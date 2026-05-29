Para pemburu pemain yang sedang terpuruk melakukan transfer besar-besaran senilai 180 juta euro: Bagaimana FC Barcelona mampu mendatangkan Anthony Gordon dan Julian Alvarez

"Barcelona kan sama sekali tidak punya uang!", Uli Hoeneß yang sedang dalam suasana hati yang baik tersenyum sinis ke arah kamera ARD setelah final Piala DFB melawan VfB Stuttgart (3:0), menanggapi pertanyaan apakah ia khawatir Harry Kane akan pindah ke Katalonia, mengingat dalam beberapa waktu terakhir berulang kali beredar rumor tentang kepergian dini sang bintang Inggris dari Munich dan minat Barca terhadapnya.

Hoeneß sebenarnya tidak perlu khawatir tentang transfer Kane ke Barcelona yang jauh, namun sebagai gantinya, klub Catalan itu berhasil merebut pemain incaran Bayern, Anthony Gordon dari Newcastle United, yang akan bergabung dengan tim mantan pelatih Bayern, Hansi Flick, dengan paket total sekitar 80 juta euro sebagai biaya transfer—juga karena Bayern yang sudah lama tertarik tidak mau membayar sebanyak itu.

Tentu saja muncul pertanyaan: Dari mana asal dana Barca? Bagaimana dengan masalah pendaftaran yang sudah lama diketahui? Dan bagaimana mereka bisa mengeluarkan 100 juta euro lagi untuk Julian Alvarez?