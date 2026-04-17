Konon, Fenerbahce Istanbul sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan kembali bek tengah asal Korea Selatan tersebut. Hal ini dilaporkan oleh Sercan Hamzaoglu, seorang sumber terpercaya yang biasanya memiliki informasi akurat mengenai aktivitas transfer Fenerbahce. Menurut laporan tersebut, telah terjadi pertemuan di ibu kota Turki antara para penasihat bintang FCB tersebut dan pihak klub.
Para penasihatnya tampaknya sudah berada di lokasi! Klub papan atas Turki tampaknya sangat tertarik pada bintang pertahanan FC Bayern München
Kim pernah membela Fenerbahçe antara tahun 2021 dan 2022. Setelah itu, ia pindah ke SSC Napoli dengan nilai transfer sekitar 20 juta euro, dan setelah menjalani musim yang gemilang termasuk meraih gelar Scudetto 2023, ia kemudian bergabung dengan FC Bayern München dengan nilai transfer 50 juta euro.
Di klub juara Jerman tersebut, Kim tidak lagi menjadi pemain inti setidaknya sejak kedatangan Jonathan Tah. Meskipun pada musim lalu ia masih menjadi duet bek tengah utama bersama Dayot Upamecano, musim ini ia semakin sering harus menonton dari bangku cadangan.
Oleh karena itu, kepergiannya pada bursa transfer mendatang tidak dapat dikesampingkan. Pihak Munich tidak akan menghalangi Kim jika ada tawaran yang sesuai; terakhir kali, angka yang disebutkan untuk biaya transfer berada di kisaran 30 juta euro.
Klub-klub papan atas Italia kabarnya juga tertarik pada Min-Jae Kim
Terutama di beberapa klub Italia, pemain asal Korea Selatan berusia 29 tahun ini dilaporkan menjadi incaran utama. Di Juventus Turin, Luciano Spalletti—yang sudah mengenal Kim sejak mereka berdua masih bersama di Napoli—dikabarkan sangat mendukung dan menyebut bek tersebut sebagai target transfer utama untuk musim panas mendatang. Selain itu, AC Milan juga dilaporkan telah menunjukkan minatnya.
Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana Fenerbahce dapat bersaing dengan pesaing-pesaing kelas atas tersebut. Dari sudut pandang olahraga, pindah ke Süper Liga Turki jelas merupakan penurunan bagi Kim, hanya dalam hal gaji Istanbul dapat memikatnya dengan janji-janji.
Kontrak Kim di FC Bayern masih berlaku hingga 2028. Menurut kabar, sang bek sebenarnya sudah bisa hengkang musim panas lalu jika ada tawaran yang sesuai, namun ia menolak untuk meninggalkan Munich karena ingin menunggu apakah perannya di bawah pelatih Vincent Kompany mungkin akan berubah. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda perubahan tersebut; dalam pertandingan penting, seperti baru-baru ini di Liga Champions melawan Real Madrid, Upamecano dan Tah jelas menjadi pasangan inti di lini pertahanan tengah Bayern.