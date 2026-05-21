Para pemain tampaknya akan menggugat klub mereka sendiri, sementara Tonda Eckert mendapat peluang baru! Skandal spionase seputar FC Southampton semakin memanas

Eckert bersikeras bahwa ia tidak mengetahui aturan tersebut. Terlepas dari itu, ia kini juga terancam menghadapi konsekuensi pribadi: Media Inggris menyebutkan kemungkinan skorsing selama enam hingga 18 bulan dan pemecatan yang tak terhindarkan. Pria berusia 33 tahun itu mengambil alih Southampton pada November saat tim tersebut berada di peringkat ke-21, dan berkat rentetan kemenangan yang mengesankan pada musim semi, ia berhasil membawa tim tersebut naik ke peringkat keempat dan lolos ke babak playoff.

Namun, mungkin saja Eckert segera mendapat kesempatan untuk memulai kembali: Menurut Kicker, ia dianggap sebagai kandidat untuk menggantikan Dieter Hecking di VfL Wolfsburg. Namun, keputusan baru akan diambil setelah pertandingan degradasi melawan SC Paderborn.

Direktur Eksekutif Southampton, Phil Parsons, pada hari Rabu meminta maaf "kepada klub-klub lain yang terkena dampaknya dan terutama kepada para penggemar Southampton", yang "pantas mendapatkan yang lebih baik dari klub". Gelandang Leo Scienza, yang pernah bermain di Jerman antara lain untuk 1. FC Heidenheim, menulis di Instagram tentang "kekecewaan, kemarahan, dan kesedihan".