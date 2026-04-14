Para pendukung bersenjata menyerbu pusat latihan Reims untuk mengancam para pemain dan staf setelah hasil imbang di Ligue 2, sementara klub menyatakan 'keterkejutan yang mendalam'

Setelah hasil imbang 2-2 dalam laga tandang di Laval, sekelompok suporter yang bermusuhan dilaporkan menerobos masuk ke fasilitas klub. Pihak manajemen mengeluarkan pernyataan resmi yang merinci kejadian mengerikan tersebut.

"Pada malam hari dari Jumat ke Sabtu, sekelompok orang yang mengaku sebagai Ultrem, beberapa di antaranya bertopeng dan bersenjata dengan senjata rakitan, menerobos masuk ke Centre de Vie Raymond Kopa kami untuk menunggu tim yang kembali dari Laval," bunyi pernyataan tersebut. "Perilaku semacam ini tidak dapat ditoleransi dan telah sangat mengejutkan seluruh klub."