Para pendukung Hearts mengkritik 'penutupan yang terburu-buru' pada laga krusial melawan Celtic setelah terjadi invasi lapangan

Menurut pernyataan yang dirilis oleh klub, Hearts mengawali dengan mengucapkan terima kasih kepada para pendukung setia mereka atas dukungan luar biasa sepanjang musim ini, sebelum mengonfirmasi bahwa mereka telah mengirim surat kepada SFA dan SPFL untuk menuntut penjelasan terkait akhir pertandingan perebutan gelar yang kontroversial pada Sabtu lalu. Setelah gol Callum Osmand di masa tambahan waktu yang mengubah skor menjadi 3-1, para pendukung tuan rumah membanjiri lapangan untuk merayakan kemenangan sebelum peluit akhir dibunyikan.

SPFL mengonfirmasi bahwa pertandingan berakhir pada saat itu, meskipun jam menunjukkan setidaknya masih ada 40 detik waktu tambahan yang tersisa.

Pernyataan Hearts menegaskan bahwa klub telah "menulis surat kepada SFA dan SPFL yang memaparkan pengamatan dan pertanyaan kami mengenai keadaan seputar berakhirnya pertandingan yang prematur, serta mengungkapkan kekhawatiran kami bahwa telah tercipta preseden yang mengkhawatirkan di mana invasi lapangan dapat secara efektif menentukan durasi pertandingan sepak bola, bukan wasit. Kami telah meminta mereka untuk memberikan tanggapan segera atas poin-poin yang kami ajukan."