Pihak manajemen Manchester United telah diperingatkan bahwa menyetujui penjualan Maguire akan menjadi langkah yang "konyol", meskipun sikap klub terkait transfer semakin jelas. Meskipun baru beberapa bulan lalu ia menandatangani kontrak baru untuk memperpanjang masa baktinya hingga 2027, posisi bek tengah tersebut di klub sama sekali tidak aman. Sebuah laporan dari Football Insider menyebutkan bahwa United kini bersedia menerima tawaran dengan harga yang tepat untuk membantu memperbarui skuad.

Mantan kepala pemandu bakat United, Mick Brown, mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap kemungkinan kepergian tersebut, dengan menyatakan: "Masa depan Harry Maguire tidak terjamin. Jika Anda mempercayai apa yang Anda baca, ia telah ditawarkan ke beberapa klub, dan dari apa yang saya dengar, mereka tidak akan menutup kemungkinan untuk melepasnya. Sejujurnya, menurut saya itu akan menjadi keputusan yang konyol, dan saya akan terkejut jika dia dilepas, tetapi Anda tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan dilakukan dewan direksi ini."