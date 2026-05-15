Para pendukung Celtic terjebak dalam tipu muslihat 'liburan gratis' menjelang laga penentuan gelar juara Liga Utama Skotlandia yang dramatis melawan Hearts pada hari terakhir musim
Aksi promosi liburan muncul di luar Celtic Park
Sebuah papan iklan yang jenaka muncul di luar Celtic Park menjelang laga penentuan perebutan gelar juara hari terakhir antara Celtic dan Hearts. Iklan tersebut menawarkan liburan mewah kepada para pendukung Celtic jika mereka bersedia menyerahkan tiket pertandingan mereka untuk laga penentu tersebut. Kampanye ini diselenggarakan oleh perusahaan perjalanan loveholidays, yang menjadi sponsor tim asal Edinburgh tersebut.
Aksi ini memanfaatkan kesulitan yang dihadapi para pendukung Hearts dalam mendapatkan tiket, karena alokasi resmi klub untuk pertandingan tandang terbatas pada 752 kursi. Meskipun tawaran ini kemungkinan tidak akan menggoda banyak penggemar Celtic untuk meninggalkan perayaan gelar juara yang potensial, papan iklan tersebut telah menarik perhatian di sekitar Parkhead. Hal ini berfungsi sebagai upaya yang ringan untuk membebaskan ruang bagi para pendukung tim tamu menjelang salah satu pertandingan paling penting musim ini.
Sponsor mendukung upaya Hearts meraih gelar juara yang bersejarah
Perusahaan perjalanan yang berada di balik kampanye ini menegaskan bahwa aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk dukungan bagi Hearts dalam upayanya meraih gelar juara liga yang bersejarah.
Kepala Pemasaran loveholidays, Al Murray, mengatakan: "Kami telah bersama Hearts selama tiga musim terakhir, dan apa yang akan dicapai klub dan para penggemarnya ini benar-benar bersejarah. Mendukung tim yang sedang berjuang adalah bagian dari DNA loveholidays, jadi mendukung Hearts di momen seperti ini adalah keputusan yang mudah. Kami bangga mendukung para pemain berkaos marun ini sepenuhnya."
Persaingan perebutan gelar mencapai babak penentuan yang dramatis di hari terakhir
Pertandingan ini memiliki arti yang sangat besar bagi kedua klub. Hearts menyadari bahwa jika mereka berhasil menghindari kekalahan, mereka akan dinobatkan sebagai juara Skotlandia untuk pertama kalinya dalam 66 tahun, sekaligus mengakhiri dominasi lama Old Firm di puncak kompetisi domestik. Namun, Celtic pun memiliki sejarah tersendiri yang dipertaruhkan. Kemenangan bagi tim asal Glasgow ini akan memastikan gelar liga ke-14 dalam 15 musim terakhir, sekaligus memperpanjang periode kesuksesan domestik yang luar biasa.
Semua mata tertuju pada 90 menit yang menentukan
Perhatian kini sepenuhnya beralih ke lapangan, tempat perebutan gelar akan ditentukan. Manajer Hearts, Derek McInnes, beserta para pemainnya berfokus untuk meraih hasil yang dibutuhkan guna mencatatkan nama klub dalam sejarah. Dengan taruhannya yang begitu tinggi dan sorotan nasional tertuju pada kawasan East End Glasgow, pertandingan pada hari terakhir ini dipastikan akan menghadirkan suasana yang menegangkan saat perebutan gelar Liga Utama Skotlandia mencapai puncaknya.