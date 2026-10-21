Berbicara dalam siniar The Rest Is Football, ketua IFR David Kogan menjelaskan sejauh mana kewenangan regulator tersebut. Meski menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menentukan langkah tertentu selama proses banding City berlangsung, ia menegaskan bahwa organisasi itu memiliki kewenangan untuk mencopot Sheikh Mansour.

“Kami memiliki kewenangan untuk meminta seorang pemilik meninggalkan klub jika kami yakin ia mengelola klub dengan cara yang tidak layak, tidak adil, atau tidak patut,” jelas Kogan. Ketika ditanya apakah kelompok pemilik bisa menolak menjual klub, ia memberikan jawaban tegas: “Tidak, tidak, tidak. Kami memiliki kewenangan penuh untuk melakukannya.”

Kogan juga menanggapi kemungkinan IFR membuka penyelidikan sendiri terhadap tindakan klub tersebut. “Saya tidak akan didesak untuk membuat penilaian apa pun mengenai hal ini sampai kami melihat semua pertanyaan itu terjawab,” katanya. “Setelah itu, kami harus memutuskan apakah akan melakukan penyelidikan sendiri, mengambil kesimpulan, dan menentukan langkah yang akan kami ambil. Mendahului proses itu akan menjadi kesalahan besar.”



