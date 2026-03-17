Aksi protes tersebut, yang akan dimulai sebelum pertandingan babak kedua Portland Hearts of Pine melawan Vermont Green, menyusul aksi serupa dalam pertandingan-pertandingan USL pada pembukaan musim ini, di mana semua pemain berdiri diam selama satu menit.

USLPA dan liga belum mencapai kesepakatan mengenai perjanjian kerja sama baru (CBA) setelah perjanjian sebelumnya berakhir pada awal 2026. Mereka telah melakukan negosiasi selama hampir setahun, dan pembicaraan masih menemui jalan buntu, dengan kedua belah pihak masih beroperasi berdasarkan ketentuan perjanjian sebelumnya meskipun musim telah dimulai dua minggu lalu.

Dikabarkan bahwa kedua belah pihak masih jauh dari kesepakatan mengenai persyaratan, dan akan melanjutkan negosiasi pada hari Kamis.