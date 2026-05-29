Andreas Koenigl

Diterjemahkan oleh

Para "pemburu klub bangkrut" melakukan transfer besar-besaran senilai 180 juta euro: Bagaimana FC Barcelona mampu mendatangkan Anthony Gordon dan Julian Alvarez

Sebenarnya, FC Barcelona sudah bertahun-tahun kehabisan dana, namun tetap mampu membayar 80 juta euro untuk Anthony Gordon dan mungkin 100 juta euro untuk Julian Alvarez. Bagaimana bisa? Berikut penjelasannya.

"Barcelona kan sama sekali tidak punya uang!", Uli Hoeneß yang sedang bersemangat tersenyum sinis ke arah kamera ARD setelah final Piala DFB melawan VfB Stuttgart (3:0), menanggapi pertanyaan apakah ia khawatir Harry Kane akan pindah ke Katalonia, mengingat dalam beberapa waktu terakhir berulang kali beredar rumor tentang kepergian dini sang bintang Inggris dari Munich dan minat Barca terhadapnya.

Hoeneß sebenarnya tidak perlu khawatir tentang transfer Kane ke Barcelona yang jauh, namun sebagai gantinya, klub Catalan itu berhasil merebut pemain incaran Bayern, Anthony Gordon dari Newcastle United, yang akan bergabung dengan tim mantan pelatih Bayern, Hansi Flick, dengan paket total sekitar 80 juta euro sebagai biaya transfer—juga karena Bayern yang sudah lama tertarik tidak mau membayar sebanyak itu.

Tentu saja muncul pertanyaan: Dari mana asal dana Barca? Bagaimana dengan masalah pendaftaran yang sudah lama diketahui? Dan bagaimana mereka bisa mengeluarkan 100 juta euro lagi untuk Julian Alvarez?

  • Sudah menjadi rahasia umum bahwa Barcelona memiliki utang dalam jumlah jutaan euro yang fantastis dan, akibatnya, berulang kali melakukan kesepakatan-kesepakatan aneh dan tidak biasa demi mendapatkan dana. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masalah dalam proses pendaftaran pemain terus berulang. Sebuah situasi yang mungkin segera menjadi bagian dari masa lalu.

    Pasalnya, seperti dilaporkan oleh Sport, FC Barcelona hanya membutuhkan tambahan dana sebesar 12 hingga 14 juta euro untuk dapat kembali menerapkan aturan yang disebut 1:1. Aturan yang berlaku di Spanyol ini menyatakan bahwa untuk setiap euro yang diperoleh atau dihemat, satu euro boleh dibelanjakan atau diinvestasikan. Namun, jika batas keuangan ini tidak dipatuhi, hanya 25 persen dari setiap euro yang diterima yang boleh dibelanjakan - hal ini menghalangi Barcelona dalam beberapa tahun terakhir untuk melakukan pembelian seperti yang sebenarnya diinginkan oleh Blaugrana.

  • Lewandowski hengkang, Torres dan Casado dikabarkan akan hengkang

    Dengan demikian, kepergian Robert Lewandowski saja—yang kontraknya akan berakhir dan akan meninggalkan klub—seharusnya sudah cukup untuk memberikan keleluasaan finansial yang lebih besar; lagipula, bintang asal Polandia itu adalah pemain dengan gaji tertinggi di tim. Selain itu, Barca tampaknya kini akan memutuskan untuk tidak membeli Marcus Rashford yang saat ini dipinjamkan oleh Manchester United; pemain asal Inggris itu juga termasuk pemain dengan gaji tertinggi di tim.

    Dengan gaji yang tersedia, Barca mendapatkan ruang gerak tertentu untuk berinvestasi.

    Namun, faktanya adalah bahwa klub Catalan yang masih memiliki utang besar - jika ditambah dengan utang untuk renovasi Camp Nou, jumlahnya bahkan mencapai 2,6 miliar euro - harus menghasilkan pendapatan agar transfer seperti Gordon atau mungkin juga Alvarez dapat diselesaikan dengan lancar - termasuk pendaftaran di LaLiga.

    Menurut Sport, striker Ferran Torres dan Marc Casado diharapkan dapat mengisi kas klub dan juga menciptakan ruang gerak dalam anggaran gaji yang ketat di Spanyol. Keduanya, misalnya, juga bisa dilibatkan dalam kesepakatan pertukaran dengan Alvarez, mengingat Atletico Madrid dilaporkan sudah tertarik pada Casado pada Januari lalu - namun sejauh mana kesepakatan semacam itu dapat terwujud dengan mudah, tentu saja masih menjadi misteri.

    Serangan gencar Barcelona di bursa transfer: Apakah Anthony Gordon baru permulaan?

    Selain itu, Marc-Andre ter Stegen, yang juga termasuk pemain dengan gaji tinggi, tampaknya tak lagi memiliki masa depan di Camp Nou; baik transfer permanen maupun peminjaman kembali dapat secara signifikan memperbaiki neraca gaji skuad asuhan Flick. Lalu ada juga Ansu Fati, yang pernah menjadi sorotan besar sebagai calon penerus Messi, namun kini bolak-balik dipinjamkan antara Brighton dan Monaco - namun, jika dia benar-benar hengkang, hal itu juga akan menyuntikkan dana ke kas klub yang sedang kekurangan dana.

    Jelas bahwa klub Catalan ini tidak berlimpah uang dan pada akhirnya situasinya akan ketat, namun berdasarkan pengalaman, dompet di Spanyol cenderung lebih longgar dan kembalinya aturan 1:1 akan membuka peluang baru bagi Presiden Joan Laporta dan Direktur Olahraga Deco di bursa transfer. Anthony Gordon mungkin baru permulaan saja.