkan banyak pertanyaan di kolom komentar. Di sana, semua pemain Bayern serta staf pelatih dan pendukung Vincent Kompany berkumpul, namun tidak ada jejak Olise sama sekali dalam foto tersebut.
Alasan pasti mengapa pemain berusia 24 tahun itu tidak hadir tidak diketahui. Bayern pun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut di kanal online mereka mengenai mengapa Olise menolak "pertukaran jersey" dan tidak hadir dalam foto juara tersebut.
Olise bermain catur saat perayaan gelar juara Bayern tahun lalu
Meskipun demikian, perilaku pemain asal Prancis ini seharusnya bukanlah hal baru bagi para penggemar setia Bayern. Selama hampir dua tahun berkarier di FC Bayern, Olise sering kali dikenal sebagai "Mr. Nonchalant". Meskipun di lapangan ia terkenal karena gaya bermainnya yang ekstravaganza dan terkadang juga pose perayaannya, di luar lapangan ia sering menarik perhatian karena sikapnya yang sangat santai, acuh tak acuh, dan seolah-olah tidak peduli.
Misalnya, pada perayaan juara tahun lalu di balkon Balai Kota München, ia menolak difoto bersama trofi juara. Saat rekan-rekan setimnya merayakan, ia malah bermain catur online di ponselnya.
Rekan-rekan setimnya, di sisi lain, sering menekankan bahwa Olise hanya bersikap dingin di hadapan publik. "Dia berbincang dan tertawa dengan semua orang," kata bek tengah Jonathan Tah tentang pemain asal Prancis itu. Olise bahkan disebut sebagai "pemimpin di grup WhatsApp tim kami".