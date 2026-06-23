AFP
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Para pendukung Roma mengajukan petisi menentang transfer Mason Greenwood, karena penyerang Marseille itu disebut sebagai 'salah satu tokoh paling kontroversial dalam sepak bola modern'
Transfer dan prestasi olahraga
Roma dikabarkan sangat berminat untuk merekrut Greenwood dengan nilai transfer sebesar €50 juta (£43 juta/$57 juta). Marseille dilaporkan perlu melepas beberapa pemain untuk memenuhi regulasi keuangan, meskipun Greenwood telah mencetak 48 gol dalam 81 penampilan bersama klub Prancis tersebut. Roma memang membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang, namun rencana transfer ini telah memecah belah para pendukung.
Greenwood sebelumnya mencetak 35 gol dalam 129 pertandingan untuk Manchester United, dan menambahkan 10 gol dalam 36 pertandingan selama masa peminjamannya di Getafe. Terlepas dari prestasi olahraga tersebut, para pendukung telah meluncurkan petisi hari ini untuk menghentikan Roma menyelesaikan transfer tersebut, yang telah mengumpulkan hampir 500 tanda tangan pada hari pertama peluncurannya.
- AFP
Penangkapan, dampak komersial, dan izin hukum
Reaksi keras ini bermula pada Januari 2022, ketika Kepolisian Greater Manchester menangkap Greenwood menyusul unggahan di media sosial oleh pacarnya yang memperlihatkan luka fisik parah disertai rekaman audio mengerikan yang diduga berisi kekerasan. Manchester United menangguhkan Greenwood tanpa batas waktu, sementara Nike membatalkan kontrak sponsornya tanpa kompensasi dan EA Sports menghapus Greenwood dari FIFA.
Pada Februari 2023, Kejaksaan Agung (Crown Prosecution Service) mencabut semua tuntutan pidana setelah saksi-saksi kunci menarik diri dan munculnya bukti baru. Meskipun telah dibebaskan secara hukum, tekanan publik yang kuat serta penolakan dari lembaga amal anti-kekerasan menghalangi kembalinya Greenwood ke Manchester United. Klub tersebut menyimpulkan pada Agustus 2023 bahwa Greenwood sebaiknya melanjutkan kariernya di tempat lain, yang berujung pada kepindahannya ke Getafe dan Marseille.
Nilai-nilai klub dan penolakan dari para penggemar
Para pendukung Roma menekankan bahwa perekrutan Greenwood akan bertentangan dengan kampanye-kampanye melawan kekerasan berbasis gender, seperti inisiatif "Amami e Basta".
Petisi para penggemar tersebut berbunyi: "Kami menentang perekrutan Mason Greenwood oleh AS Roma. Sikap ini tidak didasari oleh permusuhan pribadi atau keyakinan bahwa seseorang tidak dapat membangun kembali kariernya. Sikap ini didasari oleh keyakinan bahwa setiap klub sepak bola memiliki hak—dan tanggung jawab—untuk memilih siapa yang akan mewakili lambang klubnya. Greenwood telah terlibat dalam berbagai kontroversi serius di luar lapangan, termasuk masalah disiplin dengan tim nasional Inggris serta tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang menarik perhatian dunia. Terlepas dari perkembangan hukum selanjutnya, peristiwa-peristiwa ini terus membentuk citra publiknya dan menjadikannya salah satu figur paling kontroversial dalam sepak bola modern."
- AFP
Bagaimana kelanjutan nasib Roma dan Greenwood?
Roma belum memberikan tanggapan resmi terhadap petisi tersebut atau mengonfirmasi apakah mereka masih berupaya merekrut Greenwood. Seiring berjalannya jendela transfer, dewan direksi harus mempertimbangkan potensi investasi di bidang olahraga di satu sisi, dan reaksi keras dari para penggemar serta risiko komersial di sisi lain. Greenwood akan melanjutkan persiapannya bersama Marseille—di mana ia baru-baru ini mencetak 26 gol dan 11 assist dalam 45 pertandingan—sambil menunggu tawaran resmi.