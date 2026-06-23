Para pendukung Roma mengajukan petisi menentang transfer Mason Greenwood, karena penyerang Marseille itu disebut sebagai 'salah satu tokoh paling kontroversial dalam sepak bola modern'

Roma dikabarkan sangat berminat untuk merekrut Greenwood dengan nilai transfer sebesar €50 juta (£43 juta/$57 juta). Marseille dilaporkan perlu melepas beberapa pemain untuk memenuhi regulasi keuangan, meskipun Greenwood telah mencetak 48 gol dalam 81 penampilan bersama klub Prancis tersebut. Roma memang membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang, namun rencana transfer ini telah memecah belah para pendukung.

Greenwood sebelumnya mencetak 35 gol dalam 129 pertandingan untuk Manchester United, dan menambahkan 10 gol dalam 36 pertandingan selama masa peminjamannya di Getafe. Terlepas dari prestasi olahraga tersebut, para pendukung telah meluncurkan petisi hari ini untuk menghentikan Roma menyelesaikan transfer tersebut, yang telah mengumpulkan hampir 500 tanda tangan pada hari pertama peluncurannya.