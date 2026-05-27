Para pendukung Crystal Palace diserang di Leipzig saat polisi turun tangan menjelang final Liga Konferensi melawan Rayo Vallecano
Adegan-adegan kekerasan meletus di pusat kota Jerman
Menurut The Telegraph, sebuah video beredar di media sosial pada Selasa malam yang memperlihatkan sekelompok pria berpakaian hitam menyerbu para pendukung Palace yang sedang berkumpul di luar sebuah bar. Para penyerang, yang tampak terorganisir dengan baik, melemparkan kursi dan pecahan kaca ke arah para pendukung tim tamu, memaksa mereka berlarian mencari perlindungan saat alun-alun berubah menjadi medan pertempuran. Identitas para penyerang masih belum terkonfirmasi, sementara spekulasi semakin menguat mengenai apakah mereka adalah kelompok ultras dari Rayo atau FC Lokomotive Leipzig. Tim divisi keempat Jerman ini memiliki sejarah pendukung yang mengenakan pakaian hitam serupa, dan polisi dengan perlengkapan anti huru-hara terpaksa segera turun tangan untuk memukul mundur para penyerang dan memulihkan ketertiban.
Intervensi polisi dan kekerasan balasan
Seiring meningkatnya kekerasan, beberapa pendukung Palace terlihat membalas dengan melemparkan perabotan ke arah kelompok tersebut, yang memicu bentrokan fisik sebelum aparat keamanan berhasil memisahkan kedua kubu. Petugas akhirnya berhasil mengisolasi sekitar 50 hingga 60 orang yang diduga sebagai pemicu utama keributan, yang konon telah menargetkan area tempat para pendukung Inggris berkumpul.
Insiden ini telah menodai apa yang seharusnya menjadi momen bersejarah bagi tim Liga Premier tersebut. Meskipun terjadi kekerasan sebelumnya, para pendukung dari Palace dan Rayo terlihat berbaur dengan damai pada awal hari itu, dengan kedua kelompok pendukung sangat ingin melihat tim mereka mengangkat trofi Eropa besar pertama mereka pada Rabu malam.
Palace melaju ke final setelah keputusan yang kontroversial
Perjalanan The Eagles menuju final ini diwarnai oleh drama di luar lapangan pasca keberhasilan mereka di Piala FA musim lalu. Meskipun lolos ke Liga Europa, klub tersebut harus menerima keputusan CAS yang memperkuat larangan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut akibat peraturan ketat UEFA mengenai kepemilikan multi-klub, sebuah keputusan yang pada akhirnya membuat Nottingham Forest mengambil alih tempat mereka di kompetisi yang lebih bergengsi.
Pasukan Oliver Glasner sejak itu telah melewati jalur Conference League yang sulit menuju Leipzig, finis di peringkat ke-10 pada fase grup sebelum mengalahkan Zrinjski Mostar, AEK Larnaca, Fiorentina, dan Shakhtar Donetsk. Palace kini hanya berjarak 90 menit untuk menjadi tim Inggris ketiga yang memenangkan Conference League, mengikuti jejak West Ham dan Chelsea.
Palace memburu gelar juara lainnya
Kemenangan di final akan menandai gelar juara ketiga Palace dalam kurun waktu satu tahun, menyusul keberhasilan mereka di Piala FA dan Community Shield pada tahun 2025, serta akan memberi mereka tiket otomatis ke Liga Europa musim depan. Klub tersebut sebelumnya menyatakan bahwa "prestasi olahraga menjadi tak berarti" akibat peraturan UEFA yang memaksa mereka turun ke kompetisi kasta ketiga, yang menambah motivasi ekstra bagi para pemain.
Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada keselamatan para pendukung Palace di jalan-jalan Leipzig karena pihak berwenang setempat tetap waspada menjelang kick-off melawan lawan asal Spanyol, Rayo, pada Rabu malam.