Para pendukung Borussia Dortmund menyerang Nico Schlotterbeck; sang bek dicemooh sehari setelah menandatangani kontrak jangka panjang akibat klausul pelepasan yang terkait dengan 'klub impian'

Masa bulan madu kontrak baru Schlotterbeck hanya berlangsung kurang dari 24 jam. Saat penyiar stadion membacakan susunan pemain sebelum kick-off melawan Bayer Leverkusen, sebagian penonton di Yellow Wall menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan siulan dan cemoohan yang ditujukan kepada pemain berusia 26 tahun itu. Ketegangan terus berlanjut sepanjang pertandingan, dengan cemoohan ringan terdengar setiap kali bek tengah tersebut menyentuh bola saat Dortmund menguasai bola.

Kekecewaan dari tribun bertepatan dengan penampilan mengecewakan di lapangan bagi tim asuhan Niko Kovac. Tendangan jarak jauh dari Robert Andrich pada menit ke-42, yang tercatat dengan kecepatan 119,4 km/jam, terbukti menjadi pembeda. Meskipun kekalahan itu sendiri merupakan pukulan bagi momentum Dortmund, hubungan yang retak antara para penggemar dan salah satu pilar pertahanan utama mereka menjadi topik utama pembicaraan pada sore itu.