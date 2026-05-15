Para pendukung Celtic terjebak dalam tipu muslihat 'liburan gratis' menjelang laga penentuan gelar juara Liga Utama Skotlandia yang dramatis melawan Hearts pada hari terakhir musim

Sebuah papan iklan yang jenaka muncul di luar Celtic Park menjelang laga penentuan perebutan gelar juara hari terakhir antara Celtic dan Hearts. Iklan tersebut menawarkan liburan mewah kepada para pendukung Celtic jika mereka bersedia menyerahkan tiket pertandingan mereka untuk laga penentu tersebut. Kampanye ini diselenggarakan oleh perusahaan perjalanan loveholidays, yang menjadi sponsor tim asal Edinburgh tersebut.

Aksi ini memanfaatkan kesulitan yang dihadapi para pendukung Hearts dalam mendapatkan tiket, karena alokasi resmi klub untuk pertandingan tandang terbatas pada 752 kursi. Meskipun tawaran ini kemungkinan tidak akan menggoda banyak penggemar Celtic untuk meninggalkan perayaan gelar juara yang potensial, papan iklan tersebut telah menarik perhatian di sekitar Parkhead. Hal ini berfungsi sebagai upaya yang ringan untuk membebaskan ruang bagi para pendukung tim tamu menjelang salah satu pertandingan paling penting musim ini.