Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Para pendukung Liverpool yang marah mencemooh Arne Slot setelah ia mengambil keputusan kontroversial dalam laga melawan Chelsea
Anfield bereaksi dengan marah atas pergantian Ngumoha
Suasana di Anfield menjadi tegang tak lama setelah pertandingan memasuki menit ke-60 ketika Slot mengganti Ngumoha dengan Alexander Isak dalam laga Liverpool melawan Chelsea. Dengan skor imbang 1-1, keputusan tersebut langsung menuai sorakan keras dari sebagian penonton tuan rumah. Ngumoha merupakan pemain penyerang paling berbahaya bagi Liverpool dan pergantiannya mengejutkan banyak orang di dalam stadion.
Ryan Gravenberch sebelumnya telah membawa The Reds memimpin sebelum Enzo Fernandez menyamakan kedudukan untuk Chelsea. Ketika papan pergantian pemain mengonfirmasi keluarnya Ngumoha, reaksi dari tribun menjadi topik pembicaraan utama pada sore itu. Para pendukung jelas tidak setuju dengan keputusan untuk menarik keluar remaja yang lincah itu saat pertandingan masih berlangsung seimbang.
- Getty Images Sport
McCoist terkejut dengan reaksi di Anfield
Mantan penyerang Skotlandia, Ally McCoist, menyoroti reaksi yang tidak biasa dari penonton di Anfield saat menganalisis pertandingan di TNT Sports. Ia berkata: "Kita jarang mendengar reaksi seperti itu di Anfield, tapi saya bisa memahaminya. Sebenarnya saya kira itu hanya akan menjadi pergantian langsung untuk Cody Gakpo, tapi saya tahu dia bisa bermain di sisi kiri dan juga masuk ke dalam dari sisi kiri."
Ngumoha tampil mengesankan saat menghadapi mantan klubnya
Penampilan Ngumoha menjadi salah satu penyebab utama kekecewaan para pendukung. Pemain timnas muda Inggris ini menampilkan performa mengesankan di sayap kiri saat menghadapi mantan klubnya. Ia berhasil menyelesaikan 80 persen dribelnya dan memberikan umpan penentu untuk gol pembuka Gravenberch. Kreativitas dan pergerakan langsungnya berulang kali menyulitkan pertahanan Chelsea. Pemain remaja ini juga berkontribusi dalam pertahanan, menutup pertandingan dengan lima kali merebut bola, satu kali membuang bola, dan satu kali melakukan intersepsi. Setelah diganti, Cody Gakpo pindah ke sayap kiri sementara Isak mengambil peran penyerang tengah, namun perubahan tersebut tak banyak membantu menenangkan para penonton.
- AFP
Pengawasan terhadap Slot semakin ketat
Reaksi dari tribun penonton menandai momen penting dalam masa jabatan Slot di Liverpool. Meskipun Slot tampak bertekad untuk mengatur menit bermain Ngumoha dengan hati-hati, banyak penggemar yang tak sabar ingin melihat sang remaja diberi kepercayaan untuk berperan lebih lama dalam pertandingan-pertandingan besar.
Sementara itu, hasil imbang ini mengancam posisi Liverpool. The Reds kini hanya unggul satu poin dari Aston Villa, yang akan menghadapi Burnley pada hari Minggu. Berada di posisi keempat, The Reds masih berada dalam posisi yang kuat untuk lolos ke Liga Champions musim depan.