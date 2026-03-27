Para pendukung Tottenham mendesak klub agar TIDAK merekrut mantan pelatih Marseille, Roberto De Zerbi, karena dukungannya terhadap Mason Greenwood
Kelompok penggemar bersatu menentang
Spekulasi seputar kemungkinan De Zerbi pindah ke London Utara telah menuai gelombang penolakan dari sejumlah organisasi pendukung utama Tottenham. Baik Proud Lilywhites, Asosiasi Pendukung LGBTQI+ resmi klub, maupun kelompok Women of The Lane telah menggunakan media sosial untuk menyuarakan pesan yang jelas: "Tolak De Zerbi."
Kelompok-kelompok tersebut berargumen bahwa merekrut mantan manajer Brighton dan Marseille tersebut akan bertentangan langsung dengan nilai-nilai budaya yang telah dibangun Tottenham.
Mereka meyakini bahwa rekam jejak dan pernyataan publiknya terkait kontroversi di luar lapangan menjadikannya kandidat yang tidak cocok untuk memimpin tim Liga Premier ini menuju era baru yang menekankan akuntabilitas dan inklusi.
Masalah etika seputar Greenwood
Pemicu utama kampanye ini adalah pembelaan tegas De Zerbi terhadap Greenwood selama musim 2024-25. Meskipun striker tersebut dilanda kontroversi hebat, De Zerbi tetap menjadi pendukung setia—sikap yang tak terlupakan oleh para penggemar setia Spurs yang lebih mengutamakan integritas etis klub daripada hasil di lapangan.
Proud Lilywhites menanggapi laporan tersebut dengan pernyataan terperinci, menjelaskan: "Kami telah melihat laporan yang mengaitkan Roberto De Zerbi dengan posisi manajer Tottenham, dan sejujurnya, hal itu terasa tidak tepat.
Sebagai Proud Lilywhites, kami sangat peduli dengan klub ini, bukan hanya apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga apa yang diwakili Tottenham di luar lapangan. Ini bukan hanya soal hasil atau gaya sepak bola. Ini soal nilai-nilai, identitas, dan jenis orang yang kami pilih untuk mewakili kami."
Melindungi identitas klub
Para pendukung semakin mendesak agar klub sepak bola mencerminkan nilai-nilai progresif dari komunitas mereka. Bagi banyak penggemar Tottenham, manajer bukan sekadar ahli taktik; mereka adalah wajah dari institusi tersebut dan harus mematuhi standar perilaku moral yang tinggi dalam setiap penampilan publik dan pernyataan mereka.
Organisasi suporter menekankan bahwa klub sepak bola harus menetapkan standar yang membuat semua orang merasa diterima, dengan menyiratkan bahwa kedatangan De Zerbi akan merusak misi ini.
Women of The Lane memperkuat protes tersebut dengan membagikan grafis khusus 'No to De Zerbi' mereka sendiri di media sosial, yang memicu perbincangan yang lebih luas di kalangan basis penggemar mengenai kriteria penunjukan manajer berikutnya.
Tekanan terhadap dewan direksi Tottenham
Saat petinggi Tottenham mempertimbangkan opsi-opsi untuk posisi pelatih, perlawanan terorganisir ini menjadi hambatan yang signifikan. Mengabaikan seruan para Proud Lilywhites dan Women of The Lane dapat memicu keretakan hubungan antara klub dan basis pendukungnya yang paling aktif di media sosial, bahkan sebelum bola pun ditendang di bawah kepemimpinan baru.
Situasi masih belum pasti saat Spurs berusaha menyelesaikan rencana jangka panjang mereka. Namun, pesan dari para pendukung sangat jelas dan tegas.