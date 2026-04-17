Para penasihatnya tampaknya sudah berada di lokasi! Klub papan atas Turki tampaknya sangat tertarik pada bintang pertahanan FC Bayern München

Kim pernah membela Fenerbahçe antara tahun 2021 dan 2022. Setelah itu, ia pindah ke SSC Napoli dengan nilai transfer sekitar 20 juta euro, dan setelah menjalani musim yang gemilang termasuk meraih gelar Scudetto 2023, ia kemudian bergabung dengan FC Bayern München dengan nilai transfer 50 juta euro.

Di klub juara Jerman tersebut, Kim tidak lagi menjadi pemain inti setidaknya sejak kedatangan Jonathan Tah. Meskipun pada musim lalu ia masih menjadi duet bek tengah utama bersama Dayot Upamecano, musim ini ia semakin sering harus menonton dari bangku cadangan.

Oleh karena itu, kepergiannya pada bursa transfer mendatang tidak dapat dikesampingkan. Pihak Munich tidak akan menghalangi Kim jika ada tawaran yang sesuai; terakhir kali, angka yang disebutkan untuk biaya transfer berada di kisaran 30 juta euro.