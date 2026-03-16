Para pendukung Tottenham yang kecewa terpaksa membatalkan aksi protes yang telah direncanakan terhadap dewan direksi, karena mereka berjanji akan 'mendukung tim' menjelang laga penentuan degradasi melawan Nottingham Forest
Persatuan menjadi prioritas di tengah ancaman degradasi
Suasana di Stadion Tottenham Hotspur telah mencapai titik kritis akibat rentetan hasil buruk yang membuat klub ini terpuruk di peringkat ke-16. Spurs saat ini belum pernah menang dalam delapan pertandingan dan hanya unggul satu poin dari zona degradasi, yang saat ini ditempati oleh West Ham United. Meskipun aksi protes besar-besaran terhadap pemilik klub dijadwalkan bertepatan dengan kedatangan Nottingham Forest pada hari Minggu, kelompok Change For Tottenham (CFT) memilih untuk menunda aksi tersebut. Keputusan ini diambil karena kesadaran bahwa klub menghadapi ancaman signifikan terhadap statusnya di Liga Premier, sehingga para penggemar memprioritaskan kelangsungan klub daripada keluhan terhadap manajemen.
Mendukung tim, bukan rezim
Dalam pernyataan yang penuh perasaan kepada para penggemar, CFT menjelaskan bahwa keputusan mereka bukanlah bentuk dukungan terhadap kepemimpinan saat ini, melainkan kewajiban terhadap lambang klub. Kelompok tersebut mencatat bahwa meskipun dewan direksi "tidak pantas mendapatkannya," situasi klasemen yang genting menuntut persatuan. "Yang terpenting, kami adalah penggemar Tottenham Hotspur Football Club," demikian bunyi pernyataan tersebut. Kelompok tersebut menekankan bahwa keberhasilan gerakan mereka bergantung pada jumlah peserta, dan mereka khawatir bahwa melakukan protes pada momen krusial seperti ini dapat membahayakan situasi. Mereka menyimpulkan dengan mantra yang jelas: "Kami mendukung tim, bukan rezim."
Musim yang terus merosot
Latar belakang gencatan senjata ini adalah salah satu periode tergelap dalam sejarah modern klub. Di luar masalah di kancah domestik, Spurs berada di ambang tersingkir dari Liga Champions setelah menelan kekalahan telak 5-2 pada leg pertama melawan Atletico Madrid di babak 16 besar. Kekecewaan para pendukung berakar pada apa yang mereka anggap sebagai kegagalan pemilik klub yang telah membiarkan skuad dengan gaji tinggi terpuruk ke zona degradasi. Dengan membatalkan aksi protes, CFT berharap dapat menggalang dukungan para penggemar, dengan tujuan membawa tim melewati batas sementara menjanjikan bahwa waktu untuk aksi langsung melawan dewan direksi akan kembali setelah ancaman langsung ini teratasi.
Pertarungan hidup-mati yang sangat krusial
Masa depan yang tak jauh di depan tak memberikan kelonggaran bagi tim Spurs yang sedang kehilangan kepercayaan diri, dengan tugas berat menjamu Atletico. Skuad ini harus menciptakan kebangkitan ajaib di Tottenham Hotspur Stadium untuk menyelamatkan kampanye Eropa mereka sebelum laga krusial yang menentukan nasib musim ini melawan Forest. Dengan jeda internasional yang semakin dekat, dewan direksi berada di bawah tekanan yang sangat besar; kegagalan untuk meraih hasil positif dalam laga kandang ini hampir pasti akan memicu kembali seruan untuk perubahan radikal, karena gencatan senjata saat ini dengan para pendukung sepenuhnya bergantung pada hasil langsung di lapangan.
