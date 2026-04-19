AFP
Para pendukung Chelsea dan Strasbourg bersatu dalam aksi protes di Stamford Bridge menentang kepemilikan BlueCo
Aksi unjuk rasa bersama menargetkan pimpinan BlueCo
Stamford Bridge menjadi lokasi aksi protes lintas batas yang unik pada Sabtu lalu, saat ratusan pendukung Chelsea berbaris bersama rekan-rekan mereka dari RC Strasbourg. Aksi unjuk rasa tersebut, yang dimulai di Wolfpack Inn dan bergerak menuju stadion, dipicu oleh meningkatnya ketidakpuasan terhadap BlueCo, grup investasi yang dipimpin oleh Todd Boehly dan Behdad Eghbali yang mengendalikan kedua klub tersebut.
Aksi protes tersebut ditandai dengan asap biru, suar, dan spanduk yang mengungkapkan kekecewaan terhadap arah klub saat ini. Para penggemar dari Prancis secara khusus datang ke London untuk menyuarakan kemarahan mereka, dengan banyak yang merasa bahwa Strasbourg telah diturunkan ke peran sebagai "tim B" atau "klub pemasok" sejak pengambilalihan oleh BlueCo.
Kritik pedas terhadap proyek BlueCo
David Cook, penyelenggara aksi unjuk rasa tersebut, tidak segan-segan dalam menilai rezim yang berkuasa saat ini. “Aksi unjuk rasa bersama para pendukung RC Strasbourg ini menyuarakan satu pesan yang bulat: Blueco harus mundur. Selama empat musim Blueco memimpin klub yang pernah hebat ini, kami telah menyaksikan erosi mentalitas dan nilai-nilai yang membuatnya sukses di level elit. Ini bukan soal hak istimewa; ini soal standar. Blueco terus-menerus membuktikan diri sebagai pengelola klub yang tidak layak melalui manajemen yang buruk yang membuat masa depan kami sebagai klub terlihat sangat genting,” ujarnya, seperti dilansir Mirror.
Cook lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memberi tahu para investor Clearlake Capital mengenai ketidakpuasan yang terjadi di lapangan. “Tujuan kami adalah agar aksi protes kami mendapat liputan media yang akan diperhatikan oleh para investor Clearlake dan menyoroti bagaimana proyek yang disebut-sebut ini gagal baik di dalam maupun di luar lapangan. Strasbourg memiliki masalah kepemilikan yang sama dengan kami dan sedang berjuang untuk mendapatkan kembali identitas mereka sebagai klub sepak bola. Kami percaya ini bisa menjadi momen bersejarah dalam sejarah sepak bola, dengan para penggemar dari dua negara berbeda berbaris bersama dalam upaya untuk membawa perubahan,” tambah Cook.
Penampilan yang kurang meyakinkan semakin memicu kemarahan di Stamford Bridge
Kemarahan yang muncul dari aksi unjuk rasa sebelum pertandingan dengan cepat merembes ke dalam stadion seiring dengan berlanjutnya kesulitan Chelsea di lapangan. Selama kekalahan mengecewakan 1-0 dari Manchester United, para suporter terdengar meneriakkan "kami ingin Chelsea kami kembali" sebagai sinyal jelas akan ketidakharmonisan antara tribun penonton dan ruang direksi. Kekalahan tersebut merupakan titik terendah dalam sejarah, menandai pertama kalinya sejak 1912 klub ini menelan empat kekalahan beruntun di liga tanpa mampu mencetak gol.
Pelatih kepala Liam Rosenior, yang secara kontroversial dipindahkan dari Strasbourg ke Chelsea awal musim ini untuk menggantikan Enzo Maresca, kini berada di bawah tekanan yang sangat besar. Pergerakan personel pada bulan Januari antara kedua klub BlueCo tersebut menjadi pemicu utama bagi para ultras Prancis untuk bergabung dalam protes. Meskipun terjadi gejolak, hierarki klub dilaporkan telah mendukung Rosenior untuk jangka panjang, meskipun para pendukung semakin menuntut stabilitas dan kesuksesan yang lebih segera.
Taruhan besar bagi visi BlueCo
Dampak finansial dari performa Chelsea saat ini bisa sangat menghancurkan bagi model BlueCo. Dengan peluang lolos ke Liga Champions yang tampak semakin tipis, klub ini menghadapi kerugian pendapatan yang signifikan, yang memperumit kondisi keuangan yang sudah menjadi sorotan. Behdad Eghbali baru-baru ini mengakui perlunya pengalaman untuk membantu konsistensi skuad, tetapi banyak penggemar yang percaya bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh pergantian manajer yang terus-menerus dan fokus pada pemain muda telah membuat klub ini mundur bertahun-tahun.
Seiring dengan semakin nyaringnya seruan "BlueCo Out", para pemilik klub menghadapi masa yang menentukan. Dengan pertandingan semifinal Piala FA melawan Leeds United yang akan segera berlangsung, suasana di sekitar klub tetap seperti bubuk mesiu yang siap meledak, dipenuhi dengan rasa frustrasi dan tuntutan akan perubahan.