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‘Para pemilik melihat peluang untung’ - Man Utd diperingatkan agar tidak mengambil keputusan ‘konyol’ terkait Harry Maguire seiring terungkapnya sikap klub dalam urusan transfer
Setan Merah bersedia melepas Maguire
Pihak manajemen Manchester United telah diperingatkan bahwa menyetujui penjualan Maguire akan menjadi langkah yang "konyol", meskipun sikap klub terkait transfer semakin jelas. Meskipun baru beberapa bulan lalu ia menandatangani kontrak baru untuk memperpanjang masa baktinya hingga 2027, posisi bek tengah tersebut di klub sama sekali tidak aman. Sebuah laporan dari Football Insider menyebutkan bahwa United kini bersedia menerima tawaran dengan harga yang tepat untuk membantu memperbarui skuad.
Mantan kepala pemandu bakat United, Mick Brown, mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap kemungkinan kepergian tersebut, dengan menyatakan: "Masa depan Harry Maguire tidak terjamin. Jika Anda mempercayai apa yang Anda baca, ia telah ditawarkan ke beberapa klub, dan dari apa yang saya dengar, mereka tidak akan menutup kemungkinan untuk melepasnya. Sejujurnya, menurut saya itu akan menjadi keputusan yang konyol, dan saya akan terkejut jika dia dilepas, tetapi Anda tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan dilakukan dewan direksi ini."
- AFP
Motif keuangan di balik rencana penjualan
Keputusan untuk kemungkinan melepas bek berpengalaman tersebut tampaknya didorong oleh keinginan untuk mengumpulkan dana guna mendatangkan pemain baru. Meskipun Maguire telah menjadi andalan di bawah asuhan Carrick, yang membantu sang manajer mempertahankan posisinya secara permanen, fokus dewan direksi tampaknya tertuju pada neraca keuangan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa klub lebih mengutamakan keuntungan daripada stabilitas yang diberikan oleh para pemain senior.
"Anda bisa melihat perbedaannya di lapangan ketika Maguire bermain dibandingkan ketika dia tidak bermain, dia memiliki dampak yang jelas pada tim," tambah Brown. "Namun, masalahnya adalah, seringkali klub dan pemilik hanya melihat tanda-tanda pound. Jika tawaran yang tepat datang untuk Maguire, mereka bisa melepasnya untuk mengumpulkan sedikit uang, dan kemudian menggunakan uang itu untuk merekrut beberapa pemain baru." Hal ini muncul di tengah laporan bahwa sang bek telah ditawarkan ke juara Serie A, Inter, sebagai solusi potensial untuk lini belakang mereka.
Kekecewaan di Piala Dunia semakin memperparah ketidakpastian
Ketidakpastian seputar masa depan Maguire di klub ini muncul setelah pukulan telak yang dialaminya di kancah internasional. Thomas Tuchel mengambil keputusan tegas dengan tidak memasukkan pemain veteran tersebut ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026, dan memilih untuk beralih ke opsi-opsi yang lebih muda seperti Levi Colwill dan Marc Guehi. Bek tersebut terkejut dengan keputusan tersebut, terutama setelah berjuang pulih dari cedera paha yang berulang untuk membuktikan kebugarannya selama kampanye domestik United. Maguire mengungkapkan kekecewaannya di media sosial, mengakui bahwa ia "terkejut dan hancur" oleh keputusan untuk tidak memanggilnya.
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Dampak terhadap masa depan pertahanan United
Jika dewan direksi United memutuskan untuk melepasnya demi keuntungan finansial, hal itu akan meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang signifikan di ruang ganti Carrick. Maguire telah memainkan peran penting dalam membimbing talenta-talenta muda seperti Leny Yoro dan Ayden Heaven. Meskipun klub ingin memperkuat posisi bek tengah, kehilangan sosok yang begitu berpengaruh dapat menghambat perkembangan generasi bintang berikutnya di Carrington.
"Dia adalah sosok berpengalaman yang membantu perkembangan pemain seperti Leny Yoro dan Ayden Heaven yang baru saja menembus tim utama," tambah Brown. "Saya pikir dia akan sangat dirindukan jika diizinkan pergi, dan itu akan mengejutkan bagi saya, tetapi mereka tidak menutup kemungkinan itu, jadi hal itu bisa saja terjadi." Dengan dewan direksi yang memiliki keputusan akhir terkait transfer, hubungan panjang Maguire dengan Setan Merah mungkin akan berakhir musim panas ini.