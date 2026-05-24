Para pendukung Real Madrid mengangkat kursi ke udara untuk David Alaba saat ia dan Dani Carvajal meneteskan air mata dalam perpisahan yang mengharukan

Carvajal juga tampak kesulitan menahan air mata saat mengenang kepergiannya dari klub tempat ia menjadi salah satu pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah klub tersebut. Bek kanan itu menyampaikan penghormatan kepada para pemain dan pelatih yang turut andil dalam menciptakan salah satu masa keemasan dalam sejarah Real Madrid.

"Selamat malam, Madridistas. Ini bukanlah momen yang mudah bagi saya untuk berbicara karena saya sangat terharu dengan perpisahan yang luar biasa yang kalian berikan kepada saya," aku Carvajal. "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada presiden kami, Bapak Florentino. Dialah yang membawa saya kembali dari Jerman. Saya tumbuh bersama beliau, dan kami telah memenangkan begitu banyak gelar Liga Champions bersama, tetapi jika saya harus menyoroti sesuatu, itu adalah bahwa bahkan kurang dari 24 jam setelah cedera lutut serius di sisi itu, beliau tidak ragu untuk memperpanjang kontrak saya. Jadi terima kasih dari lubuk hati saya."

"Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan setim saya, para pemain Real Madrid saat ini. Kami belum menjalani dua musim yang mudah, tapi saya yakin kami akan menang lagi. Ini adalah Real Madrid, dan kami harus bangkit seperti yang sejarah kami ajarkan. Saya tidak bisa melupakan era emas yang kita alami. Saya ingin terus mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan saudara perempuan saya atas usaha besar yang mereka lakukan saat saya masih kecil. Mengantar saya ke latihan, ke pertandingan di tengah dingin, hujan, salju… Kalian selalu ada dan berperan dalam mewujudkan mimpi saya. Terima kasih. Dan juga kepada istri dan anak-anak saya."

"Terakhir, terima kasih kepada kalian semua. Kalian luar biasa. Dari hari pertama hingga hari ini, hari terakhir, kalian telah membawa kami maju. Apa yang dirasakan di stadion ini tak bisa dijelaskan; itu harus dirasakan. Kalian telah mendukung saya sejak hari pertama saya tiba. Melihat perpisahan ini saja sudah membuat saya sangat bangga menjadi seorang madridista."

"Terima kasih atas comeback yang mustahil, atas kehadiran kalian di masa-masa baik maupun buruk. Ada karier pemain yang ditentukan oleh kesuksesan mereka, tetapi ada pula yang ditentukan oleh seberapa besar mereka beresonansi dengan orang-orang. Saya hanya ingin besok, ketika kalian mengingat saya, kalian melakukannya dengan bangga dan keyakinan bahwa saya telah memberikan segalanya untuk jersey ini. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Hala Madrid!”