Para pendukung Chelsea dan Strasbourg bersatu dalam aksi protes di Stamford Bridge menentang kepemilikan BlueCo

David Cook, penyelenggara aksi unjuk rasa tersebut, tidak segan-segan dalam menilai rezim yang berkuasa saat ini. “Aksi unjuk rasa bersama para pendukung RC Strasbourg ini menyuarakan satu pesan yang bulat: Blueco harus mundur. Selama empat musim Blueco memimpin klub yang pernah hebat ini, kami telah menyaksikan erosi mentalitas dan nilai-nilai yang membuatnya sukses di level elit. Ini bukan soal hak istimewa; ini soal standar. Blueco terus-menerus membuktikan diri sebagai pengelola klub yang tidak layak melalui manajemen yang buruk yang membuat masa depan kami sebagai klub terlihat sangat genting,” ujarnya, seperti dilansir Mirror.

Cook lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memberi tahu para investor Clearlake Capital mengenai ketidakpuasan yang terjadi di lapangan. “Tujuan kami adalah agar aksi protes kami mendapat liputan media yang akan diperhatikan oleh para investor Clearlake dan menyoroti bagaimana proyek yang disebut-sebut ini gagal baik di dalam maupun di luar lapangan. Strasbourg memiliki masalah kepemilikan yang sama dengan kami dan sedang berjuang untuk mendapatkan kembali identitas mereka sebagai klub sepak bola. Kami percaya ini bisa menjadi momen bersejarah dalam sejarah sepak bola, dengan para penggemar dari dua negara berbeda berbaris bersama dalam upaya untuk membawa perubahan,” tambah Cook.