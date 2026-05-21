English Football League (EFL) langsung menolak protes yang diajukan Saints beberapa saat sebelumnya pada Rabu malam. Dengan demikian, keputusan tegas terkait skandal spionase tersebut tetap berlaku: Southampton dilarang bertanding di final di Stadion Wembley.
Para pemain tampaknya akan menggugat klub mereka sendiri, sementara Tonda Eckert mendapat peluang baru! Skandal spionase seputar FC Southampton semakin memanas
Sebagai gantinya, FC Middlesbrough mendapat kesempatan untuk bertanding melawan Hull City pada Sabtu pukul 16.30 demi memperebutkan tiket ke Liga Premier. Selain dilarang mengikuti babak playoff, Southampton juga harus memulai musim Liga Satu berikutnya dengan pengurangan empat poin.
Pemicu skandal ini adalah seorang staf Southampton yang tertangkap basah sedang mengamati latihan lawan semifinal mereka, Middlesbrough, secara diam-diam sambil bersembunyi di balik pohon. Dalam penyelidikan selanjutnya, terungkap bahwa perwakilan Southampton juga telah merekam Oxford United dan Ipswich Town tanpa izin pada musim ini. Di EFL terdapat aturan yang menyatakan bahwa sesi latihan lawan berikutnya tidak boleh diamati lagi mulai 72 jam sebelum pertandingan langsung.
Tonda Eckert terancam sanksi skorsing panjang dan pemecatan
Eckert bersikeras bahwa ia tidak mengetahui aturan tersebut. Terlepas dari itu, ia kini juga terancam menghadapi konsekuensi pribadi: Media Inggris menyebutkan kemungkinan skorsing selama enam hingga 18 bulan dan pemecatan yang tak terhindarkan. Pria berusia 33 tahun itu mengambil alih Southampton pada November saat tim tersebut berada di peringkat ke-21, dan berkat rentetan kemenangan yang mengesankan pada musim semi, ia berhasil membawa tim tersebut naik ke peringkat keempat dan lolos ke babak playoff.
Namun, mungkin saja Eckert segera mendapat kesempatan untuk memulai kembali: Menurut Kicker, ia dianggap sebagai kandidat untuk menggantikan Dieter Hecking di VfL Wolfsburg. Namun, keputusan baru akan diambil setelah pertandingan degradasi melawan SC Paderborn.
Direktur Eksekutif Southampton, Phil Parsons, pada hari Rabu meminta maaf "kepada klub-klub lain yang terkena dampaknya dan terutama kepada para penggemar Southampton", yang "pantas mendapatkan yang lebih baik dari klub". Gelandang Leo Scienza, yang pernah bermain di Jerman antara lain untuk 1. FC Heidenheim, menulis di Instagram tentang "kekecewaan, kemarahan, dan kesedihan".
Para pemain Southampton tampaknya sedang mempersiapkan gugatan class action
Selain Scienza, Southampton masih memiliki dua pemain lain yang terkait dengan Jerman dalam skuadnya: Daniel Peretz, kiper utama yang dipinjamkan dari FC Bayern, serta pemain timnas U-21 Caspar Jander. Menurut The Athletic, beberapa pemain kini berencana mengambil langkah hukum terhadap klub mereka sendiri, yang kabarnya berupa gugatan class action.
Dengan diskualifikasi tersebut, mereka akan kehilangan peluang untuk mendapatkan penghasilan. Yang terutama menjadi masalah adalah bonus promosi yang nilainya setara dengan sekitar 175.000 euro per pemain. Selain itu, beberapa pemain profesional telah menerima pemotongan gaji hingga 40 persen setelah degradasi dari Liga Premier setahun yang lalu - dengan janji bahwa mereka akan kembali menerima gaji lama mereka setelah kemungkinan promosi kembali.
Sementara itu, klub kehilangan jumlah yang jauh lebih besar. Lagi pula, final playoff Liga Inggris Divisi Dua dianggap sebagai pertandingan paling menguntungkan di dunia. Pemenangnya berhak atas pendapatan tambahan di Liga Premier sebesar total sekitar 200 juta euro, terutama dari dana siaran televisi.