Para penggemar bersiap menggelar aksi protes terhadap Chelsea karena para petinggi klub menuntut penjelasan dari Liga Premier terkait sanksi atas pembayaran rahasia
Keluhan klub-klub pesaing terkait transaksi keuangan ilegal
Kontroversi ini bermula ketika pemilik klub asal AS saat ini secara sukarela melapor ke Liga Premier tak lama setelah mereka mengambil alih klub, setelah menemukan sebuah laporan yang mengungkapkan bahwa antara tahun 2011 dan 2018, Chelsea diduga melakukan setidaknya 36 pembayaran rahasia melalui entitas lepas pantai yang terkait dengan mantan pemilik klub Roman Abramovich. Transaksi-transaksi tersebut melibatkan bintang-bintang ternama seperti Eden Hazard, Willian, dan Cesc Fabregas. Para pesaing merasa sangat dirugikan karena Premier League sebelumnya menyatakan bahwa sanksi finansial bagi klub kaya bukanlah pencegah yang cukup.
Para pendukung Everton memimpin reaksi keras
Di saat ruang rapat dipenuhi ketegangan, reaksi paling nyata diperkirakan akan terjadi di Stadion Hill Dickinson. Pada hari Senin, terungkap bahwa Liga Premier tidak akan memotong poin Chelsea meskipun ada sejumlah pelanggaran serius terkait transfer beberapa pemain bintang klub tersebut. Alih-alih pemotongan poin, Chelsea dijatuhi sanksi larangan transfer selama satu tahun, ditangguhkan selama dua tahun, serta dikenai denda yang dianggap remeh oleh banyak pihak.
Akibatnya, para penggemar Everton, yang dikurangi 10 poin (kemudian dikurangi menjadi enam) dan terjerumus ke dalam masalah degradasi pada tahun 2024 karena pelanggaran pengeluaran, merencanakan protes besar-besaran selama pertandingan hari Sabtu—yang kebetulan melawan Chelsea. Pakar keuangan sepak bola Kieran Maguire mencatat perbedaan tersebut, dengan menyatakan: "Jika saya adalah penggemar Everton atau Forest, saya tidak akan senang dengan hasil ini."
Kesepakatan Hazard dan keunggulan di bidang olahraga
Rincian pembayaran rahasia tersebut menunjukkan bahwa Chelsea berhasil mendatangkan pemain-pemain berbakat yang terlewatkan oleh rival-rivalnya; Manchester United dilaporkan melewatkan Hazard setelah menolak biaya agen sebesar £35 juta. Selama periode tersebut, The Blues menikmati era penuh trofi, dengan meraih dua gelar Liga Premier, dua Piala FA, satu Liga Champions, satu Liga Europa, dan Piala Liga. Meskipun mendominasi, keputusan liga tersebut menghindari penyebutan "keuntungan olahraga," dan malah memuji kerja sama klub — sebuah langkah yang gagal memuaskan para kritikus yang percaya bahwa integritas kompetisi telah tercemar oleh manuver keuangan yang tidak diungkapkan ini.
Denda yang "sangat kecil" dan pertemuan puncak mendatang
Denda sebesar £10,75 juta tersebut tidak akan membebani pemilik saat ini, karena dana tersebut telah disisihkan dari harga pembelian untuk menutupi kewajiban. Hal ini membuat banyak pihak memandang hukuman tersebut sebagai teguran simbolis belaka. Meskipun para eksekutif akan berkumpul dalam sebuah pertemuan puncak besok, sumber internal mengindikasikan bahwa masalah ini mungkin tidak akan dibahas di ranah publik untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, meskipun tekanan terhadap Richard Masters untuk memberikan penjelasan atas keputusan tersebut semakin meningkat.
