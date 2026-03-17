Getty
Diterjemahkan oleh
Para pemain USL berencana menggelar aksi protes terhadap Asosiasi Sepak Bola AS menjelang turnamen U.S. Open Cup di tengah perselisihan perjanjian kerja bersama yang memanas
Tindakan bersama melawan liga
Aksi protes tersebut, yang akan dimulai sebelum pertandingan babak kedua Portland Hearts of Pine melawan Vermont Green, menyusul aksi serupa dalam pertandingan-pertandingan USL pada pembukaan musim ini, di mana semua pemain berdiri diam selama satu menit.
USLPA dan liga belum mencapai kesepakatan mengenai perjanjian kerja sama baru (CBA) setelah perjanjian sebelumnya berakhir pada awal 2026. Mereka telah melakukan negosiasi selama hampir setahun, dan pembicaraan masih menemui jalan buntu, dengan kedua belah pihak masih beroperasi berdasarkan ketentuan perjanjian sebelumnya meskipun musim telah dimulai dua minggu lalu.
Dikabarkan bahwa kedua belah pihak masih jauh dari kesepakatan mengenai persyaratan, dan akan melanjutkan negosiasi pada hari Kamis.
Rincian aksi protes USL menjelang pertandingan Piala Terbuka AS
Liga tersebut mengumumkan bahwa para pemainnya akan mengenakan kaos bertuliskan pesan:
“Apakah Anda mendukung para pemain, USSF? #StandUpForStandards.”
Kaos tersebut akan dikenakan selama upacara prapertandingan, termasuk saat lagu kebangsaan dan pengenalan starting XI. Kaos tersebut akan dilepas sebelum pertandingan dimulai. Para pemain dari Vermont, Portland, Indy Eleven, dan Des Moines Menace akan mengenakan kaos tersebut untuk pertandingan yang disiarkan secara nasional.
Pernyataan USL
USLPA menguraikan alasan protesnya dalam sebuah pernyataan:
“Para pemain di USL bangga dapat berkontribusi pada pertumbuhan sepak bola profesional di berbagai komunitas di seluruh negeri. Namun selama beberapa dekade, sistem yang mengatur liga kami telah memprioritaskan ekspansi, pasar, dan infrastruktur, sementara standar profesional sehari-hari bagi para pemain tetap tidak terselesaikan.
"Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (USSF) memberikan sanksi kepada liga-liga profesional di negara ini dan menetapkan standar yang mendefinisikan mereka. Kami percaya bahwa standar tersebut harus mencakup para pemain yang kerja kerasnya memungkinkan pertandingan profesional berlangsung.
"Selama pertandingan-pertandingan tertentu di U.S. Open Cup, para pemain akan mengenakan pesan yang ditujukan kepada Federasi dengan mengajukan pertanyaan sederhana: Apakah Anda mendukung para pemain? Sepak bola profesional harus disertai dengan standar profesional. Para pemain meminta badan pengatur olahraga ini untuk mengakui tanggung jawabnya dalam memastikan bahwa standar-standar tersebut ada dalam praktik, bukan hanya dalam teori.”
- Imagn
Menyoroti Asosiasi Sepak Bola Amerika SerikatSelama dua minggu terakhir, USLPA telah mengarahkan protesnya kepada liga itu sendiri, namun kini perhatian beralih ke U.S. Soccer. USLPA menyatakan bahwa pergeseran ini disebabkan oleh U.S. Soccer yang menetapkan standar yang diperlukan agar divisi tersebut dapat beroperasi. USLPA meyakini bahwa U.S. Soccer memiliki peran dalam negosiasi Perjanjian Kerja Bersama (CBA) yang sedang berlangsung.
Iklan