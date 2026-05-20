Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Para pendukung Hearts mengkritik 'penutupan yang terburu-buru' pada laga krusial melawan Celtic setelah terjadi invasi lapangan
Mencari jawaban dari pihak berwenang
Menurut pernyataan yang dirilis oleh klub, Hearts mengawali dengan mengucapkan terima kasih kepada para pendukung setia mereka atas dukungan luar biasa sepanjang musim ini, sebelum mengonfirmasi bahwa mereka telah mengirim surat kepada SFA dan SPFL untuk menuntut penjelasan terkait akhir pertandingan perebutan gelar yang kontroversial pada Sabtu lalu. Setelah gol Callum Osmand di masa tambahan waktu yang mengubah skor menjadi 3-1, para pendukung tuan rumah membanjiri lapangan untuk merayakan kemenangan sebelum peluit akhir dibunyikan.
SPFL mengonfirmasi bahwa pertandingan berakhir pada saat itu, meskipun jam menunjukkan setidaknya masih ada 40 detik waktu tambahan yang tersisa.
Pernyataan Hearts menegaskan bahwa klub telah "menulis surat kepada SFA dan SPFL yang memaparkan pengamatan dan pertanyaan kami mengenai keadaan seputar berakhirnya pertandingan yang prematur, serta mengungkapkan kekhawatiran kami bahwa telah tercipta preseden yang mengkhawatirkan di mana invasi lapangan dapat secara efektif menentukan durasi pertandingan sepak bola, bukan wasit. Kami telah meminta mereka untuk memberikan tanggapan segera atas poin-poin yang kami ajukan."
- Getty Images Sport
Menanggapi pernyataan yang tidak bertanggung jawab
Tim asal Edinburgh itu juga mengkritik keras pernyataan yang dilontarkan manajer Celtic, Martin O'Neill, yang pada hari Senin menepis klaim bahwa aksi penyerbuan lapangan yang kacau balau itu memalukan bagi sepak bola Skotlandia sebagai omong kosong belaka. Hearts sangat yakin bahwa aksi penyerbuan tersebut tidak boleh dibiarkan dan menekankan bahwa para pendukung maupun klub harus sepenuhnya memahami betapa seriusnya konsekuensi yang mungkin timbul.
Menanggapi sikap O'Neill, Hearts menyatakan: "Kami menyadari adanya komentar yang sangat tidak bertanggung jawab yang dilontarkan secara terbuka minggu ini, yang tampaknya berusaha membela mereka yang memasuki lapangan pada hari Sabtu dan meremehkan keseriusan situasi tersebut. Pernyataan tersebut memiliki implikasi yang berbahaya, dan kami menyerukan kepada otoritas sepak bola untuk memastikan bahwa masalah ini ditangani dengan keseriusan yang semestinya, serta dengan kerja sama penuh dari semua pihak yang terlibat."
Laporan-laporan mengkhawatirkan mengenai kekerasan fisik
Dampak dari insiden akhir pekan lalu melampaui hasil pertandingan, dengan munculnya kekhawatiran serius terkait keselamatan para pemain. Pemegang saham Hearts, Tony Bloom, mengungkapkan bahwa beberapa pemain diserang saat terjadi penyerbuan lapangan, yang menciptakan suasana menakutkan dan mengancam sehingga memaksa para pemain segera dievakuasi melalui terowongan.
Akibatnya, tim terpaksa membatalkan kewajiban media pasca-pertandingan mereka. Klub menekankan bahwa personel mereka terjebak dalam lingkungan yang sangat mengganggu. Sebagai tanggapan, Hearts menyatakan bahwa mereka sedang secara aktif menyelidiki peristiwa sebelum, selama, dan setelah pertandingan, sambil terus memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian Skotlandia untuk menentukan apakah ada tindak kriminal yang terjadi.
- Getty Images Sport
Menatap kesuksesan jangka panjang
Meskipun musim yang luar biasa ini berakhir dengan cara yang mengecewakan, Hearts tetap sangat optimis. Klub ini memandang musim yang gemilang ini hanyalah awal dari rencana mereka untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Menatap musim depan dengan penuh keyakinan, mereka bertekad untuk kembali dengan lebih kuat, didukung seperti biasa oleh dukungan luar biasa dari para penggemar, sponsor, dan mitra mereka.