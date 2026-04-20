Para pendukung Everton menghujani Jamie Carragher dengan rentetan hinaan saat ikon Liverpool itu diantar keluar pada hari derby
Carragher dihujani kata-kata kasar oleh para pendukung Everton
Mantan bek berusia 48 tahun itu sedang berjalan di sepanjang pinggir lapangan menuju posisi siarannya ketika ia disambut dengan hujatan keras dari tribun tuan rumah, seperti dilaporkan Daily Mail. Rekaman video menangkap momen ketika sekelompok suporter Everton melancarkan serangkaian serangan verbal, dengan salah satu di antaranya terdengar berteriak, "Pergi sana, Carra, dasar banci," sementara yang lain berteriak, "Pergi sana, dasar bodoh," saat ikon Liverpool itu melintas.
Carragher, yang tumbuh besar sebagai pendukung The Toffees sebelum menjadi pilar pertahanan The Reds, tidak tinggal diam selama kejadian tersebut. Ia terlihat terlibat dalam perdebatan singkat dan panas dengan beberapa penonton, menunjuk balik ke arah mereka yang menyerangnya sebelum petugas keamanan dan staf bergerak untuk mengantarnya pergi. Insiden ini terjadi setelah pertengkaran serupa yang melibatkan rekan kerjanya di Sky Sports, Gary Neville, yang baru-baru ini terlihat menyuruh seorang pendukung Manchester City diam di tribun saat final Carabao Cup.
Van Dijk menghancurkan hati para pendukung Everton
Di lapangan, pertandingannya tak kalah seru saat Liverpool memastikan kemenangan 2-1 di Liga Premier dalam derby perdana di kandang baru Everton. Pertandingan tampaknya akan berakhir imbang hingga menit ke-100 ketika kapten Virgil van Dijk mencetak gol sundulan dramatis yang membungkam para pendukung tuan rumah. Kemenangan ini memperkuat posisi The Reds di peringkat kelima, menjauhkan mereka delapan poin dari rival sekota mereka. Hasil ini memberikan dorongan besar bagi tim asuhan Arne Slot, yang sangat ingin memastikan lolos ke Liga Champions setelah menjalani musim yang penuh tantangan.
Jones mengejek mentalitas Toffees
Setelah pertandingan yang sengit itu, gelandang Liverpool Curtis Jones memanfaatkan kesempatan tersebut untuk semakin mempertajam kritiknya terkait kesenjangan yang dirasakan antara kedua klub. Menanggapi spekulasi sebelum pertandingan bahwa Everton akan merayakan keberhasilan mereka memperkecil selisih poin dengan Liverpool menjadi dua poin, Jones melontarkan penilaian pedas terhadap mentalitas klub tersebut.
“Ini menunjukkan tim seperti apa kami dan tim seperti apa mereka,” kata Jones kepada Viaplay. “Mereka merayakan bahwa mereka hanya tertinggal dua poin dari kami di salah satu tahun terburuk kami. Jika itu yang mereka anggap sebagai batu loncatan atau langkah ke arah yang benar, maka pffttt, saya tidak tahu. Kami tidak memikirkan tim-tim yang mengejar kami. Kami hanya selalu melihat ke depan dan kami tahu bahwa kami harus bermain di Liga Champions.”
Kekhawatiran soal penjaga gawang bagi Slot
Terlepas dari euforia gol penentu kemenangan di menit-menit akhir, Liverpool kini menghadapi potensi krisis di posisi penjaga gawang setelah Giorgi Mamardashvili terpaksa ditarik keluar akibat insiden mengkhawatirkan di babak kedua. Pemain internasional Georgia tersebut, yang menggantikan Alisson yang cedera, terlibat dalam tabrakan keras saat Everton membangun serangan yang berujung pada gol penyama kedudukan, dan akhirnya meninggalkan lapangan dengan tandu.
Slot mengonfirmasi setelah peluit akhir bahwa kiper tersebut telah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Dia telah dibawa ke rumah sakit. Menurut saya, dan itu juga yang mereka katakan kepada saya, itu adalah luka terbuka. Ini bukan cedera jangka panjang, mari kita lihat apakah dia akan tersedia minggu depan," jelas manajer The Reds.
Kiper ketiga Freddie Woodman harus turun menggantikan di menit-menit akhir, dan belum diketahui apakah Marmardashvili akan pulih untuk pertandingan Liverpool berikutnya melawan Crystal Palace.