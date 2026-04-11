Para pendukung Borussia Dortmund menyerang Nico Schlotterbeck; sang bek dicemooh sehari setelah menandatangani kontrak jangka panjang akibat klausul pelepasan yang terkait dengan 'klub impian'
Suasana di Signal Iduna Park menjadi tegang
Masa bulan madu kontrak baru Schlotterbeck hanya berlangsung kurang dari 24 jam. Saat penyiar stadion membacakan susunan pemain sebelum kick-off melawan Bayer Leverkusen, sebagian penonton di Yellow Wall menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan siulan dan cemoohan yang ditujukan kepada pemain berusia 26 tahun itu. Ketegangan terus berlanjut sepanjang pertandingan, dengan cemoohan ringan terdengar setiap kali bek tengah tersebut menyentuh bola saat Dortmund menguasai bola.
Kekecewaan dari tribun bertepatan dengan penampilan mengecewakan di lapangan bagi tim asuhan Niko Kovac. Tendangan jarak jauh dari Robert Andrich pada menit ke-42, yang tercatat dengan kecepatan 119,4 km/jam, terbukti menjadi pembeda. Meskipun kekalahan itu sendiri merupakan pukulan bagi momentum Dortmund, hubungan yang retak antara para penggemar dan salah satu pilar pertahanan utama mereka menjadi topik utama pembicaraan pada sore itu.
Klausul pelepasan 'Piala Dunia' yang kontroversial
Akar kemarahan para pendukung terletak pada detail spesifik perpanjangan kontrak tersebut. Meskipun kesepakatan itu secara resmi mengikatnya dengan klub selama lima tahun ke depan, terungkap bahwa kontrak baru tersebut memuat apa yang disebut sebagai “klausul Piala Dunia” — klausul pelepasan dengan nilai antara €50 juta hingga €60 juta. Yang terpenting, klausul ini dilaporkan sudah berlaku sejak musim panas ini bagi sekelompok klub elit Eropa tertentu, sehingga perpanjangan jangka panjang tersebut terasa lebih seperti pengaturan sementara.
Para penggemar percaya bahwa perpanjangan kontrak ini adalah langkah taktis yang dirancang untuk melindungi nilai pasarnya, bukan sebagai bentuk loyalitas yang tulus. Mantan gelandang Sami Khedira menyoroti kesulitan situasi ini, dengan mengatakan di DAZN: "Jika Anda memperpanjang kontrak sekarang dan kemudian pergi tiga bulan kemudian, tidak ada yang menyukainya - terutama tidak dalam lingkungan yang emosional seperti Dortmund. Itulah mengapa mereka sedikit marah."
Ketidakpastian di masa depan meskipun telah ada kesepakatan jangka panjang
Keberadaan klausul pelepasan tersebut tentu saja menarik minat klub-klub raksasa Eropa, termasuk Real Madrid dan Bayern Munich. Namun, kepindahan ke Allianz Arena tampaknya tidak mungkin terjadi pada tahap ini. Berbagai laporan menyebutkan bahwa direktur olahraga Bayern, Max Eberl, tampaknya belum sepenuhnya yakin dengan kualitas Schlotterbeck atau apakah ia sesuai dengan standar Bayern, terutama setelah klub raksasa Bavaria itu memperpanjang kontrak Dayot Upamecano.
Dortmund kini dihadapkan pada tantangan mengelola pemain yang semakin tidak disukai oleh basis penggemar. Apakah Schlotterbeck akan tetap di klub setelah musim panas atau memicu kepindahannya masih harus dilihat, namun jembatan antara sang bek dan para penggemar jelas telah terbakar.
Perjuangan Kovac di lapangan
Di luar kontroversi seputar Schlotterbeck, yang perpanjangan kontraknya belum mampu meyakinkan para pendukung BVB, Dortmund kesulitan menembus pertahanan Leverkusen yang kokoh. Serangan tuan rumah tetap tidak efektif, hanya menciptakan dua peluang emas: upaya Svensson pada menit ke-17 dan tendangan Serhou Guirassy di akhir pertandingan yang membentur mistar gawang pada menit ke-83. Sementara itu, Leverkusen bermain bertahan dan menunggu dengan sabar sebelum menyerang dengan presisi yang mematikan. Penampilan ini menyoroti kelemahan ofensif yang signifikan bagi Dortmund, yang para penggemarnya merasa frustrasi karena kurangnya kreativitas tim.
Kovac mencoba membalikkan keadaan dengan melakukan tiga pergantian pemain antara menit ke-59 dan ke-65, namun perubahan taktis tersebut gagal membuahkan hasil. Sementara itu, Leverkusen tetap disiplin dan klinis, mengamankan tiga poin penting yang mengangkat mereka ke peringkat kelima klasemen Bundesliga.