Spekulasi seputar kemungkinan De Zerbi pindah ke London Utara telah menuai gelombang penolakan dari sejumlah organisasi pendukung utama Tottenham. Baik Proud Lilywhites, Asosiasi Pendukung LGBTQI+ resmi klub, maupun kelompok Women of The Lane telah menggunakan media sosial untuk menyuarakan pesan yang jelas: "Tolak De Zerbi."

Kelompok-kelompok tersebut berargumen bahwa merekrut mantan manajer Brighton dan Marseille tersebut akan bertentangan langsung dengan nilai-nilai budaya yang telah dibangun Tottenham.

Mereka meyakini bahwa rekam jejak dan pernyataan publiknya terkait kontroversi di luar lapangan menjadikannya kandidat yang tidak cocok untuk memimpin tim Liga Premier ini menuju era baru yang menekankan akuntabilitas dan inklusi.