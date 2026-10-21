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Sheikh Mansour Manchester CityGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Para pemilik Man City dipaksa menjual?! Ketua badan pengawas tegaskan punya kewenangan ‘MUTLAK’ untuk mencopot Sheikh Mansour setelah pelanggaran keuangan

Manchester City
Premier League
E. Maresca

Pemilik Manchester City bisa menghadapi sanksi paling berat setelah ketua Independent Football Regulator (IFR) menegaskan bahwa ia memiliki kewenangan “mutlak” untuk memaksa penjualan klub tersebut. Pernyataan mengejutkan itu muncul ketika Manchester City masih menghadapi dampak setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran besar terhadap aturan keuangan Liga Primer Inggris.

  • Pelanggaran keuangan memicu pengawasan ketat regulator

    Sebuah komisi independen baru-baru ini menyimpulkan bahwa Manchester City mengakali peraturan Liga Primer selama sembilan musim. Menurut putusan tersebut, City merekayasa kesepakatan komersial untuk menggelembungkan pendapatan dan memangkas biaya lebih dari £900 juta.

    Klub yang bermarkas di Etihad itu juga dinyatakan melakukan upaya terkoordinasi untuk menghalangi penyelidikan Liga Primer atas pengaturan keuangan tersebut. Meski City telah secara resmi mengajukan banding atas putusan awal, klub itu kini dibayangi kemungkinan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

  • Manchester City Premier League trophy Etihad StadiumGetty/GOAL

    Ketua IFR menegaskan memiliki 'kekuasaan mutlak' atas para pemilik

    Berbicara dalam siniar The Rest Is Football, ketua IFR David Kogan menjelaskan sejauh mana kewenangan regulator tersebut. Meski menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menentukan langkah tertentu selama proses banding City berlangsung, ia menegaskan bahwa organisasi itu memiliki kewenangan untuk mencopot Sheikh Mansour.

    “Kami memiliki kewenangan untuk meminta seorang pemilik meninggalkan klub jika kami yakin ia mengelola klub dengan cara yang tidak layak, tidak adil, atau tidak patut,” jelas Kogan. Ketika ditanya apakah kelompok pemilik bisa menolak menjual klub, ia memberikan jawaban tegas: “Tidak, tidak, tidak. Kami memiliki kewenangan penuh untuk melakukannya.”

    Kogan juga menanggapi kemungkinan IFR membuka penyelidikan sendiri terhadap tindakan klub tersebut. “Saya tidak akan didesak untuk membuat penilaian apa pun mengenai hal ini sampai kami melihat semua pertanyaan itu terjawab,” katanya. “Setelah itu, kami harus memutuskan apakah akan melakukan penyelidikan sendiri, mengambil kesimpulan, dan menentukan langkah yang akan kami ambil. Mendahului proses itu akan menjadi kesalahan besar.”


  • Ketegangan diplomatik dan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya

    Dakwaan saat ini mengancam kelangsungan era dominasi klub tersebut, dengan kemungkinan hukuman mulai dari denda besar hingga pengusiran dari kasta tertinggi. Sejumlah laporan menyebut salah satu skenarionya adalah ancaman "degradasi dua kali", yang akan menghapus keuntungan yang diperoleh selama dugaan pelanggaran tersebut dan memaksa perombakan menyeluruh struktur klub dengan membuatnya tertahan di Championship selama sedikitnya dua tahun.

    Di luar lapangan, situasi ini berpotensi berkembang menjadi persoalan diplomatik yang signifikan antara Britania Raya dan Uni Emirat Arab. Menyadari sensitivitas politik tersebut, Kogan sebelumnya berjanji akan mengundurkan diri jika mengalami campur tangan pemerintah selama penyelidikan yang mungkin dilakukan IFR.


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Penantian penuh kecemasan atas putusan banding

    Manchester City akan terus menentang temuan tersebut dengan tegas, seraya mengklaim memiliki "bukti yang tak terbantahkan" bahwa mereka tidak bersalah. Sementara itu, Premier League kabarnya ingin menetapkan dan mengumumkan sanksi disipliner sebelum proses banding klub tersebut rampung. Dunia sepakbola kini menanti apakah klub yang bermarkas di Etihad itu akan menghadapi hukuman olahraga paling berat.

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