AFP
Diterjemahkan oleh
Para pendukung bersenjata menyerbu pusat latihan Reims untuk mengancam para pemain dan staf setelah hasil imbang di Ligue 2, sementara klub menyatakan 'keterkejutan yang mendalam'
Kekacauan di pusat latihan Raymond Kopa
Setelah hasil imbang 2-2 dalam laga tandang di Laval, sekelompok suporter yang bermusuhan dilaporkan menerobos masuk ke fasilitas klub. Pihak manajemen mengeluarkan pernyataan resmi yang merinci kejadian mengerikan tersebut.
"Pada malam hari dari Jumat ke Sabtu, sekelompok orang yang mengaku sebagai Ultrem, beberapa di antaranya bertopeng dan bersenjata dengan senjata rakitan, menerobos masuk ke Centre de Vie Raymond Kopa kami untuk menunggu tim yang kembali dari Laval," bunyi pernyataan tersebut. "Perilaku semacam ini tidak dapat ditoleransi dan telah sangat mengejutkan seluruh klub."
Ancaman langsung dan hinaan rasial
Tindakan mengganggu yang mengerikan itu tidak berhenti pada protes lisan semata, karena para pelaku melakukan serangan pribadi yang sangat mengganggu. Meskipun semangat merupakan bagian mendasar dari olahraga ini, dewan tersebut menegaskan bahwa permusuhan semacam itu telah melampaui batas yang berbahaya. Dalam pernyataannya, pihak manajemen mencatat: "Semangat yang menghidupkan dunia sepak bola memang luar biasa, kami memahami rasa frustrasi dan kekecewaan, namun hal itu sama sekali tidak dapat membenarkan intimidasi, komentar rasis, dan ancaman pembunuhan, terutama ketika hal tersebut terjadi di lingkungan tempat tinggal para pemain muda kami. Merupakan tanggung jawab kami untuk mengecam tindakan-tindakan ini. Klub akan mengambil langkah hukum agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi. Kami menolak untuk meremehkan hal ini dan mengambil risiko terjadinya tragedi. Kami ingin melindungi karyawan kami, para pemain kami, serta Rumah Sepak Bola kami."
Meningkatnya ketegangan dan keterlibatan polisi
Insiden ini menandai puncak dari meningkatnya ketegangan antara para pendukung dan pihak klub selama beberapa bulan terakhir. Seruan untuk tetap tenang sebelumnya telah dikeluarkan pada bulan Desember setelah terjadi insiden yang mengakibatkan seorang petugas polisi mengalami luka-luka serius.
Klub menjelaskan: "Selama beberapa bulan, meskipun klub bersedia untuk berdialog, kami telah menyaksikan eskalasi perilaku kekerasan dan tidak pantas. Setelah pertandingan melawan Laval, batas merah telah terlampaui. Beberapa orang, sebagian mengenakan penutup kepala dan membawa senjata rakitan, menerobos masuk ke Centre de Vie Raymond Kopa untuk menunggu para pemain. Kehadiran aparat penegak hukum diperlukan untuk mencegah situasi menjadi tidak terkendali."
Apa langkah selanjutnya bagi Reims?
Saat ini berada di peringkat kelima dengan 48 poin, bersaing ketat dengan Rodez, Reims menduduki posisi terakhir di zona play-off promosi. Dengan selisih 10 poin dari pemuncak klasemen Troyes, peluang untuk promosi otomatis sangatlah tipis. Namun, empat laga krusial yang akan mereka jalani melawan rival langsung di zona play-off, Red Star 93 dan Le Mans, serta pertandingan melawan Nancy dan Pau, akan sangat menentukan nasib musim mereka.